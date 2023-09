Alcolock, sospensioni patente, monopattini: così può cambiare il codice della strada

Le proposte governative in materia di riforma del Codice della Strada vertono su diversi punti, fra i quali spiccano: Alcolock, allargamento dei casi in cui si incorre nella sospensione della patente e maggiore regolamentazione della micromobilità, con focus particolare sui monopattini. Il disegno di legge è ancora embrionale e deve sempre sfogare il suo iter legislativo. Intanto, vediamo i punti salienti.

Alcolock, un dispositivo per impedire l'azionamento del veicolo

Alcolock è il nome del dispositivo che dovrebbe bloccare l'azionamente del motore di un veicolo, qualora fosse stato rilevato un tasso alcolemico superiore allo zero. Questo apparecchio verrebbe installato sui mezzi in uso ai quei soggetti che hanno già ricevuto una condanna per guida in stato di ebbrezza. Se la norma diventasse legge i soggetti in causa, rispetto ai quali verrà imposto il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida, potranno guidare nei confini nazionali, veicoli a motore delle categorie internazionali M (trasporto persone) o N (trasporto merci), solo se su questi sarà presente - a proprie spese - l'alcolock.

Sospensione patente, previsti più casi

Il ddl ha in previsione l'innalzamento del numero dei casi nei quali verrà richiesta la sanzione della sospensione della patente. Tra le novità di questa sanzione c'è il mancato rispetto dei segnali di senso vietato, di sorpasso e l’eccesso di velocità. Naturalmente, le sospensioni saranno graduate. La proposta di legge, infatti, prevede la durata della sospensione della patente per 7 giorni per chi ha più di 10 punti ma meno di 20 e la sospensione di 15 giorni, per chi ha meno di 10 punti. In questi frangenti per la sospensione non ci sarà l'attesa per l’adozione del provvedimento con ordinanza da parte del Prefetto: il testo del ddl prevede che la patente sia ritirata dall’agente accertatore e sia conservata presso l’Ufficio per la successiva restituzione.

Più regole alla Micromobilità

Il decreto legge prevede anche una maggiore regolamentazione della micromobilità, della quale fanno parte i mezzi di trasporto meno pesanti come scooter, skateboard, monopattini elettrici e biciclette. Dunque, il nuovo ingrediente risiederebbe in un contrassegno di riconoscimento anche per i monopattini elettrici e, nel contempo, la possibilità di circolare solo su strade urbane con limite di velocità fissato a 50 Km/h.

Ulteriori punti del decreto legge

Il disegno di legge auspica l’autorizzazione da parte del governo ad adottare una serie di regolamenti attuativi, tra cui quello relativo al rafforzamento delle norme sui dispositivi antiabbandono per i bambini di età inferiore ai 3 anni. Il target da raggiungere è quello della piena e completa efficacia dei dispositivi, anche attraverso la progressiva integrazione degli stessi con l’autoveicolo. Infine, è prevista l’estensione del divieto di guida di veicoli superiori a una determinata potenza per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida di categoria B, mentre adesso il vincolo è solo per il primo anno.