Dacia Duster Journey 2023, si evolve con il cambio automatico e ben 150 CV: la nostra prova

Continua la storia del suv straniero più amato dagli italiani. Dopo oltre 10 anni alle spalle e più di due milioni di unità vendute nel mondo, la vettura di casa Dacia è pronta ad una nuova generazione all’insegna della qualità e del valore per il cliente, elevando l’offerta con allestimenti più ricchi e ricercati. Con l’ultima versione di Duster 2023 debutta la nuova identità visuale, l’allestimento Journey e viene riproposto il motore di punta, l’1.3 4 cilindri turbo da ben 150 CV abbinato di serie al cambio automatico EDC a doppia frizione, con un prezzo di partenza di 24.450 euro.

Nuovo look, stessa sostanza

Non bisogna farsi ingannare dal design più moderno e alla moda perché Duster rimane lo stesso veicolo pratico e razionale di sempre, con tanto spazio a bordo e soluzioni pensate per massimizzare il best-value-for-money del cliente. Basto uno sguardo per cogliere le novità presenti principalmente sul frontale, partendo proprio dal nuovo logo della Casa. Una “D” e una “C” poste in maniera quasi speculare, formando un simbolo che rimanda, intuitivamente, agli anelli di una catena, simboleggiando robustezza e legame. Legame con i valori del brand, con la community Dacia in costante crescita nel mondo, nonché solidità e forza. Il logo presenta una trama bianca, di spicco sul frontale, al pari dei piccoli listelli chiari che caratterizzano la mascherina.

Nuova anche la forma a led dei gruppi ottici, con una nuova firma ad “Y”, ripresa anche dai fari led nel retro. Nella zona inferiore, l’allestimento Journey riceve anche una sorta di protezione sottoscocca, in tonalità silver, rafforzando l’aspetto robusto e tipico da vettura pensata per l’off-road. Infatti Duster, sebbene questo esemplare sia dotato della sola trazione anteriore, è pensato per affrontare anche dei percorsi impegnativi nella vesti 4x4, grazie agli angoli specifici notevoli, non comuni nel mondo dei suv/crossover: tanta luce da terra e paraurti particolarmente inclinati le consentono di superare dislivelli particolarmente impegnativi. Completano l’opera i cerchi in lega bicolore da 17”, con il nuovo logo sul copri mozzo, i vetri posteriori oscurati, nuove tonalità specifiche per la carrozzeria come il Kaki Lichen di questo esemplare e la nuova scritta “DACIA” sul portellone, sullo stile del nuovo logo.

Interni aggiornati, c’è tutto ciò che serve

Come dimostrato negli anni dalla clientela di Duster, non sempre è il prezzo accessibile ad attirare i clienti e convincerti dell’acquisto. Spesso le regioni risiedono nella linea della vettura, così come nel suo grande value-for-money, pagando il giusto per un’auto che, però, non rinuncia a nulla in termini di tecnologia e comfort. Le vendite mostrano come la clientela sia maggiormente propensa ad equipaggiare il modello con allestimenti particolarmente ricchi o edizioni speciali, ricercando sempre più esclusività e accessori a bordo di Duster. Con questa nuova edizione si aggiungono materiali di maggior qualità nell’abitacolo, come la pelle sul volante, sul poggiabraccio della portiera, sul bracciolo centrale e cresce la comodità dei sedili, nel nostro caso realizzati in pelle e tessuto all’interno della seduta. La plancia appare sempre realizzata in plastica, con un nuovo design per le bocchette d’aerazione e con un comodo porta oggetti di fronte al passeggero anteriore. Concludono l’opera due porta bevande nel mezzo, il clima automatico con rotori digitali e le comode prese usb. In bella mostra al centro del cruscotto è presente il sistema Media Nav da 8”, completo di Apple CarPlay e Android Auto tramite cavo, ma rispondono presente anche gli specchietti elettronici ripiegabili e le telecamere perimetrali, a richiesta, ma molto utili per chi ama allontanarsi dall’asfalto.

Duster eccelle anche in ambito spazio, grazie a forme regolari e pannelli portiera poco ingombranti, capaci così di valorizzare al meglio i suoi 4,34 m di lunghezza e 1,80 m di larghezza. Si viaggia comodi anche in cinque, con spazio a sufficienza per gambe e testa, mentre i passeggeri posteriori possono beneficiare anche di due prese usb-C, la cui presenza non è per nulla scontata su auto di questo segmento. Passando infine al bagagliaio, viene ripreso il concetto relativo all’abitacolo: le forme regolari e squadrate consentono a Duster di avere una capacità minima a partire da 411 litri per le versioni 4x4 e da 445 litri per i modelli a trazione anteriore, fino ad un massimo di 1.623 litri abbattendo i sedili posteriori: il vano è regolare, molto alto e con la soglia non troppo distante dal suolo, l’ideale per chi necessità di spazio di carico per la propria professione.

