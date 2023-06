Citroen C3: caratteristiche e prezzi

La Citroen C3 è un’abile auto da città, pratica, compatta, spaziosa, maneggevole e con uno stile unico e personale. La terza generazione è uscita nel 2016 e colpisce per il suo design fuori dal coro, specialmente grazie ai suoi pannelli laterali in gomma. Citroën li ha chiamati AirBump e sono degli inserti utili per evitare gli spiacevoli graffi alla carrozzeria, specialmente quelli dovuti agli urti degli sportelli. Sono collocati nelle portiere e nei paraurti e oltre a funzionare come strumento di tutela per la scocca, sono un elemento di design molto particolare. Quest’auto francese è quasi imbattile nel suo rapporto qualità-prezzo, nella sua categoria è una delle più spaziosa e pratiche.

Interni e tecnologia

Gli interni sono ordinati, moderni e colorati. Sulla C3 ci si può sbizzarriere a livello di personalizzazione, tanto che si riesce a cucirla su misura a seconda del proprio gusto. Ci sono tante plastiche rigide, ma sono ben fatte e assemblate. Nell’abitacolo non mancano spazio e ariosità, sia per chi siede davanti che per chi sta dietro. L’auto è omologata per cinque persone, anche se in quattro si sta meglio. Un altro elemento a suo vantaggio è la luminosità, le superfici vetrate sono ampie e numerose, e permettono di tenere sott’occhio ogni angolatura. Utile nelle manovre di parcheggio. La strumentazione è semplice e di facile lettura, il guidatore ha davanti a sé due quadranti analogici, uno per la velocità e l’altro per i giri motore, un computer di bordo e le lancette per il carburante e la temperatura dell’acqua. L’infotainment si manovra con uno schermo touch al centro della plancia, con cui si regola anche il climatizzatore.

Praticità e bagagliaio

Ci si può innamorare della praticità di quest’auto, perché - come abbiamo detto - offre molto spazio a bordo. Il bagagliaio è di 300 litri, in linea con le concorrenti dirette, ma con l’abbattimento dello schienale dei sedili posteriori puoi avere fino a 1.300 litri di capienza. In ogni caso, nella configurazione standard si ha sufficiente spazio per caricare un paio di valigie per fare una piacevole gita fuori porta, o un weekend romantico.

Guida e prestazioni Citroen C3

Al volante della Citroën C3 si nota un dettaglio in particolare: la ricerca del comfort. L’auto è silenziosa, maneggevole e si distingue per uno sterzo leggero, fondamentale nelle manovre di parcheggio o nel districarsi nelle vie più strette. Al posto di guida si ha sempre un’ottima visuale, in più i comandi sono a portata di mano poiché tutti ben posizionati. Il motore 1.2 litri da 83 CV a benzina è ideale per spostarsi in città, mentre se si vuole un po’ più di briosità si può optare per la versione da 110 CV, decisamente più prestazionale. I diesel BlueHDi, invece, garantiscono adeguati livelli di potenza e un grande risparmio, grazie ai consumi ridotti.

Costi di gestione

La C3 brilla per i costi di gestione ed è una delle migliori nel rapporto qualità-prezzo, anche rispetto alle sue concorrenti dirette. I consumi sono bassi, così come le emissioni di CO2 nell’aria. Questo vale sia per le motorizzazioni a benzina, che per quelle a gasolio. Ad esempio: la 1.2 da 83 CV ha un consumo medio di 5.2 l/100 km, mentre le emissioni di CO2 sono pari a 117-118 g/km; la versione 1.5 BlueHDI da 102 CV ha invece un consumo medio di 4 l/100 km, mentre le emissioni di CO2 corrispondo a 105-125 g/km. I costi di manutenzione sono ottimi, gli eventuali ricambi si trovano facilmente e hanno un prezzo esiguo, al pari delle spese assicurative e fiscali che sono basse anche se paragonate alle sue concorrenti.

Sicurezza Citroen C3

La C3 può sorprendere anche dal punto di vista della sicurezza e dell’affidabilità, comportandosi nelle varie prove meglio di altre auto della sua stessa casa. Il parametro da tenere come riferimento è quello dei test EuroNCAP, durante i quali nel 2017 ha totalizzato ben quattro stelle. Non ha avuto il massimo del punteggio perché gli mancano alcuni dispositivi di sicurezza attiva, come il sistema di frenata di emergenza (AEB), anche se ne sono presenti altri come il mantenimento della carreggiata o l’avviso sonoro delle cinture di sicurezza.

