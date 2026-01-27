Dacia Sandero, il successo passa anche dalla sicurezza

La Dacia Sandero è l’auto più venduta in Europa nel 2025, non un’autentica sorpresa dato che il veicolo del brand romeno ha ottenuto lo stesso prestigioso traguardo anche nei dodici mesi precedenti. Per restare più in alto di tutti, però, ci vogliono delle basi solide, che la compatta di Dacia non ha nessuna intenzione di cambiare: prezzo accessibile, contenuti concreti e una proposta complessiva che risponde alle esigenze reali della mobilità quotidiana.

Di recente la Sandero è stata oggetto di un restyling che ne ha aggiornato le forme, rendendole più moderne e coerenti con l’attuale identità del marchio, senza però modificarne la natura. Un’identità che oggi comprende anche un comparto tecnologico e di sicurezza sorprendentemente avanzato per il segmento, elemento sempre più centrale nelle scelte d’acquisto.

Le dotazioni di sicurezza accrescono

Il primato di auto più venduta nel Vecchio Continente, come dicevamo, dimostra come la combinazione di rapporto qualità-prezzo, versatilità e affidabilità continui a convincere un pubblico trasversale. Ma accanto a questi fattori, cresce il peso della sicurezza, tema sul quale la nuova Sandero compie un deciso passo in avanti. Tra le dotazioni pensate per migliorare la sicurezza nella guida quotidiana rientra il caricatore a induzione per smartphone, integrato nella consolle centrale. Una soluzione pratica per chi utilizza il telefono per la navigazione o per la connessione wireless ad Apple CarPlay e Android Auto, che consente di evitare cavi e manovre superflue, riducendo le distrazioni durante la guida.

Il pacchetto si completa con una serie di dispositivi che incidono direttamente sul controllo della vettura: fari automatici, Multiview Camera e retrovisori ripiegabili elettricamente. I fari automatici regolano in autonomia l’illuminazione in base alle condizioni di luce, migliorando la visibilità notturna. La Multiview Camera offre una visuale dall’alto nelle manovre a bassa velocità, facilitando parcheggi e movimenti in spazi ristretti, mentre i retrovisori ripiegabili elettricamente proteggono l’auto negli ambienti urbani più congestionati. Soluzioni concrete, pensate per l’uso reale.

Dacia Sandero: il pacchetto ADAS è completo

Sul fronte della sicurezza attiva, la Sandero integra i principali sistemi ADAS richiesti dalle normative europee. Tra questi spicca la frenata automatica di emergenza, operativa in città e fuori dai centri abitati, in grado di rilevare veicoli, pedoni, ciclisti e motocicli. A questo si affianca il monitoraggio dell’attenzione del conducente, che segnala cali di concentrazione o stanchezza, contribuendo a ridurre il rischio di incidenti. Per semplificare la gestione di questi sistemi, Dacia ha introdotto il pulsante “My Safety”, che consente di configurare rapidamente gli ADAS secondo le preferenze del guidatore. Un approccio coerente con la filosofia del modello: tecnologia accessibile, comprensibile e funzionale.

Dunque, il restyling della Dacia Sandero non ha quindi riguardato solo l’estetica, ma ha dato una spinta propositiva a tutto ciò che concerne i punti chiave di questa macchina. La compatta romena si conferma oggi un’utilitaria attenta alla sicurezza, capace di offrire dotazioni avanzate senza perdere la propria vocazione pragmatica.

Una proposta credibile per chi cerca protezione, tecnologia e concretezza in un segmento dove, fino a pochi anni fa, tutto questo sembrava impossibile, mentre le rinunce e i compromessi troppi. Ora, grazie a Sandero, non è più così.