Migliora su strada e che grinta!

Rispetto alle prime generazioni di Duster non si può che fare un plauso a Dacia, essendo riuscita a stravolgere l’esperienza di guida di questo SUV. Sospensioni, materiale fono assorbente, ammortizzatori, comfort e sicurezza sono cresciuti in maniera tangibile, rendendo ora Duster un SUV quasi di segmento C a tutti gli effetti. Infonde più sicurezza e stabilità alle alte andature, oltre a sfoggiare una frenata più energica e potente. Le prestazioni poi non mancano, anche grazie al nuovo motore 1.3 TCe dell’universo Renault, capace di sprigionare ben 150 CV e 250 Nm di coppia già a 1.700 giri, grazie ad un turbocompressore tecnologico e in grado di lavorare al meglio ai bassi regimi. E’ abbinato di serie con il rivisto cambio automatico EDC sei marce a doppia frizione, capace di assicurare grande comfort in marcia, tanto in città quanto nei viaggi. Le cambiate sono fluide e quasi impercettibili, sebbene non apprezzi molto quando si richiede la massima accelerazione: si sposa meglio con una guida turistica e rilassata. Le prestazioni però non mancano, come testimonia il tempo necessario per passare da 0 a 100 km/h, soli 9,7”, fino ad una velocità massima di 200 km/h.

Sorprende proprio la progressione, più che l’accelerazione: il motore turbo gode di un’ottima schiena soprattutto al centro dell’arco dei giri, donando così molta sicurezza nei sorpassi autostradali, anche a pieno carico e con aria condizionata accesa. Il tutto è aiutato anche dal basso peso di Duster. E’ infatti una delle SUV più leggere in commercio, con soli 1.332 kg in ordine di marcia, a beneficio della maneggevolezza e della ripresa. Sebbene poi il comando dello sterzo appaia ancora troppo leggero e poco loquace, guidare Duster in città è estremamente intuitivo e pratico, merito del basso peso e degli ingombri facilmente percepibili, anche senza l’aiuto dei sensori e delle telecamere. Le sospensioni lavorano bene e assorbono discretamente le buche del manto stradale, anche se probabilmente si è lavorato più per annullare il rollio che non in ottica comfort pura: Duster gode di una buona tenuta di strada, soprattutto confrontata alle scorse edizioni così come per la frenata, sempre energica e sicura.

Consumi e prezzi

Nonostante la generosa potenza del propulsore in prova, Duster ha saputo segnare dei consumi davvero interessanti. Circa 15 km/l in città (aiutati anche dalla modalità ECO), ben 19 km/l in ambito extraurbano e circa 16 km/l in autostrada, per una media complessiva di 16,8 km/l, tra le migliori considerando i suv a benzina di questo segmento. Parlando invece di listino, nuova Dacia Duster parte da una base di 17.750 euro per 1.0 3 cilindri turbo da 90 Cv in allestimento Essential. Per il nostro esemplare, con l’1.3 4 cilindri turbo da 150 CV e allestimento Journey, il prezzo di partenza è 24.450 euro, con una lista di accessori extra decisamente ridotta, così da non far lievitare ulteriormente il prezzo. All’interno dell’allestimento Journey, ricadono però molti accessori tra cui i sensori di parcheggio, retrocamera, clima automatico, porte usb, schermo da 8” con app connect, cruise control, frenata automatica di emergenza, cambio automatico EDC, sedili in pelle e tessuto, poggia braccio centrale, fari led, cerchi in lega bicolore da 17”, vetri oscurati e molti altri. Rimangono a richiesta l’accesso Keyless completo con chiave digitale (240 euro), la vernice (700 euro) le telecamere perimetrali (260 euro) e la ruota di scorta (250 euro).

Considerazioni finali

A distanza di anni, il prezzo di Dacia Duster è notevolmente salito – in linea con equipaggiamenti, design, dotazioni e tecnologie superiori - sebbene abbia tenuto fede al suo scopo iniziale, essere l’unico SUV più che completo, al prezzo di una citycar. Considerando quindi il listino attuale dei nuovi modelli, circa 23 mila euro possono essere una cifra perfettamente nelle corde di una moderna citycar di un costruttore generalista, dimostrando come ancora oggi Duster sia un’unicità nel mercato, motivo per il quale sempre più clienti si relazionano al famoso modello di casa Dacia.