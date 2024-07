Cupra illumina Milano con le opere d’arte sui Navigli

Ascolta ora 00:00 00:00

Luce, design e sicurezza sui Navigli Milanesi. Stiamo parlando del progetto "Cupra illumina la notte" lanciato in collaborazione con il Comune di Milano e Darsena Sport. Si tratta di un'installazione luminosa tutta da scoprire. Da luglio a settembre, il ponte del Naviglio Pavese, il ponte di pietra e il ponte di ferro del Naviglio Grande saranno illuminati con spettacolari giochi di luci e colori, migliorando la sicurezza delle aree circostanti. Insieme all’Assessorato allo Sport e al fotografo sportivo Daniele Mascolo, Cupra ha organizzato una mostra fotografica sul tema dello sport a Milano, aperta al pubblico fino al 30 agosto. Noi siamo andati a scoprire la magia di Cupra sui Navigli milanesi.

Cupra celebra la luce come elemento fondamentale del design. Trasformando la città e valorizzandone il patrimonio architettonico, l'illuminazione diventa un tratto distintivo del brand automobilistico e dei modelli per la sua componente estetica, svolgendo anche una funzione importante per la sicurezza e l'assistenza alla guida. L'idea di questo progetto speciale nasce dall'unione degli aspetti estetici e funzionali, conferendo da luglio a settembre un nuovo aspetto alla zona della Darsena. “Arte e cultura urbana sono territori che Cupra ha esplorato e che continuerà ad esplorare attraverso attivazioni come questa. CUPRA ILLUMINA LA NOTTE è la concretizzazione del nostro impegno nel migliorare la sicurezza e l’aspetto estetico degli ambienti urbani, combinando la luce e il design innovativo, elementi chiave del nostro DNA. Insieme all’illuminazione e al design, anche lo sport riveste un ruolo centrale nel nostro brand e sostenerne la promozione, in tutte le sue forme ed espressioni, ci rende profondamente orgogliosi” ha dichiarato Pierantonio Vianello, Direttore Cupra in Italia.

L'illuminazione dei ponti sarà resa possibile grazie a un avanzato sistema a basso consumo energetico, che utilizza 20.000 microled RGB. Questi saranno installati su Ponte Gola (tra Via Gola e Via Lagrange), sullo storico Ponte di Ferro (Ponte Enrico Molteni, all'angolo con Via Casale) e su Ponte Alda Merini (all'altezza di Via Corsico).

I tre ponti, cruciali vie di passaggio attraversate quotidianamente da migliaia di persone, saranno animati da, come quello che raffigura il tricolore italiano. Questo trasformerà il paesaggio urbano di Milano, offrendo a cittadini e visitatori un'esperienza unica nel cuore della città.