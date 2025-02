Cinturato Pirelli, la nuova generazione di pneumatici estivi premium

Ascolta ora 00:00 00:00

Pirelli ha lanciato il nuovo Cinturato, un pneumatico estivo pensato per vetture premium, dalle berline ai CUV, pensato sia per il primo equipaggiamento che per il ricambio. Grazie a anni di ricerca e innovazione, uniti a un ampio utilizzo della progettazione virtuale, questa nuova generazione si afferma come punto di riferimento per sicurezza ed efficienza, seguendo la strategia "eco-safety" di Pirelli. La sicurezza del Cinturato è garantita dalle ottime prestazioni in frenata: test esterni hanno premiato il pneumatico con il primo posto tra i principali concorrenti su asciutto, mentre su bagnato, tutta la gamma di lancio ha ottenuto la Classe A nell'etichetta europea. L’efficienza si traduce in una maggiore percorrenza chilometrica, che cresce del 20% rispetto al modello precedente, e in una resistenza al rotolamento ridotta, a vantaggio dei consumi di carburante.

Il nuovo Cinturato

Il miglioramento del nuovo Cinturato è dovuto soprattutto alle mescole innovative, frutto di studi e brevetti esclusivi di Pirelli, che hanno permesso di superare i tradizionali compromessi nello sviluppo dei pneumatici. Queste mescole combinano la massima aderenza in frenata con una durata chilometrica superiore e una bassa resistenza al rotolamento. Il battistrada sfrutta l'integrazione tra un nuovo polimero a forma di stella e una speciale miscela di resine per ottenere un perfetto equilibrio tra prestazioni. Un ulteriore vantaggio arriva dalla "SmartNet Silica", una silice di nuova generazione che, grazie alla sua forma allungata e orientata longitudinalmente, migliora sia l'aderenza in curva che la resistenza al rotolamento in rettilineo.

Gli altri prodotti

Il nuovo pneumatico estivo si unisce ad altri prodotti della famiglia Cinturato, come il pluripremiato Cinturato All Season SF3, lanciato lo scorso anno, e il Cinturato Winter 2, già riconosciuto come il migliore pneumatico invernale dalla stampa specializzata. Inoltre, il nuovo Cinturato estivo sarà disponibile con le tecnologie avanzate di Pirelli, come Elect, progettato per auto elettriche e ibride plug-in.

La storia

Il Cinturato, il marchio più longevo di Pirelli, è nato negli anni Cinquanta per le monoposto di Formula 1 e le auto da rally ed è stato il primo pneumatico radiale dell'azienda. Il suo nome deriva dalla struttura con carcassa radiale rinforzata da bande tessili o metalliche per aumentarne la resistenza e la stabilità. Nel corso degli anni, il Cinturato si è evoluto, offrendo varianti specifiche per diversi usi, mantenendo sempre al centro sicurezza ed efficienza.

Questo ha reso il Cinturato il pneumatico più venduto nel mondo e la scelta preferita dai produttori premium in tutto il mondo – in Europa, Stati Uniti e Asia – equipaggiando oltre 60 modelli di auto, con 145 omologazioni negli ultimi 5 anni.