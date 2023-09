Citycar 5 porte: 5 modelli da scegliere e perché

Le citycar sono quelle piccole vetture che tutti ricercano per addentrarsi nelle giungla quotidiana dei centri abitati. Agili, leggere e dalle dimensioni compatte, spesso si rivelano fondamentali nella caccia all'agognato parcheggio. Nel tempo questa tipologia di vetture ha fatto dei notevoli passi in avanti, sia in termini di comfort che di rifiniture, e con loro si possono effettuare anche dei viaggi fuori porta senza grossi affanni. Inoltre, quasi tutte hanno guadagnato le cinque porte. Dunque, vediamo le 5 citycar a cinque porte più interessanti del 2023.

Dacia Spring

La Dacia Spring nasce per rispondere alla mancanza di una proposta realmente democratica nel mercato dell'elettrico. La citycar alla spina del Gruppo Renault è andata in soccorso di tutti coloro che hanno bisogno di una vettura per effettuare piccole, ma regolari, tratte giornaliere. L'autonomia garantita è di 220 chilometri in ciclo misto WLTP e di 305 in ciclo WLTP City. L'auto è pratica e senza fronzoli, ma estremamente versatile e dinamica per gli spostamenti di tutti i giorni. Il nuovo motore da 48 kW, introdotto recentemente, ne migliora la fluidità di marcia.

Prezzo a partire da 23.200 (esclusi incentivi)

Fiat Panda

La Fiat Panda è una vettura pratica, agile, snella e che sa sgusciare bene in città quanto fuori. Ha una carrozzeria lunga meno di 4 metri, può ospitare quattro persone comodamente ed è ideale per ogni uso. Sulla Panda si bada al sodo, così al suo interno si rispira il massimo della razionalità e della semplicità, con due quadranti analogici dietro al volante a indicare i giri motore e la velocità, mentre al centro della plancia si collocano i tasti fisici per la climatizzazione. Una delle novità introdotte con il più recente aggiornamento è il sistema di infotainment con schermo touch da 7 pollici, che assicura la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Lo spazio è buono per chi sta davanti e quanto basta per chi siede dietro. Attualmente in listino viene proposta un'unica motorizzazione un 1.0 hybrid da 70 CV. Infine, i costi di acquisto e di gestione sono molto interessanti.

Prezzo a partire da 14.600 euro

Toyota Aygo X

Toyota Aygo X è un veicolo terribilmente diverso dalla citycar del passato, così adesso il suo look strizza l'occhio al mondo dei SUV. Questa vicinanza si vede dai fascioni in plastica che scorrono tutt’intorno alla carrozzeria, e dall'altezza da terra che cresce di 11 millimetri. Sulla plancia esordisce il sistema di infotainment Toyota Smart Connect, con il quale si interagisce tramite il touchscreen da 7″ (a richiesta 9″) compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. La giapponese ha un motore 1.0 tre cilindri aspirato, che eroga 72 CV e 93 Nm di coppia. Questo piccolo propulsore si può abbinare al cambio manuale a 5 marce o all’automatico S-CVT.

Prezzo da 17.060 euro

Renault Twingo

La Renault Twingo è una superutilitaria divenuta mito. L'ultima generazione, che ha ricevuto un restyling nel 2019, ha tracciato un solco col passato adottando uno stile più moderno, oltre ad aver adottato dei contenuti tecnologici più interessanti. Gli interni sono ampiamente personalizzabili tramite inserti colorati, assecondando la volontà del cliente. Il sistema multimediale Renault è Easy Link con schermo touchscreen da 7 pollici e compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay. I comandi fisici del clima sono accessibili, al pari delle porte USB collocate nella parte inferiore della console centrale. Il motore è un 1.0 tre cilindri aspirato SCe da 65 CV con l’unica opzione del cambio manuale a 5 rapporti.

Prezzo a partire da 14.525 euro

Lancia Ypsilon

Lancia non ne fa un mistero, la Ypsilon è un modello che parla soprattutto alle donne. Una fedele compagna per muoversi in città, ma sempre con stile. La sua linea è classica, dolce e morbida, mentre l'equipaggiamento è ricco e funzionale a rispondere a tutte le esigenze di chi siede al volante. Il bagagliaio è in linea con la categoria di riferimento, il segmento A, e possiede spazio a sufficienza per borsoni, valigie e sacchetti. Sono molteplici le versioni della citycar torinese che strizzano l'occhio all'universo fashion e glamour. In listino, odiernamente, la piccola di casa Lancia propone un motore ibrido-benzina.