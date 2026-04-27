Dacia Duster, andare in fuoristrada non è un problema: capacità off road fuori dal comune

Per chi intende il viaggio come un’esplorazione che va oltre i confini del nastro asfaltato, la Dacia Duster si è consolidata negli anni come un riferimento di concretezza e affidabilità. Il segreto di questa vettura risiede in un’anima autentica, capace di interpretare le esigenze outdoor attraverso un design che non è solo estetico, ma profondamente funzionale alla vita all'aria aperta. Con l’introduzione del Model Year 26, la capacità di affrontare i terreni più impervi trova una nuova dimensione tecnologica, pur rimanendo fedele alla propria essenza di SUV robusto e accessibile.

La novità è sotto il cofano

La pietra angolare delle velleità fuoristradistiche della Duster è rappresentato dalla nuova motorizzazione Hybrid-G 150 4x4, un'offerta unica sul mercato che abbina la versatilità del sistema bi-fuel benzina-GPL alla trazione integrale elettrificata. In questo sistema, l’architettura tecnica prevede un motore elettrico collegato direttamente alle ruote posteriori, una soluzione che permette di gestire la trazione in modo intelligente ed efficiente.

Uno dei vantaggi principali di questo schema si avverte nelle manovre a bassa velocità: il motore elettrico posteriore è in grado di trasmettere una notevole coppia immediata in prima marcia, fondamentale per districarsi in passaggi tecnici o su fondi a scarsa aderenza come fango e neve.

I sistemi che aiutano la guida

Quando la pendenza aumenta o il terreno diventa scosceso, il conducente può fare affidamento su sistemi di assistenza specifici. Le versioni 4x4 (disponibili negli allestimenti Expression, Extreme e Journey) sono dotate di serie dell'Hill Descent Control, un dispositivo che gestisce automaticamente la velocità in discesa, permettendo a chi guida di concentrarsi esclusivamente sulla traiettoria.

La trazione integrale non è però pensata solo per il fango: ad alte velocità, il motore elettrico continua a funzionare a regime ridotto, garantendo stabilità e trazione ottimale al retrotreno fino a 140 km/h. Per massimizzare l'efficienza su strada, il sistema può disinnestare completamente la frizione in modalità a due ruote motrici, eliminando le perdite per attrito.

Pensata per ogni strada

L'attitudine off-road della Duster è dichiarata apertamente anche dalla sua "armatura" esterna. Il veicolo è avvolto da una cintura protettiva continua composta da protezioni laterali, passaruota e paraurti realizzati in Starkle. Questo materiale innovativo, che integra il 20% di plastica riciclata, è stato progettato per resistere a urti e graffi senza mostrare segni di usura, poiché non è verniciato e mantiene il colore originale anche in caso di scalfitture profonde. Le ampie piastre anteriori e posteriori, tinte in massa, completano un pacchetto pensato per proteggere la carrozzeria durante le attività outdoor più impegnative.

Per chi cerca la massima espressione dell'avventura, l'allestimento Extreme aggiunge dettagli pratici come la selleria in TEP MicroCloud lavabile, tappetini in gomma serigrafati e le barre tetto modulari, ideali per trasportare attrezzature sportive. Inoltre, l'autonomia complessiva del sistema bi-fuel, che può raggiungere i 1.500 km grazie ai doppi serbatoi da 50 litri, consente di pianificare lunghe spedizioni in zone remote senza l'ansia del rifornimento.

Listino prezzi

Dal punto di vista commerciale, la Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 entra a listino con un prezzo di 28.500 euro per la versione Expression, salendo a 30.050 euro per le versioni alto di gamma Journey ed Extreme.

Infine, per trasformare l'auto in un vero campo base, è disponibile il Pack Sleep, un box con materasso che permette di pernottare all'interno del veicolo, confermando la Duster come una compagna di viaggio versatile e pronta a superare ogni ostacolo.