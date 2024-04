Car Design Awards 2024: trionfano Bmw, Volvo e Kia

Si è svolta a Milano, sotto i riflettori dell’ADI Design Museum e durante la Design Week 2024, la cerimonia di premiazione del prestigioso riconoscimento internazionale “Car Design Award 2024”. Parliamo della celebre kermesse che dai lontani anni ’80 premia i team di design automobilistici autori dei migliori progetti di serie e di concept car, oltre al miglior linguaggio di design di un marchio. Quest’anno il premio è stato organizzato in collaborazione con Alcantara, la celebre azienda che produce e commercializza l’omonimo ed esclusivo materiale, ampiamento utilizzato nel settore automotive e non solo.

Car Design Awards 2024, la giuria internazionale

I vincitori sono stati scelti da una giuria internazionale, costituita da giornalisti di rinomate riviste mondiali di auto e di design. I finalisti sono stati suddivisi in 10 progetti per la categoria Production Cars e 10 progetti per la categoria Concept Cars, svelati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023. Inoltre, sono stati scelti 5 marchi finalisti che si sono distinti per il linguaggio formale della loro intera gamma di prodotti nella categoria Brand Design Language.

I vincitori della categoria Production Car

L’edizione 2024 del Car Design Awards ha visto svettare nella categoria Production Car la Volvo EX30. La piccola elettrica della Casa svedese ha preceduto ben 2 supercar ovvero la sportivissima Alfa Romeo 33, giunta al secondo posto e la Lamborghini Revuelto, salita sul terzo gradino del podio.

Categoria concept car

La categoria concept car è stata invece conquistata dalla BMW Vision Neue Klasse, quattro porte che anticipa il futuro stile del Costruttore bavarese. La berlina tedesca si è posizionata davanti la Mazda Iconic SP e alla Mercedes Vision One-Eleven. Secondo la giuria, la Vision Neue Klasse ha reinventato il linguaggio stilistico del marchio “in modo assolutamente moderno, pur mantenendo gli inconfondibili elementi di stile che costituiscono il patrimonio del marchio. Nel design sempre più omogeneo dei veicoli elettrici, un omaggio al passato e una visione per il futuro”.

Brand Design Language

Per concludere, il premio per il Brand Design Language è stato aggiudicato dal marchio Kia , mentre al secondo e al terzo posto si sono posizionate rispettivamente Toyota e BMW. Questa scelta è stata descritta dalla giuria con la seguente dichiarazione: “Con la filosofia Opposite United, il design Kia ha adottato un approccio anticonformista con l'obiettivo di indurre il cambiamento, senza paura di correre rischi. Inaspettati a prima vista, i nuovi modelli Kia rompono gli schemi di parametri estetici consolidati per introdurre un linguaggio formale moderno e totalmente nuovo.

Un'innovazione incessante per realizzare una nuova identità”.