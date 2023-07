Cupra, tra gaming, virtualità e mondo reale

Lo scorso aprile si è tenuto a Berlino l’Exponential Impulse Event, che ha permesso di mostrare in anteprima mondiale la nuova Cupra Tavascan, SUV 100% elettrico. La kermesse, realizzata in concomitanza con il weekeend di Formula E corso all'ex aeroporto Tempelhof della capitale tedesca, è stata l'occasione per rivelare anche la Dark Rebel, una Dream car sportiva che può essere configurata dalla CUPRA Tribe su METAHYPE, e l'Exponential Experience, l’attività di guida al volante della Cupra Urban Rebel Racing Concept che mischia sapientemente virtuale e reale.

Cupra e il gaming

A pochi mesi dall'evento berlinese, Cupra prosegue a portare avanti la sua idea di futuro ancne attraverso la collaborazione con Forza Horizon immettendo, nel quinto capitolo della saga videoludica per Xbox, la Cupra Formentor VZ5 e la Tavascan, destinata ai piloti virtuali. Il gaming per il costruttore iberico è un mondo dal quale trarre ispirazione e attraverso il quale è possibile restare in contatto con le nuove generazioni, che sono un punto di riferimento per il marchio. Inoltre, tanto per Cupra quanto per il mondo virtuale e del gaming, I'innovazione, l'emozione, la contemporaneità e il senso di community sono dei capisaldi.

Cupra Talks e innovazione

Questa connessione tra due universi, solo superficialmente distanti, ha dato la spinta a Cupra Italia a continuare con il format Cupra Talks, offrendolo in una nuova edizione destinata al gaming. Cupra Talks, al suo terzo appuntamento, nasce dalla voglia di creare momenti di networI‹ing e interazione tra mondi interconnessi, alla scoperta di nuove sinergie e idee fondate sull'innovazione. “Il gaming e l'automotive hanno in comune la passione per l'innovazione e la ricerca di tecnologia all'avanguardia. Sia i giocatori che gli appassionati di auto apprezzano l'emozione, l'adrenalina, la competizione e la creatività che questi mondi possono offrire. Abbiamo avuto il piacere di ospitare questo evento esclusivo presso il CUPRA Garage Milano, location simbolo di innovazione e contemporaneità", ha spiegato Pierantonio Vianello, Direttore CUPRA Italia.

Il Cupra Talks gaming edition si è tenuto nella serata di martedì 11 luglio al Cupra Garage Milano, spazio moderno dove design, Performance e lifestyle si uniscono per formare un punto di collisione e di incontro per tutta la Cupra Tribe, ma ancne per vivere un esperienza d'acquista di un altro livello. All'evento, è stato presentato un esclusivo simulatore di guida sviluppato in collaborazione con Sabelt S.p.A, che resterà disponibile presso il Cupra Garage Milano per dare un tocco unico e coinvolgente a tutti i visitatori. Tra gli ospiti bisogna annoverare Gianluca Gazzoli, speaker raaiofonico, Gregorio Marsiaj, Executive Vice Presiaent Sabelt S.p.A e Andrea Galeazzi, tech blogger del mondo automotive, nonché moderatore del talk. Focus della serata è stato I'impegno di Cupra verso le nuove generazioni attraverso Io sviluppo del mondo virtuale e del gaming per socializzare, collaborare e vivere emozioni, oltre all'importante di scoprire nuovi modi di formare community, attraverso tribe virtuali.