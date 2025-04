Chevrolet Corvette E-Ray, l'evoluzione di un mito

Ascolta ora 00:00 00:00

A volte ritornano. Anche le leggende. Come Corvette, la sportiva più celebrata negli States, l’auto che fa battere il cuore con il suo rombo inconfondibile, che ha sedotto pure al cinema, e che a settant’anni esatti dal suo debutto al Motorama di New York, è pronta a conquistare le strade italiane con l’ultimissimo modello, la E-RAY, l’evoluzione di un mito. È la più veloce di sempre, rapida come un fulmine arriva a 290 km/h e da 0 a 100 km ci va in 2,5 secondi. Un record dopo l’altro perché E-RAY è la prima Corvette elettrificata a trazione integrale, con un rivoluzionario sistema di propulsione elettrica da 163 CV e il leggendario 6.2L V8 LT2, il più potente al mondo, in grado di erogare 502 CV che le consente di arrivare ad una potenza combinata di 655 cavalli.

Due le versioni, Coupé con tetto removibile e Convertible con hardtop retrattile elettrico, che si aziona anche in movimento fino a 50 km/h, entrambe con il medesimo spirito racing perché Corvette è nata per correre e in 24 anni ha vinto 9 volte la 24 ore di Le Mans. Ma anche chi non è portato per le corse troverà in questa supercar eleganza e aggressività, esaltate da linee scolpite che rimandano alla Stingray ma con dettagli esclusivi che ne enfatizzano la natura ibrida ad alte prestazioni, con le prese d’aria maggiorate, le linee aerodinamiche affilate e le carreggiate allargate e il sistema di scarico quadricromato.

Dentro un abitacolo futuristico, con sedili sportivi in diverse combinazioni GT1, GT2 e competition Sport, plancia progettata attorno al guidatore, display digitale da 12 pollici e il sistema infotainment Chevrolet da 8 pollici con Apple CarPlay e Android Auto. Basta mettersi al volante, che qui è squadrato a due razze con paddle shift integrati, per entrare in un’altra dimensione, immersi tra i materiali pregiati, fibra di carbonio, alluminio spazzolato e Alcantara, che creano un ambiente raffinato e high-tech.

Distributore unico di questo capolavoro viaggiante (il listino parte da 174.900 euro per la versione Coupé e da 181.

900 euro per la Convertible), non poteva che essere Cavauto di Monza, a cui si deve il merito di aver portato un pezzo d’America sulle strade italiane, che aprirà una sede anche nel centro sud Italia probabilmente a Roma e si farà supportare da un network di dealer per vendita e postvendita per realizzare i sogni di chi la vorrà avere nel suo garage.