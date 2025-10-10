Cupra Tindaya accende Milano: tra padel e design, il brand catalano scrive un nuovo capitolo di passione e innovazione

Cupra torna protagonista della scena milanese con un doppio appuntamento che unisce sport, emozione e design. Per il quarto anno consecutivo, il marchio è Official Automotive Partner dell’Oysho Milano Premier Padel P1, in corso all’Allianz Cloud fino al 12 ottobre. Ma quest’anno l’energia della Cupra Tribe si amplifica grazie al debutto nazionale della Cupra Tindaya, la showcar che incarna la visione radicale e anticonvenzionale del futuro del brand.

Il legame con il padel: un linguaggio condiviso

Fin dai suoi esordi, Cupra ha individuato nel padel un partner naturale: entrambi parlano la stessa lingua, fatta di dinamismo, stile e spirito competitivo. In pochi anni, il marchio ha contribuito alla crescita esponenziale di questa disciplina in Italia, creando una rete di oltre 70 centri CUPRAxPadel che rappresentano veri e propri hub di incontro tra sportivi e appassionati.

Una diffusione capillare che ha trasformato il padel in un fenomeno culturale, permettendo al brand di costruire una community attiva e appassionata, in cui performance, emozione e autenticità si fondono in un’unica esperienza.

Oysho Milano Premier Padel P1: Cupra torna protagonista

Dal 6 al 12 ottobre, l’Allianz Cloud di Milano accoglie una delle tappe più prestigiose del circuito Premier Padel, richiamando i migliori giocatori del mondo. Cuora conferma la propria presenza non solo come partner ufficiale, ma come parte integrante dell’evento: le vetture Formentor, Terramar e Tavascan sono esposte nelle aree centrali dell’arena e una flotta dedicata accompagna atleti, ospiti VIP e organizzatori durante tutta la settimana.

Il marchio ha inoltre realizzato numerose attivazioni esperienziali, tra cui il Cupra Hub all’interno dell’Allianz Cloud, spazio dedicato alla Tribe, e il Cupra Motorhome presso il Padel8, quartier generale di eventi lifestyle e momenti di incontro per gli appassionati.

Anche la città si colora di energia Cupra: la serata inaugurale dell’8 ottobre, ospitata come da tradizione al CUPRA Garage Milano di Corso Como 1, ha visto la partecipazione di sportivi, creator e personalità del mondo automotive e sportivo, in un evento che celebra la fusione tra mobilità, performance e passione sportiva.

Debutta in Italia la showcar Cupra Tindaya

L’altro grande protagonista della settimana è Cupra Tindaya, la showcar che incarna il futuro del brand e debutta per la prima volta davanti al pubblico italiano proprio all’Allianz Cloud, in occasione dell’Oysho Milano Premier Padel P1. Dopo la presentazione mondiale all’IAA Mobility di Monaco e l’esposizione a Casa SEAT a Barcellona, l’Italia diventa così il primo mercato a ospitare dal vivo la visione radicale del marchio catalano. “La showcar Cupra Tindaya è una dichiarazione tanto radicale quanto concreta di ciò che il brand rappresenta e della strada che intende aprire – ha commentato Pierantonio Vianello, Direttore di Cupra Italia –. Presentarla a Milano, in un contesto che unisce sport, design e spirito non convenzionale, significa raccontare pienamente il DNA Cupra”.

Esposta in una teca nera scenografica all’ingresso dell’Allianz Cloud, Tindaya accompagna i visitatori in un percorso immersivo che svela la filosofia del brand: “No Drivers, No Cupra”, un manifesto che celebra la connessione emotiva tra uomo e automobile e la voglia di superare i confini del tradizionale.

Contrariamente a quanto fatto da altre raltà, Cupra continua a, unendo tecnologia, design e sport sotto un’unica visione di libertà e passione. Si focalizza sulle persone, sui loro interessi e li accompagna in un susseguirsi di occasioni., e non solo come slogan.