Allestimenti

You! : alzacristalli elettrici anteriori, chiusura centralizzata con telecomando, climatizzazione manuale, copricerchi 15” ARROW, retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente, volante con decori “satin” regolabile in altezza e profondità. Tra le tecnologie utili per il quotidiano, offre di serie l’Avviso di superamento involontario della linea di carreggiata, la funzione Hill Assist, il Coffe Break Alert (rilevatore di stanchezza), il Regolatore e Limitatore di Velocità, il Riconoscimento dei Limiti di Velocità.

: alzacristalli elettrici anteriori, chiusura centralizzata con telecomando, climatizzazione manuale, copricerchi 15” ARROW, retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente, volante con decori “satin” regolabile in altezza e profondità. Tra le tecnologie utili per il quotidiano, offre di serie l’Avviso di superamento involontario della linea di carreggiata, la funzione Hill Assist, il Coffe Break Alert (rilevatore di stanchezza), il Regolatore e Limitatore di Velocità, il Riconoscimento dei Limiti di Velocità. C-Series : aggiunge rispetto a Feel Pack Retrovisori ripiegabili elettricamente, Accensione automatica dei fari + funzione Follow me home, Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici sequenziali, Cerchi in lega 16’’ MATRIX (pneumatici 205/55 R16 Ø 640mm), Sensori di parcheggio posteriori, Tergicristallo automatico con sensore pioggia, Vetri posteriori e lunotto oscurati, Pack color “Anodised Bronze” , Sticker tetto “Anodised Bronze” , Badge laterale C-Series , Interni di serie in Tessuto Mica – Grey – Armonia Grey, Tetto Onyx Black (su richiesta gratuita).

: aggiunge rispetto a Feel Pack Retrovisori ripiegabili elettricamente, Accensione automatica dei fari + funzione Follow me home, Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici sequenziali, Cerchi in lega 16’’ MATRIX (pneumatici 205/55 R16 Ø 640mm), Sensori di parcheggio posteriori, Tergicristallo automatico con sensore pioggia, Vetri posteriori e lunotto oscurati, Pack color “Anodised Bronze” , Sticker tetto “Anodised Bronze” , Badge laterale C-Series , Interni di serie in Tessuto Mica – Grey – Armonia Grey, Tetto Onyx Black (su richiesta gratuita). Shine : Accensione automatica dei fari + funzione Follow me home, Alzacristalli anteriori elettrici sequenziali, Copricerchi 16” Steel & Style 3D (pneumatici 205/55 R16 Ø 640mm), Dettaglio Airbump e finitura montante posteriore Opal White Finitura montante centrale Nero Lucido, Finitura pannelli porte in tessuto con cinghie «valigeria», Plafoniera con luci di lettura, Retrovisori ripiegabili elettricamente, Sensori di parcheggio posteriori, Tetto Onyx Black, Tergicristallo automatico con sensore pioggia.

: Accensione automatica dei fari + funzione Follow me home, Alzacristalli anteriori elettrici sequenziali, Copricerchi 16” Steel & Style 3D (pneumatici 205/55 R16 Ø 640mm), Dettaglio Airbump e finitura montante posteriore Opal White Finitura montante centrale Nero Lucido, Finitura pannelli porte in tessuto con cinghie «valigeria», Plafoniera con luci di lettura, Retrovisori ripiegabili elettricamente, Sensori di parcheggio posteriori, Tetto Onyx Black, Tergicristallo automatico con sensore pioggia. Elle: equipaggiata di serie con quattro alzacristalli elettrici, Cerchi in lega 17” VECTOR, vetri posteriori oscurati, Citroen Connect NAV DAB con Touchscreen 7”, volante in pelle con decoro cromato e comandi radio, ruota di scorta 15”. In opzione sono disponibili: telecamera di retromarcia, Keyless Access & Start, Active Safety Brake, sedili riscaldati.

Le motorizzazioni

Benzina:

1.2 PureTech da 82 CV, disponibile dal debutto.

1.2 PureTech da 110 CV, disponibile dal debutto.

1.2 PureTech da 110 CV EAT6, con cambio automatico.

Diesel:

1.6 BlueHDi da 102 CV, disponibile dal debutto.

Listino prezzi

Per la Citroen C3 i prezzi partono da 18.200 euro.