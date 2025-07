Dacia Duster alla prova: il suv che fa il suo dovere, anche off-road

Dimenticate l’idea di un suv da passerella. La nuova Dacia Duster – giunta alla sua terza generazione – è un’auto concreta, che punta sull’essenziale senza rinunciare al necessario. L’abbiamo messa alla prova sulle strade e sugli sterrati delle valli bergamasche, tra curve in quota e tratti off-road veri. Il risultato? Un mezzo solido, versatile, con qualche spunto interessante.

Una piattaforma che fa la differenza

La base tecnica è la piattaforma CMF-B, già vista su altri modelli del gruppo Renault. Il comportamento su strada è migliorato, con una riduzione del rollio (fino al 21%) che si avverte soprattutto nei cambi di direzione e nelle curve più strette. Anche nei tratti più sconnessi, Duster non si scompone troppo. Nella versione 4x4, il sistema Terrain Control permette di affrontare fondi difficili con modalità dedicate, ma anche la 4x2 – come quella da noi provata – non se la cava affatto male.

Motori: scelte intelligenti, niente fuochi d’artificio

La gamma motori rispecchia l’approccio pragmatico del brand. Il nostro test si è svolto con la versione ECO-G 100 a doppia alimentazione benzina-GPL. Buona l’autonomia (oltre 1.400 km), discreta la risposta, contenuti i consumi. Non è un’auto sportiva, né pretende di esserlo, ma si guida senza fatica. Per chi cerca più dinamismo, il mild hybrid TCe 130 o il full hybrid da 140 CV sono le alternative.

Design e materiali: pratico prima che bello

Esteticamente il design si fa più squadrato, con qualche accenno di aggressività. Non punta sull’effetto wow, ma sulla sostanza: protezioni in plastica riciclata non verniciata (Starkle®), interni facili da pulire, sedili lavabili. Buona la qualità percepita per il segmento, anche se alcuni materiali restano duri al tatto. Nessuna pretesa premium, ma niente di dozzinale.

Tecnologia senza eccessi

A bordo c’è tutto quello che serve: touchscreen da 10,1”, compatibilità con Apple CarPlay™ e Android Auto™, prese USB-C, ricarica wireless. I sistemi di assistenza alla guida coprono l’essenziale (frenata automatica, mantenimento corsia, riconoscimento segnali). Funziona tutto, senza troppi fronzoli.

Prezzo e allestimenti: qui Duster resta imbattibile

Il listino parte da 19.900 euro per la versione Essential ECO-G 100.

In rapporto a ciò che offre – spazio, motori efficienti, trazione integrale opzionale, soluzioni intelligenti come il Pack Sleep – resta. Gli allestimenti salendo di livello aggiungono il giusto, senza diventare esagerati.