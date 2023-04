Cupra Tavascan, svelato al mondo l'ambizioso SUV coupé elettrico

Pensare a quali passi da gigante abbia fatto Cupra nel corso degli ultimi cinque anni rende certamente orgogliosi chi ci ha creduto dal principio. Dal lancio della Formentor, carico di speranze e aspettative, a quello della nuova Tavascan, modello ambizioso e 100% elettrico per completare un'affermazione che ha i connotati dell'impresa globale. Dalla World Premiere di Berlino, nel vecchio aeroporto di Templhof nel cuore della capitale tedesca, Cupra rivela tutte le sue armi affilate: la Tavascan, la Urban Rebel e la Formula E, in cui il Team ABT Cupra è uno degli assoluti protagonisti; oltre a tutte le altre attività collaterali che fanno del Brand iberico una realtà giovanile e fresca, improntata a procacciare le simpatie di una clientela senza troppi capelli bianchi.

SUV Coupé progettato a Barcellona

Il cordone ombelicale con la Spagna non viene tagliato del tutto, anche la Tavascan, come Formentor e Born, è orgogliosa di rappresentare la sua terra: infatti il progetto e il disegno sono nati a Barcellona, mentre la costruzione è affidata al modernissimo impianto di Ahnui, in Cina. Sotto al vestito, che andremo a descrivere più tardi, lo scheletro è composto dalla nota piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, che ha già portato in strada diversi modelli di successo dei vari marchi della galassia di Wolfsburg.

Nonostante ciò, la Tavascan vuole emergere e differenziarsi dalle altre, ricalcando il suo motto: essere anticonvenzionale. E ci riesce, basta osservarla un attimo per capire che ha qualcosa che la caratterizza, rendendola seducente. Il frontale è affilato, aggressivo, in cui si esalta una sorta "bocca famelica" come quella di una bestia feroce e affamata. Bello il fascione nero con elementi in rilievo che danno fluidità a questo anteriore, in cui il simbolo Cupra diventa retroilluminato. I fari LED Matrix sfoggiano tre elementi triangolari che accentuano la firma esclusiva di Cupra, mentre lateralmente conquistano la scena i cerchi in lega da 19” a 21” con inserti color rame. Altrettanto riuscito il retrotreno con un lunotto inclinato e firma luminosa che sormonta tutto il portellone con al centro il logo Cupra a dominare la scena. Per chi ama delle colorazioni particolari, il listino offre: Tavascan Blue, White Silver, Atacama Desert, Urano Grey, Hypernova Red e Century Bronze Matt.

Un abitacolo da scoprire

La vera sorpresa la si coglie nell'abitacolo, quasi stordente per la grande tecnologia di cui dispone. Il design strizza l'occhio al minimal e alla multimedialità, aspetto che non viene affatto tralasciato. Davanti al guidatore trova possesso un quadro strumenti digitale da 5,3” nel quale sono mostrate tutte le informazioni principali. Al centro della plancia si erge con fierezza il nuovo schermo da 15”, il più grande mai adottato dalla Casa iberica. Funzionale e spettacolare la barra retroilluminata necessaria per regolare il volume della radio e del climatizzatore. I tasti fisici sono ridotti al minimo indispensabile. Diventano, invece, importanti i comandi vocali, con i quali si può interagire per dare molteplici input alla Tavascan. L'infotainment è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Anche l'orecchio vuole la sua parte, dunque, spazio all’impianto audio Sennheiser da 12 altoparlanti, di matrice tedesca.

Cupra Tavascan, due motorizzazioni

La Tavascan può essere declinata in due differenti versioni: Endurance e VZ. La prima ha un singolo motore elettrico, collocato al retrotreno, da 286 CV e 545 Nm. La seconda, invece, esprime più potenza perché aggiunge un altro propulsore davanti, per un totale di 340 CV e 679 Nm. Il tutto si traduce in performance di livello: 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi, con un tempo nello 0-50 km/h di 2,4 secondi; quasi come un Formula E.

Il pacco batterie da 77 kWh vale sia per la Endurance e VZ, e garantisce circa 550 km di autonomia nel ciclo WLTP nella prima versione e 520 km nella seconda. Per cambiare l’assetto e il comportamento dell'auto, a suffragio arrivano alcune modalità di guida: Range, Comfort, Performance, Cupra e Individuale (più la Traction per le VZ a trazione integrale). Dietro al volante, nuovi paddle che permettono di regolare la frenata rigenerativa secondo cinque livelli d’intensità. La Tavascan può essere ricaricata fino a 135 kW in corrente continua per ottenere 100 km aggiuntivi in circa 7 minuti.

Un pieno di tecnologia

Come dicevamo, la Tavascan offre un bel bagaglio di tecnologia. A riempire un pacchetto molto interessante ci sono: il cruise control adattativo, il mantenimento di corsia, la frenata d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti e lo standard di comunicazione Car2x. La nuova SUV ci Cupra può, letteralmente, mettersi in conttato diretto con altre vetture e infrastrutture e ottenere informazioni circa l'avvicinamento di veicoli d’emergenza o sulla presenza di incidenti o eventi particolari lungo il tragitto. Presenti anche la telecamera a 360° e la funzione Trained Parking, con il SUV Coupé che negli ultimi 50 metri è in grado di muoversi in autonomia e parcheggiando da sola. Non resta che aspettare il momento di toccarla definitivamente con mano e di saggiare le sue qualità su strada.