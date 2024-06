Citroen C3 ed e-C3: elettrica o a benzina, ma sempre economica e pratica

Citroen lancia le nuove Citroen C3, nuovo modello della versione a benzina che si aggiorna nella piattaforma e nelle dotazioni, e Citroen e-C3, la versione elettrica che condivide con la termica lo stesso pianale, con la differenza di motore e batteria ovviamente.

I numeri di Citroen C3 ed e-C3

Pur cambiando l'alimentazione, il progetto Citroen C3/e-C3 resta fedele alla sua natura da auto cittadina, compatta per parcheggi facili, ma spaziosa grazie al nuovo abitacolo che sfrutta meglio la rinnovata altezza (+10 cm rispetto al modello precedente). Anche la seduta è più alta di 10 centimetri, e questo si nota subito nella prova su strada che permette di avere un punto di vista più agevolato nel traffico di oggi fatto da tantissimi SUV.

La nuova C3 elettrica o a benzina è un'auto da 4,01 metri di lunghezza con un passo di 2,54 metri: sufficiente per quattro adulti anche se le ginocchia sono un po' sacrificate per chi supera il metro e ottanta. Il motore a benzina è un tre cilindri turbo 1.2 litri da 100 cv e 205 Nm di coppia massima, corredato da un cambio manuale a sei rapporti.

L'elettrico è posizionato all'anteriore (sono entrambe a trazione anteriore) e eroga 113 cv e 120 Nm di coppia, ma l'accelerazione non cambia: 10,6 secondi per la versione a benzina, 11 secondi per l'elettrica. La differenza è chiaramente dovuta al peso maggiore a causa della batteria, una LFP da 44 kWh.

La ricarica per l'elettrica si basa sul caricatore AC da 7 kW (monofase, il trifase da 11 kW è un optional) e in corrente continua il picco massimo è di 100 kW (26 minuti dal 20 all'80%. Infine l'autonomia dichiarata è di 320 km.

Primo contatto con eC3 e C3

Il primo contatto è con la C3 termica, un'auto onesta nel suo segmento che riesce ad avere la potenza giusta per cavarsela nella maggior parte delle situazioni e che ha, come limite dovuto chiaramente alla categoria, una coppia non eccezionale e uno sterzo che non è tra i più diretti. Questi i punti che necessiterebbero di un piccolo affinamento per renderla perfetta, ma si tratta comunque di una compatta riuscita grazie alle sospensioni (con gli ammortizzatori idraulici progressivi) e al suo bilanciamento generale.

L'elettrica non è un fulmine, e lo 0-100 km/h è infatti di poco superiore alla versione a benzina (11 secondi contro i 10,6 secondi del tre cilindri), ma si avvantaggia nell'essere più sbarazzina in città, con scatti ben più piacevoli nelle situazioni che contano, quello dove serve essere agili in mezzo al traffico sempre più caotico. I baricentro abbassato dalla batteria da una mano nel limitare parzialmente il rollio, e gli ammortizzatori riescono comunque a lavorare bene nonostante il peso aggiuntivo dell'accumulatore.

Promettente il primo test sui consumi dell'elettrica, che scende fino a 12 kWh/100 km nei contesti più tranquilli e comunque riesce ad ottenere una media di 14 kWh / 100 km anche spremendola un po' di più. Significa superare l'autonomia dichiarata di 320 chilometri, ovviamente in uno scenario privo di autostrada che dovremo affrontare necessariamente in un test più approfondito.

Prezzi e allestimenti

Citroen eC3 You è una delle elettriche più economiche (costa meno di una Mazda 2 Hybrid) e interessanti, almeno finché non arriveranno le concorrenti già annunciate, disponibili oggi nel panorama. Costa 23.900€ e rispetto alla vecchia Spring si dimostra un'auto molto più matura e dinamicamente più piacevole.

Chi invece non fosse pronto per l'elettrica, può scegliere la versione a benzina da 14.990€ che è disponibile nello stesso allestimento You, un livello che include di serie gli ADAS obbligatori, i finestrini elettrici anteriori, luci a LED, cerchi (non in lega) da 16", sensori di parcheggio posteriori e strumentazione "proiettata" in una fascia all'interno del cruscotto.

L'infotainment non è incluso su questo modello, che rinuncia allo schermo da 10,25" (e a CarPlay e Android Auto) per un supporto al centro dell'abitacolo che trasforma lo smartphone nel centro di navigazione e intrattenimento.