Dacia Spring 2024, nuovo design con il restyling: la nostra anteprima

Dacia Spring 2024 è un restyling diverso dal solito, perché l'estetica cambia in maniera importante pur trattandosi di un'auto che mantiene la stessa piattaforma. Ci sono poi novità di rilievo anche negli interni e nella tecnologia, trasformando il progetto in qualcosa di più moderno, con gli ultimi ADAS obbligatori come da nuove normative europee, e con qualche sorpresa inaspettata.

I numeri di Dacia Spring 2024

Partiamo da quello che resta: non cambia il pianale e non cambia il pacco batterie da 26,7 kWh che alimenta un motore elettrico disponibile in due versioni: una da 45 cv, fatta per esigenze limitate alla città e con un'accelerazione da 0 a 100 in poco meno di 20 secondi, e l'altra da 65 cv. Quest'ultima è quella più indicata per chi ha nel suo mix un'utilizzo anche extra-urbano visto che i tempi per lo scatto da 0 a 100 sono già più accettabili: 14 secondi, paragonabili a qualche piccola utilitaria con il motore benzina aspirato.

Entrambe dichiarano 220 chilometri di autonomia, realistica in molte circostanze perché, come visto durante la prova della versione pre-restyling, i consumi sono a volte addirittura inferiori al dichiarato, e con un uso attento si può scendere anche a medie intorno agli 11 kWh ogni 100 km durante la stagione più calda.

D'altronde ci troviamo con motori molto parsimoniosi che difficilmente consumano sopra a quelle soglie proprio perché limitati nella potenza. E l'auto è anche molto leggera per essere un'elettrica.

Le novità non riguardano la ricarica: restano i massimo 7 kW in corrente alternata e i 30 kW in corrente continua se acquistate il relativo optional. Però arriva, a sorpresa, il V2L, la possibilità di collegare un adattatore alla presa frontale della Dacia Spring 2024 per creare una presa a cui attaccare qualsiasi cosa, da una TV a un monopattino (e si può anche fare un rabbocchino per un'altra auto elettrica eventualmente).

Il nuovo volto della Spring 2024

Grazie al restyling, Dacia Spring 2024 acquista un nuovo volto, più simile a quello della Dacia Duster di ultima generazione. L'esterno propone le luci LED, gli adesivi che fungono da fasce para-colpi sulle portiere (più para graffi, e si possono sostituire facilmente non essendo coperti dallo strato di vernice trasparente) e i paraurti sono sempre furbi perché in grado di rendere meno visibili eventuali piccoli graffi e sfregi.

Quando esce?

In Italia saranno disponibili la versione Expression e la Extreme, quest'ultima con incluso di serie l'adattatore per il V2L. I prezzi ancora non sono stati comunicati, l'auto uscirà probabilmente in estate, ma come riferimento la Spring Extreme precedente al restyling è proposta a 23.200€ e rappresenta il top della gamma.