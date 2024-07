Cuore Alfa, anima elettrica: la nostra prova della Junior

Ascolta ora 00:00 00:00

Cuore Alfa, anima elettrica. È il perimetro delle sensazioni che traccia la strada della nuova Alfa Romeo Junior Veloce che fa evaporare con quel suo da a 0 a 100 Km/h in 5,9 secondi i birignao dei soliti inossidabili critici “a prescindere”. Il modo migliore per accertarsi che sia un’Alfa, anche se rigorosamente e sorprendentemente elettrica? Provarla. E provarla, come abbiamo potuto fare noi, sull’intero circuito Langhe di Balocco, 24 chilometri e 111 curve, che non veniva aperto per una prova pubblica (o perlomeno non riservata solo ai tecnici) dal 1962.

Risultato? Risultato è che “veloce” ed “elettrico” possono convivere e regalare brio, piacere di guida, proprio come nel “matrimonio” suggellato dalla più alta di gamma della Casa del Biscione, quella della nostra prova, che vanta, 281 cavalli di potenza e dei 345 Nm di coppia portati in dote dal nuovo motore elettrico realizzato da Stellantis con Emotors. Quattrometriediciassettecentimetri di soddisfazioni e prestazioni sui quali ha messo il suo imprimatur, nelle valutazioni dinamiche e non solo, Domenico Bagnasco con il suo team di specialisti.

La carta d’identità della Junior Veloce racconta di un assetto ribassato di 2,5 centimetri, pneumatici speciali Michelin Pilot Sport EV da 224/40 R20, barre anti-rollio più rigide,1590 chili di peso, e uno sterzo più che diretto, direttissimo per entrare e uscire dalle curve come se giocassimo a nascondino. Poi, ma, non chiedeteci di entrare oltre nel dettaglio, Alfa Romeo Junior Veloce è la prima auto elettrica con un differenziale autobloccante meccanico TorSen “D” di nuova generazione che permette di scaricare la potenza a terra nel modo più efficiente. Altro “unicum” per un’auto elettrica è la possibilità di raggiungere con la “Veloce” (altrimenti, pensandoci bene, che veloce sarebbe) i 200 chilometri all’ora senza sentirsi a disagio anche su fondi stradali non proprio vellutati. La batteria da 54 kWh di capacità garantisce alla Junior Veloce una autonomia di 410 km secondo il ciclo di omologazione WTLP. Divertente, brillante e anche promossa per il comfort di bordo con il suo bagagliaio di 400 litri e un diametro di sterzata di 10 metri e mezzo.

E i prezzi? Alfa Romeo Junior Veloce costa 48.

500 euro, con la Wallbox Free2Move Charge compresa, si può scendere optando per la Junior Elettrica standard con 156 cavalli e 260 Nm di coppia o per la Junior Ibrida da 136 cavalli che in listino figurano a 39.500 e 29.900 euro