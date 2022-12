Dimensioni, interni, design: tutto quello che c'è da sapere su Jeep Avenger

Jeep Avenger è la grande novità del brand di orgine americana, perché si tratta del primo modello elettrico che rientra nella categoria B-SUV, un segmento in forte crescita dove il marchio del Gruppo Stellantis vuole dire la sua con qualità e stile. Ovviamente stiamo parlando di una vettura a ruote rialzata ideale per muoversi in città ma che, per tradizione, è capace di destreggiarsi anche in percorsi offroad. Avenger è un veicolo elettrico che, tuttavia, all'interno solo del mercato italiano e spagnolo potrà essere equipaggiato anche con una motorizzazione a benzina.

Dimensioni

Le dimensioni sono naturalmente compatte, infatti il corpo vettura si attessta sui 4 metri e 8 centimetri di lunghezza, mentre il bagagliaio ha una capacità di 380 litri (355 sulla versione elettrica), con soglia di carico a 720 mm di altezza da terra. Larghezza e altezza, invece, sono rispettivamente su 1,7 e 1,3 metri. Gli angoli di attacco, uscita e dosso di 20-20-35 gradi, permettono a questo veicolo di affrontare anche percorsi fuori strada. Le misure nel dettaglio:

Lunghezza 4.084 mm (versione elettrica) 4.084 mm (versione benzina)

Larghezza 1.716 mm (elettrica) 1.716 mm (benzina)

Altezza 1.528 mm (elettrica) 1.534 mm (benzina)

Passo 2.562 mm (elettrica) 2.557 mm (benzina)

Design

Sbalzi ridotti e proporzioni da fuoristrada, questo è il concetto alla base della Jeep Avenger. Stilisticamente si nota la griglia a sette feritoie molto classica, chiusa nella versione elettrica, sotto alla quale si stagliano i fari full LED anteriori. Di profilo l'occhio cade su una linea dei finestrini alta e sui cerchi in lega da 18 pollici. Al posteriore, invece, lo spazio è dominato dalla caratteristica firma ottica a LED a forma di X e dal paraurti con inserti neri, molto massiccio e robusto.

Abitacolo

Nell'ambiente interno primeggia una plancia massiccia suddivisa su due livelli con lo schermo da 10,25'' del sistema di infotainment Uconnect, con collocazione a sbalzo nella parte centrale. Il quadro strumenti è digitale e visionabile attraverso display da 7 o 10,25 pollici. Non manca la praticità, esaltata dagli innumerevoli vani portaoggetti e dalla possibilità di spostare o togliere la console centrale. Buone le rifiniture e la selleria, che può essere in pelle o tessuto, regolabile e dotata di funzioni massaggianti. L'idea di fondo è che questa vettura a ruote alte faccia perceprire a tutti la qualità di un oggetto premium.

ADAS e tecnologia di bordo

Sulla nuova Jeep è disponibile una lunga lista di ADAS di Livello 2 che comprende: l’Adaptive Cruise Control, il Lane Centering, il Traffic Jam Assist, il Traffic Sign Recognition, l’Automatic Emergency Braking con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il Drowsy Driver Alert, il Blind Spot Monitoring, il Lane Keeping Assist e l'aiuto al parcheggio con sensori e telecamere a 360 gradi. Per esaltare l'indole da offroad, invece, ci sono: Hill Descent Control e Selec-Terrain con sei modalità di guida differenti (Normal, Eco, Sport, Snow, Mud e Sand).

Motorizzazioni Jeep Avenger

Come anticipato, per l'Italia le motorizzazioni di Jeep Avenger saranno due: una elettrica e una turbo benzina. Il powertrain elettrico è combinato a un pacco batteria da 54 kWh, che sviluppa 156 CV di potenza e 260 Nm di coppia motrice. Di serie è offerta con trazione anteriore; l'unità a benzina, invece, è un 1.2 turbo da 100 CV e 205 Nm che porta la sigla T3 Gse. Anche in questo caso la trazione è anteriore con cambio manuale a sei rapporti. A livello di autonomia, l'elettrica si aggira sui 390-392 km nel ciclo WLTP con consumo di circa 15,9 kWh/100km. In urbano, invece, l’autonomia dovrebbe crescere fino a raggiungere quota 550 km. Per effettuare una ricarica, collegandosi alla colonnina rapida da 100 kW si passa dal 20 all’80 % di capacità della batteria in 25 minuti. Il caricabatterie di bordo da 11 kW ha bisogno, invece, di 5 ore e mezza per passare dallo 0 al 100% di carica. Infine, sulla versione a benzina T3 Gse, i consumi dovrebbero aggirarsi sui 5,6 l/100km, mentre le emissioni di CO2 sui 124-127 g/km.

Allestimenti e prezzi

Al momento del lancio è previsto un solo allestimento 1st Edition, comprensivo di: fari e fanali a led, cerchi in lega da 18”, infotainment Uconnect 10,25” con Android Auto/Apple Carplay, portellone motorizzato, strumentazione digitale da 10,25”, telecamera posteriore a 180°, apertura senza chiave, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, caricabatterie wireless, Selec-Terrain, illuminazione interna a led, volante con paddles integrati e suite di Adas di livello 2. I prezzi di Jeep Avenger partono da 26.900 euro per la benzina e 39.500 euro l'elettrica.