Citroen C4 X, le 10 cose da sapere

I punti chiave Dimensioni

Cambio

Motorizzazioni

Prezzi

ADAS

Interni

Display

Sicurezza

Consumi

Connettività

Citroen C4 X è una fastback di nuova generazione che si rivolge a chi è alla ricerca di uno spazioso SUV, ma non vuole rinunciare al divertimento su strada di una berlina sportiva.

Una vera alternativa accessibile alle tradizionali due volumi, un’auto compatta che proietta il Marchio francese verso il futuro. La nuova Citroen C4 X ha una grande abitabilità e versatilità, ma anche una tecnologia moderna e sostenibile, una quattro porte offerta anche con motorizzazioni ibride ed elettriche.

Dimensioni

Ha una lunghezza di 4,6 metri e si inserisce tra la nuova C5 X, lunga 4,8 metri e la C4 due volumi. Il passo è di 2,67 metri, la C4 X nasce sulla piattaforma CMP.

Una silhouette dinamica, slanciata, che ha contributo anche al raggiungimento di un coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,29. Un risultato sorprendente vista anche la dimensione della vettura, che si traduzione in una grande efficienza aerodinamica. Nella variante elettrica l’autonomia della e-C4 X è di 360 km nel ciclo WLTP.

Notevole è anche la sua capacità di carico, fino a 510 litri. La soglia di carico ha un’altezza di 445 mm.

Cambio

A seconda della motorizzazione scelta, la Citroen C4 X è disponibile con cambio manuale a 6 rapporti (PureTech 100) e cambio automatico EAT8 (PureTech 130).

Sulle nuove motorizzazioni con tecnologia Hybrid 48V è presente un inedito cambio elettrificato e-DSC6 a doppia frizione e 6 rapporti, senza interruzione di coppia, trasmissione progettata specificamente per la tecnologia ibrida.

Motorizzazioni

A partire dal mese di maggio, la C4 X è disponibile anche con la motorizzazione Hybrid 136 con tecnologia Hybrid 48V.

Questa configurazione prevede una batteria da 48V con una capacità disponibile di 432 Wh installata sotto il sedile anteriore sinistro, che si ricarica in diverse fasi della guida.

Il motore turbo benzina è un 3 cilindri in grado di sprigionare una potenza di 136 cavalli a 5.500 giri al minuto per una coppia massima di 230 Nm a 1.750 giri al minuto.

Il cambio elettrificato è un doppia frizione e-DSC6 che incorpora un motore elettrico da 21 kW prodotto in Francia. L’omologazione è la Euro 6.4.

La Hybrid 136 vanta consumi notevolmente inferiori rispetto al motore PureTech 130 EAT8, fino a 20% in meno. Anche le emissioni si riducono sensibilmente (107 g di CO2/km nel ciclo WLTP).

Prezzi

La Citroen C4 X è in vendita a partire da un prezzo di listino di 26.450 euro per la versione You con motorizzazione PureTech 100 S&S.

La BlueHDI da 130 cavalli, alimentazione diesel, è in vendita a 32.050 euro con allestimento Plus. La Hybrid 136 è offerta a 37.600 euro, la Hybrid da 156 cavalli è in vendita a 41.400 euro.

ADAS

Sulla fastback francese sono disponibili fino a 20 sistemi di assistenza alla guida in grado di aumentare la sicurezza e ridurre lo stress del conducente e dei passeggeri.

Tra gli ADAS sviluppati da Citroen per migliorare la sicurezza alla guida figurano:

• Active Safety Brake, sistema di frenata automatica in caso di rischio di collisione

• Collision Risk Alert and Post Collision Safety Brake, un segnale sonoro avvisa il conducente di una possibile collisione con il veicolo che precede. È attivo a partire da 30 km/h

• Adaptive Cruise Control with Stop & Go, regola automaticamente la velocità di crociera in funzione del veicolo che precede mantenendo automaticamente la distanza di sicurezza impostata in precedenza dal conducente. Il sistema è in grado di frenare completamente il veicolo per poi farlo ripartire in automatico, senza alcun intervento sull’acceleratore

• Highway Driver Assist, è un dispositivo di guida semiautonoma di livello 2 che associa il regolatore di velocità adattivo all’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata.

Interni

Un abitacolo accogliente e ricco di soluzioni di livello premium. Tra le novità si segnalano i sedili Advanced Comfort realizzati con una speciale schiuma rinforzata di 15 mm. Utilizzata per la parte centrale dei sedili, assicura un comfort ottimale soprattutto nei lunghi viaggi.

La regolazione lombare e in altezza dei sedili anteriori, aumenta il benessere a bordo. I sedili posteriori possono essere dotati di riscaldamento. A seconda dell’allestimento è disponibile il rivestimento in Alcantara.

Notevole l’attenzione dei tecnici Citroen anche per quanto concerne la gestione della temperatura interna. A richiesta è disponibile un pacchetto completo di climatizzazione che include un sistema di climatizzazione automatica bizona con due comandi. I passeggeri della seconda filda possono controllare il flusso d’aria attraverso le bocchette situate al centro nella zona posteriore della console centrale.

Display

Di fronte al guidatore è presente un display da 5,5 pollici che offre una serie di informazioni su velocità, percorrenza, autonomia e impianto audio. A richiesta o di serie è disponibile anche un pratico head-up display a colori che proietta sul parabrezza una serie di informazioni aggiuntive, anche quelle inerenti i sistemi di sicurezza alla guida attivi.

L’impianto centrale di intrattenimento di avvale di uno schermo ad alta definizione da 10”. Prevista la piena compatibilità via wireless con Apple CarPlay e Android Auto.

Sicurezza

Oltre ad una serie di sistemi di assistenza alla guida, la Citroen C4 X offre anche una notevole sicurezza su strada. L’esclusivo sistema di sospensioni Progressive Hydraulic Cushions, smorzatori idraulici progressivi, consente alla sospensione di lavorare in due tempi, in funzione delle sollecitazioni.

Il sistema utilizza due fine corsa idraulici, uno per l’estensione e uno per la compressione, sono in grado di lavorare in combinazione con molla e ammortizzatore e sostituiscono i tradizionali fine corsa meccanici.

Una soluzione che ha consentito agli ingegneri Citroen di conferire alla C4 X un maggior comfort. L’effetto “tappeto volante” è stato raggiunto, quella sensazione che la vettura “sorvoli” le imperfezioni del fondo stradale.

Consumi

Spetta alla Citroen C4 X Hybrid 136 la leadership sui consumi ridotti. Rispetto alla tradizionale motorizzazione turbo benzina da 130 cavalli, il risparmio medio di carburante è di 1 litro per 100 km.

Nell’utilizzo urbano, grazie alla tecnologia ibrida, questa motorizzazione è in grado di assicurare una percorrenza a zero emissioni fino al 0% del suo utilizzo.

Le emissioni di CO2 pari a 107 grammi per km, consentono alla C4 X Hybrid 136 di attraversare molte aree soggette a restrizioni alla circolazione.

Connettività

Un sistema di infotainment di nuova generazione che si avvale di uno schermo touch da 10 pollici, completamente personalizzabile attraverso icone / widget.

La nuova interfaccia è dotata di Natural Voice Recognition, un sistema di riconoscimento vocale naturale, in grado di comprendere fino a 20 lingue e di fornire un feedback

visivo.

Il sistema è capace di memorizzare fino a 8 profili, ciascuno dei quali può essere associato a due smartphone. Previsti gli aggiornamenti delle mappe di navigazione tramite TomTom (tecnologia Over-The-Air Map Update).