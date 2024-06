In California con motori, design e lifestyle, Concorso Italiano si “reinventa”

Non più una semplice manifestazione di automobili, ma il Concorso Italiano “reinvented”, alla 39° edizione e prima di un nuovo format, sarà una celebrazione dello stile di vita italiano nella sua interezza: dal design automobilistico (auto, moto, ciclomotori e biciclette, con piani per ulteriori estensioni) all’arte, al design, alla moda, alla tecnologia e, naturalmente, alla vera cucina italiana. E così il 17 agosto prossimo il campo da golf del Bayonet & Black Horse, casa di Concorso Italiano già da molti anni, diventerà ancora una volta un avamposto d’Italia durante la Monterey Car Week, un ambiente esclusivo che si affaccia sulla costa centrale della California. Nell’occasione gli ospiti potranno assaporare deliziosi piatti italiani e vini pregiati contemplando il meglio della cultura automobilistica e vivendo appieno lo stile del nostro Paese.

L’imprenditore De Andrade al volante

Concorso Italiano entra in un nuovo capitolo della sua storia lunga quasi quattro decenni con un nuovo numero uno: l’imprenditore americano Richard De Andrade. “Il tema per il 2024, in linea con il momento di discontinuità che un cambio di proprietà comporta - ha spiegato De Andrade - è "transizione". Uno sguardo al passato, dunque, evidenziando e apprezzando tutto quanto è heritage, ma guardando al futuro con una visione aperta. Il 2024 segna l'inizio di un piano di sviluppo quinquennale, che ha già ottenuto il supporto di molti sponsor e partecipanti all'evento, con l'obiettivo di trasformare Concorso Italiano in una celebrazione a 360 gradi intorno ai tre pilastri della cultura italiana, mobilità, design e lifestyle, mantenendo la mobilità stessa al centro della scena. Abbiamo la visione di farlo diventare il più iconico evento di celebrazione del lifestyle italiano della Monterey Car Week e oltre".

In ACI Milano l’anteprima mondiale

Per il secondo anno consecutivo la prestigiosa sede di ACI Milano ha ospitato il lancio mondiale di Concorso Italiano. A fare gli onori di casa è stato Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile Club Milano, il quale ha sottolineato l'ulteriore segno della forte connessione di Concorso Italiano con l'Italia e specialmente Milano, la città europea dove le nuove tendenze dello stile, della moda e dei motori possono spesso essere scoperte in anticipo. "È importante mantenere vive e dare spazio a manifestazioni come queste che danno risalto a un patrimonio inestimabile di cultura, eleganza e storicità. Le auto d’epoca ci ricordano la costante evoluzione della ricerca che ha da sempre accompagnato la produzione delle vetture, fino ad arrivare a quelle attuali, tecnologicamente all’avanguardia. La storia dell’auto è la storia dell’economia italiana e dello sviluppo industriale del nostro Paese, conosciuto in tutto il mondo anche grazie al settore automobilistico e alle numerose sue eccellenze", il saluto del presidente La Russa.





Pininfarina protagonista

Poiché l'Italia è conosciuta da molti come la culla dello stile automobilistico, Concorso Italiano renderà omaggio alle firme del design più glorificate d'Italia. Protagonista dell'evento 2024 è Pininfarina. Il celebre atelier di design ha scelto proprio Concorso Italiano per il lancio negli Stati Uniti del suo nuovo programma volto a certificare le auto d'epoca: “Pininfarina Classiche”. In esclusiva per coloro che si iscriveranno all'edizione 2024 del Concorso Italiano con la propria vettura disegnata e prodotta da Pininfarina e richiederanno un certificato di produzione, sarà fornito un accesso privilegiato al nuovo programma di certificazione, previa disponibilità delle informazioni.

La matita di De Silva per il “Best of Show Award”

I premi rimangono sempre al centro dell'evento, che fin dal debutto è stato caratterizzato da un concorso di eleganza molto atteso. I partecipanti si contenderanno, infatti, il “Best of Show Award”, che quest'anno consiste in un'opera d'arte disegnata da Walter De Silva, tra l’altro neo Ambasciatore del Made in Italy. Ma il tocco di De Silva sul “Best of Show Award” durerà oltre l'edizione 2024. Il designer di fama mondiale, che ha lasciato il segno su molte auto italiane di successo, sarà infatti l'autore del design del premio anche per gli anni a venire.

Il leggendario Balboni di Lamborghini

Oltre al “Best of Show”, come nelle precedenti edizioni saranno celebrate diverse altre classi del concorso di eleganza, tra cui quella che verrà premiata con il “Valentino Balboni Award”. Il leggendario collaudatore ufficiale di Lamborghini, amico di lunga data di Concorso Italiano che ha provato quasi tutti i concept e le auto da corsa o da strada che sono usciti dalla fabbrica di Sant’Agata Bolognese dal 1968 al 2008, sarà di nuovo sul green del Bayonet & Black Horse Golf Course per guidare i giudici di classe incaricati di valutare le vetture con il marchio del Toro partecipanti.

Le iniziative benefiche

Quest’anno, inoltre, Concorso Italiano rafforzerà ulteriormente la sua attenzione verso la comunità locale della penisola di Monterey e della California, sostenendo cause benefiche che fanno la differenza nella vita degli

altri. Dall'aiuto alle famiglie svantaggiate al sostegno di iniziative educative e sanitarie, nonché all'aiuto agli animali; i partecipanti all'evento contribuiranno a promuovere un cambiamento positivo per i meno fortunati.