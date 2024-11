Cambio gomme invernali o quattro stagioni?

Ascolta ora 00:00 00:00

Le normative europee sul cambio stagionale dei pneumatici richiedono spesso l’uso di gomme invernali o equivalenti durante i mesi freddi, soprattutto dove le temperature scendono sotto i 7°C, soglia oltre la quale i pneumatici estivi perdono efficacia. Pirelli offre quest’anno i nuovi P Zero Winter 2, pensati per alte prestazioni in inverno, e i Cinturato All Season SF3, ideali per chi cerca gomme utilizzabili tutto l’anno in climi miti. La scelta tra pneumatici invernali e quattro stagioni è fondamentale per la sicurezza e dipende dalle condizioni meteo locali: i pneumatici invernali sono migliori per neve e ghiaccio, mentre i quattro stagioni sono una soluzione pratica per aree con clima moderato.

Quali pneumatici scegliere

Per l’inverno, i pneumatici invernali sono la scelta ottimale grazie alla loro mescola progettata per migliorare aderenza e trazione su superfici bagnate e ridurre il rischio di aquaplaning. I pneumatici con la marcatura M+S sono adatti a superfici difficili, ma quelli con la marcatura 3PMSF (montagna con fiocco di neve) garantiscono sicurezza anche nelle condizioni più critiche. La scelta tra pneumatici invernali e quattro stagioni dipende dall’uso dell’auto: un utilizzo intenso, su auto potenti o in zone montane richiede gomme invernali specialistiche; un uso cittadino consente l’uso di pneumatici quattro stagioni, come il Pirelli Cinturato All Season SF3, che ha ottenuto buoni risultati nei test.

Consigli e normative europee

Oltre alla scelta del pneumatico, è fondamentale adottare uno stile di guida prudente: su superfici bagnate o innevate, evitare brusche accelerazioni e frenate, usare il freno motore e mantenere una maggiore distanza di sicurezza. Per i veicoli elettrici, pneumatici con bassa resistenza al rotolamento possono aiutare a mantenere l’autonomia. In Europa, le normative variano: Francia e Germania richiedono gomme con marcature M+S e 3PMSF in condizioni invernali. In Austria, Svizzera, Croazia, Grecia, Spagna e Svezia ci sono specifiche regole per l’uso di pneumatici invernali. In Italia, dal 15 novembre al 15 aprile, è obbligatorio avere a bordo catene o montare gomme invernali M+S sulle strade extraurbane.

L'offerta invernale di Pirelli

Per far fronte a tutte le esigenze, Pirelli ha sviluppato prodotti invernali e quattro stagioni avanzati, come il P Zero

Winter 2 e il Cinturato All Season SF3. Il P Zero Winter 2 offre elevate prestazioni sul bagnato e sulla neve, mentre il Cinturato All Season SF3 è indicato per l’uso tutto l’anno e certificato da TÜV SÜD per la sicurezza.