Drive Essence, il nuovo format Mercedes-Benz all'insegna della food experience

Dammi tre parole. See. Touch. Taste. Ma anche Drive. Hear. Sense. Sono queste le parole d'ordine di Drive Essence, il nuovo format che Mercedes-Benz dedica a chi ha nel suo garage auto della gamma plug-in e full electric. Una food experience, in collaborazione con dealer selezionati, declinata in Taste the future che ruota attorno al concetto di novel food, alimenti innovativi o prodotti utilizzando nuove tecnologie, e The bread revolution che punta sul pane come elemento territoriale in grado di raccontare il nostro Paese.

Il tutto con la collaborazione del dream team Mercedes-Benz, ovvero i quattro brand ambassador, gli chef stellati Davide Oldani da oltre vent’anni impegnato nel promuovere la cultura della territorialità lombarda in cucina, e Caterina Ceraudo, che si distingue per la forte personalità e una cucina moderna e creativa, ma senza eccessi, dello chef pluripremiato e imprenditore Giancarlo Morelli, che punta su una cucina che unisce tradizione, ricerca e convivialità, e del conduttore televisivo e radiofonico esperto di enogastronomia Federico Quaranta.

Un modo, secondo la strategia del marchio tedesco, di trasformare i clienti della gamma in fans ma anche in primi ambasciatori di Mercedes-Benz e di esaudire i loro desideri offrendo loro esperienze fuori dall’ordinario, qualcosa che è difficile acquistare,

dove l’eccellenza può emergere anche da dettagli apparentemente semplici, proprio come lo è il pane. Un viaggio olistico che vuole creare un senso di appartenenza e emozioni, oltre a quelle che si provano stando al volante.