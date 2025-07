Inter e BYD, partnership triennale: 70 vetture elettriche per il club nerazzurro

BYD entra ufficialmente nel mondo del calcio europeo. Il colosso cinese della mobilità elettrica ha annunciato una partnership triennale con FC Internazionale Milano, diventando Global Automotive Partner del club nerazzurro.

L'accordo

Di respiro internazionale, l'accordo mette in relazione due realtà con una presenza capillare nei mercati globali e una visione improntata all’innovazione. La casa automobilistica, che nel 2024 ha venduto oltre 4,2 milioni di veicoli (+41% rispetto all’anno precedente), rafforza così il proprio posizionamento nel panorama europeo, puntando su un brand calcistico in forte crescita. Dal canto suo, l’Inter si conferma uno dei club più seguiti al mondo, con oltre 533 milioni di tifosi a livello globale. Il legame con la Cina, dove BYD ha la propria sede, è solido: si stima che siano circa 154 milioni i supporter nerazzurri nel Paese asiatico. Anche in Sud America, altro mercato chiave per BYD, la squadra milanese conta su quasi 90 milioni di fan.

Le vetture BYD

La partnership si concretizzerà anche su strada: il gruppo fornirà circa 70 vetture elettriche e ibride plug-in – marchiate BYD e DENZA – a dirigenti, staff tecnico e calciatori della prima squadra. Tra queste, spicca la BYD Sealion 7, che verrà personalizzata con i colori nerazzurri e sarà in seguito disponibile anche per il pubblico in una versione in edizione limitata. “L’Inter ha una vasta base di tifosi in tutto il mondo, il che rappresenta una naturale affinità con i marchi del nostro Gruppo, BYD e DENZA. Le nostre realtà sono ispirate dalla passione, animate da uno spirito di innovazione e da un impegno nell’investire nei talenti del futuro. Sono certa che esploreremo possibilità entusiasmanti per dare forma a questa visione condivisa nelle prossime stagioni”, ha dichiarato Stella Li, Executive Vice President di BYD.

Il club nerazzurro

Dall’altra parte, il club nerazzurro sottolinea la portata globale dell’intesa. “Siamo estremamente soddisfatti di annunciare questa nuova partnership, che unisce due gruppi globali accomunati dalla costante spinta verso il futuro e dalla ricerca dell’eccellenza”, ha commentato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano. “Siamo orgogliosi che il Gruppo, con i suoi marchi BYD e DENZA, abbia scelto l’Inter come primo club di calcio a cui legarsi. È una testimonianza del crescente appeal del nostro brand su scala globale. Questa partnership apre nuove prospettive per attivazioni e contenuti di respiro internazionale, capaci di coinvolgere fan e consumatori in tutto il mondo. Insieme vogliamo sviluppare progetti innovativi che contribuiscano ulteriormente al posizionamento del Gruppo punto di riferimento nel panorama globale della mobilità sostenibile”.

In cantiere anche formule di noleggio e acquisto agevolato per i tifosi dell’Inter, che verranno comunicate nelle prossime settimane. L’iniziativa sarà uno degli asset del lancio europeo di DENZA, il brand premium di BYD.