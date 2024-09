Dongfeng al Salone dell'Auto di Torino 2024. Tra novità e anteprime assolute

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Salone dell'Auto di Torino prenderà vita dal 13 al 15 settembre e uno delle realtà protagoniste sarà la cinese Dongfeng. Il grande Gruppo asiatico mostrerà molte novità e qualche anteprima assoluta durante la kermesse itinerante che si svolgerà nelle vie del centro storico della città sabauda, tramite tre marchi diversi: Dongfeng, Voyah e M-Hero. L'obiettivo è quello di riuscire a scaldare i cuori degli automobilisti europei e penetrare nella loro lista dei desideri a quattro ruote.

Voyah Courage, l'anteprima a livello mondiale

Il Salone dell'Auto di Torino è stato designato come il palco per il debutto mondiale della Voyah Courage, un SUV elettrico che combina un'audace design moderno con tecnologie all'avanguardia. L'auto si contraddistingue stilisticamente per una griglia del radiatore illuminata interattiva, i fanali posteriori OLED e l’ampio cofano. All’interno, l’abitacolo proietta un'illuminazione ambientale a 128 colori, e vanta dispositivi pronti ad allietare tutti gli occupanti come la guida assistita di Livello 2 e sedili climatizzati e massaggianti. L’esclusivo schermo scorrevole OLED di ultima generazione con Apple CarPlay e Android Auto di serie garantisce un infotainment di primo piano. Inoltre, la Courage offre uno spazio di guida personalizzabile e multifunzionale, con tecnologie come Walking Livehouse, un sistema di luci di benvenuto e suoni personalizzati per creare un’esperienza esclusiva.

A livello dinamico il SUV cinese dimostra di avere delle doti importanti, merito del sistema CDC (Continuous Damping Control), che garantisce un comfort di guida e una maneggevolezza impeccabili. Voyah Courage è dotato di un sistema a basso coefficiente di attrito (LFC) che innalza l’efficienza e le prestazioni del veicolo. I materiali ecologici utilizzati hanno ottenuto la certificazione UE OEKO-TEX Standard 100, a garanzia di un basso impatto ambientale. La sicurezza è invece garantita dall’impiego di acciai ultraresistenti che compongono il 70% del telaio, di cui il 21% è formato a caldo. Con un punteggio a 5 stelle nei test di sicurezza EuroNCAP, Voyah Courage garantisce la massima protezione per gli occupanti, grazie a rigorosi standard progettuali e a numerosi sistemi di assistenza alla guida (ADAS) di serie.

Il Voyah Courage è il mezzo perfetto anche per esigenze di trasporto pesante, con una capacità di traino fino a 1,7 tonnellate, e per la vita all’aria aperta grazie a tecnologie come la funzionalità V2L, (Vehicle-to-Load) per caricare dispositivi esterni con una potenza fino a 6 kW, oppure il sistema audio di alta qualità, che garantisce una diffusione del suono eccezionale anche all’esterno del veicolo. Equipaggiato con un sistema di ricarica da 200 kW, la Courage riduce drasticamente i tempi di ricarica, ottimizzando l’esperienza di utilizzo quotidiano.

Dongfeng BOX, il debutto europeo

A Torino c'è spazio anche per il debutto europeo della Dongfeng BOX , una citycar che pensata per ottimizzare lo spazio interno, grazie a un passo di 2.660 mm che permette un utilizzo efficiente dei volumi. La capacità del bagagliaio è modulabile fino a 945 litri. Gli interni sono caratterizzati da una console intelligente per il passeggero con un pratico cassetto a scomparsa, un bracciolo centrale con vano portaoggetti extra large e un comodo vano portaoggetti nella zona anteriore per la massima praticità.

La vettura presenta anche sedili reclinabili “Lay Flat” attivabili con un solo pulsante e la seduta del conducente dotata di funzioni di memoria, riscaldamento, ventilazione e accoglienza. Il cuore del sistema multimediale è un grande touchscreen centrale da 12,8'', mentre il lusso è accentuato da dettagli come lo specchietto di cortesia a luce soffusa e la ricarica wireless ultraveloce a 50W. La nuova vettura è equipaggiata con powertrain elettrico Mach E 10-in-1 che garantisce un’autonomia tra 330 e 430 chilometri con soli 30 minuti di ricarica super veloce, un ottimo equilibrio tra prestazioni e sostenibilità. Dongfeng BOX rappresenta una combinazione perfetta di versatilità, comfort e tecnologia all’avanguardia.

Lo stand di Torino

Voyah Courage e Dongfeng BOX saranno esposte al pubblico in via Roma, angolo piazza Carlo Felice fino a domenica 15 settembre, accanto alle seguenti vetture del gruppo Dongfeng Motor Corporation: Voyah Free, M-Hero, Dongfeng Huge, Dongfeng Mage e Dongfeng Shine.

Bruno Mafrici, CEO di Dongfeng Italia, ha detto: “Siamo estremamente orgogliosi di presentare in anteprima mondiale Voyah Courage al Salone Auto Torino 2024, assieme a Dongfeng BOX in anteprima europea.

Siamo convinti che le vetture di Dongfeng Motor Corporation incontreranno il favore degli automobilisti italiani grazie al design distintivo, alla sicurezza a 5 stelle, alle ricche dotazioni di serie e ai prezzi molto concorrenziali”.