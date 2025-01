Dacia, risultati record nel 2024. Tutto pronto per il debutto di Bigster nel segmento C-SUV

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 2024 si è concluso con risultati straordinari per Dacia, che ha registrato il suo miglior anno di vendite dal lancio del marchio in Italia nel 2006. Per il secondo anno consecutivo, il brand si conferma leader nel mercato retail, conquistando il quarto posto nelle vendite di autovetture. Dacia continua a essere il marchio preferito dai privati, con una crescita del 13,6% rispetto all'anno precedente e una quota di mercato che chiude l'anno con un eccellente 10,1%.

Nel complesso, includendo tutti i canali di vendita, Dacia ha totalizzato 99.371 veicoli venduti, con una quota di mercato del 5,65%. Questo successo si deve a una strategia vincente che punta su un posizionamento "Value for Money", rispondendo alle esigenze dei clienti con soluzioni pratiche e accessibili, senza rinunciare a comfort, tecnologia, versatilità, qualità e affidabilità.

L'arrivo di Bigster nel segmento C-SUV: una nuova era per Dacia

Nel 2025, Dacia si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con l'introduzione di Bigster, un SUV che permetterà al brand di entrare nel competitivo segmento C-SUV. Questo nuovo modello incarna appieno i valori fondamentali di Dacia, offrendo un design distintivo e concreto, ma con quel tocco "cool" che caratterizza l'identità del marchio.

Gli interni di Bigster sono pensati per garantire spazio, ergonomia e comfort a tutti i passeggeri, con un design essenziale ma funzionale. Il modello sarà disponibile in quattro allestimenti: Essential, Expression e due versioni top di gamma – Extreme e Journey – proposte al medesimo prezzo di listino ma con contenuti differenziati e complementari. La versione Extreme è pensata per gli appassionati di outdoor, con equipaggiamenti come il tetto panoramico apribile, barre da tetto modulabili, e sedili lavabili in TEP Microcloud. La versione Journey, invece, è dedicata a chi cerca comfort e stile nei lunghi viaggi, con un ambiente interno esclusivo e il sedile del conducente regolabile elettricamente di serie.

Bigster offre anche una nuova tinta metallizzata, l'Indigo Blu, disponibile esclusivamente su questo modello, oltre alla possibilità di scegliere la carrozzeria Bi-Tono (con tetto nero) su Extreme e Journey.

Motorizzazioni innovative e sostenibili

Dacia Bigster segna una svolta anche sul fronte delle motorizzazioni, con l'introduzione della nuova motorizzazione Hybrid 155, il primo modello del Gruppo Renault a offrire questa opzione, disponibile dal livello di allestimento Expression. Bigster sarà anche disponibile con il motore TCe 140 mild-hybrid 48V, e con la motorizzazione ECO-G 140 che combina un sistema bifuel GPL/benzina con un mild-hybrid 48V. Per chi desidera un'esperienza di guida più avventurosa, è disponibile la motorizzazione TCe 130 4X4 con trazione integrale e cambio manuale a 6 marce.

Bigster si presenta come un modello Eco-Smart, con motori completamente elettrificati, pensato per soddisfare le esigenze di una clientela in continua evoluzione che cerca soluzioni moderne e innovative, senza sacrificare il comfort, soprattutto nei lunghi viaggi.

Prezzi competitivi e accessibili

Bigster sarà disponibile a partire da un prezzo entry-level sotto i 25.000 euro, con i due allestimenti top di gamma (Extreme e Journey) che arriveranno a un prezzo di listino di 31.300 euro per la motorizzazione Full Hybrid.

Bigster Experience Tour: un’anteprima esclusiva

Per avvicinarsi al lancio ufficiale, Dacia presenta il Bigster Experience Tour, un'iniziativa che permetterà ai clienti di scoprire in anteprima il nuovo SUV. Il tour toccherà quattro importanti città italiane: Milano, Bologna, Roma e Bari. La prima tappa si svolgerà a Milano, in Piazza Gae Aulenti, il 28 e 29 gennaio, mentre le altre date saranno disponibili sul sito ufficiale di Dacia.

Durante l’evento, i partecipanti potranno esplorare il design, l’abitabilità e le caratteristiche di Bigster, immergendosi nell’esperienza unica che solo il mondo Dacia può offrire.

Il modello sarà disponibile presso la rete di concessionari a partire dalla primavera del 2025.

Con Bigster, Dacia si prepara a consolidare ulteriormente il suo successo nel mercato e a entrare con forza nel segmento C-SUV, sempre fedele alla sua filosofia di offrire un eccellente rapporto qualità/prezzo.