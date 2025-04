Design Week, motori protagonisti tra innovazione e stile: gli appuntamenti da non perdere

L’hub di Audi alla design week

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave Xpeng

Fiat

Audi

Bmw

Maserati

Lancia

Renault

Denza

Cupra

Skoda

Kia

Lamborghini

Lotus

Cosa accade quando il mondo dell’automobile incontra l’innovazione del design? La risposta arriva alla Milano Design Week, che dal 7 al 13 aprile trasforma la città in un palcoscenico per una straordinaria fusione di tecnologia, estetica e mobilità. Quest’anno, i brand automobilistici sono protagonisti di eventi, mostre e installazioni che esplorano il futuro della mobilità con un tocco creativo e stiloso.

Xpeng

XPeng, con il debutto italiano, espone al Museo ADI il rivoluzionario veicolo AeroHT X2, un’auto volante elettrica, e la P7+, un modello definito dall’intelligenza artificiale. Un’occasione per scoprire la visione del futuro della mobilità.

Fiat

Fiat punta su un incontro originale con la moda, collaborando con Gallo per creare livree uniche per la Topolino, una microcar che sarà protagonista nel Durini Design District. Le auto saranno esposte nel negozio Gallo, dove sarà possibile anche provarle, e sarà presentata una linea limitata di calzini ispirati alla vettura.

Audi

Audi, sempre in prima linea nell’innovazione, presenterà la nuova A6 Avant all’interno della House of Progress in Corso Venezia. Focus sull’evoluzione tecnologica, con soluzioni pensate per soddisfare ogni esigenza di mobilità, tra cui una mostra interattiva progettata dal duo olandese Drift.

Bmw

Bmw, al Salone del Mobile, propone l’installazione “Vibrant Transitions”, che permette di esplorare la nuova Bme X3 e la plancia digitale della Neue Klasse, mentre Mini e Bmw CE 02 saranno esposte all’esterno nel Mini Neon Garden City.

Maserati

Maserati, in collaborazione con Giorgetti, crea una collezione esclusiva di design d’interni, con un’edizione speciale della Grecale Folgore, un Suv elettrico che rappresenta il lusso e l’artigianato italiano. La collaborazione sarà svelata il 7 aprile presso gli showroom di Giorgetti e Maserati.

Lancia

Lancia celebra la sua tradizione con Cassina, l’interior design che ha contribuito alla realizzazione della nuova Ypsilon, in un’installazione che celebra i 60 anni della Collezione Le Corbusier al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.

Renault

Renault celebra la Milano Design Week con l’iconica R17 restomod progettata dal famoso designer Ora Ito. Il progetto sarà protagonista di attività presso il negozio RNTL in Corso Garibaldi, dove si terrà anche un talk sul futuro delle smart city.

Denza

Denza, il marchio premium di BYD, debutterà in Italia con una suggestiva installazione al Brera Design District, dove sarà esposta la Z9 GT, una berlina elettrica con tre motori da quasi mille cavalli. Un’occasione imperdibile per esplorare l’eleganza della tecnologia.

Cupra

Cupra sorprende con la nuova Cupra Design House, dove esplorerà l’innovazione nel design automobilistico e oltre. In piazza XXV Aprile, sarà possibile immergersi nella filosofia del brand con l’esposizione “The Red Thread of Design”.

Skoda

Skoda, per celebrare il suo 130° anniversario, ha creato un’installazione speciale al Padiglione d’Arte Contemporanea di Porta Venezia, dove presenterà anche la nuova Elroq RS, una versione ad alte prestazioni della sua SUV elettrica compatta.

Kia

Kia presenta due mostre legate al suo linguaggio di design “Opposites United”. La prima, “Eclipse of Perceptions”, esplora il concetto di opposizione attraverso opere di artisti concettuali. La seconda, “Transcend Journey”, esplora l’evoluzione della mobilità, con un focus sui modelli elettrici.

Lamborghini

Lamborghini organizza un evento esclusivo il 10 aprile al VMaison Hotel, presentando un’installazione multisensoriale con protagonista la Lamborghini Temerario. Durante la serata, anche un DJ set di Brina Knauss accompagnerà i partecipanti.

Lotus

Infine, Lotus celebra la sua storia con “The Lotus Theory”, un’esposizione presso la Haus of

Automotive nella Tortona Design Week. Qui, in collaborazione con l’architetto Fabio Novembre, saranno esposte la nuova hypercar elettrica Emeya e la leggendaria Esprit S1, in occasione del suo cinquantesimo anniversario.