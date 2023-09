DS 7 E-Tense: in viaggio da Milano a Cernobbio tra comfort, raffinatezza e tecnologia

A chi non piace viaggiare? Spostarsi, scoprire paesaggi, avere nuove ispirazioni, liberare la mente e allontanarsi dalla noiosa e, forse pesante, routine quotidiana. Alle volte non serve organizzare spedizioni incredibili dall’altra parte del mondo ma, più semplicemente, “cambiare aria” e apprezzare piccole e suggestive località a pochi chilometri dalla nostra dimora. Farlo però a bordo di un’auto di alto livello può concretamente cambiare le sorti del viaggio, oltre che agevolare e rendere il tutto più piacevole. Per questo motivo abbiamo scelto nuova DS 7 E-Tense 360 4x4 Performance Line+, la massima espressione del nuovo SUV ibrido plug-in della casa premium francese. Un concentrato di tecnologia e artigianalità, in salsa moderna, capace di offrire prestazioni strabilianti grazie ai suoi 360 CV di sistema, con un occhio di riguardo per l’ambiente grazie ai chilometri a zero emissioni che riesce ad assicurare. Quale migliore meta di Cernobbio, per un’auto così sofisticata, raffinata e ricca di dettagli ricercati?

DS 7 E-Tense 4x4, l’ibrido plug-in ad alte prestazioni

Cominciamo con il parlarvi della nostra compagna di viaggio, ovvero nuova DS 7 E-Tense, restyling del suv ibrido premium francese, fiore all’occhiello del brand in quanto a prestazioni, qualità e tecnologia. Con l’ultimo aggiornamento, il suv ha guadagnato un frontale più elegante e raffinato, caratterizzato per i nuovi gruppi ottici DS Pixel Led Vision 3.0 con diodi adattivi, ideali per la massima illuminazione in ogni circostanza. La griglia ad effetto tridimensionale è più imponente nelle dimensioni, donando maggior carisma al frontale, al pari della nuova firma luminosa a led, verticale e integrata nei paraurti anteriori. Tanti gli spigoli vivi e i tagli netti delle forme, che caratterizzano anche la fiancata, il design dei magnifici cerchi in lega da ben 21” J Brooklyn e anche la vista posteriore. Sofisticato anche in questo caso il design delle luci, ovviamente led e ad effetto tridimensionale, oltre alle cornici degli scarichi in bella vista nella zona inferiore. L’attenzione al dettaglio è maniacale, dalle cromature, alla forma delle luci, passando per la lavorazione dei cerchi in lega e culminando con la colorazione Grigio Premiere, capace di incredibili riflessi a seconda dei fasci di luce che la colpiscono.

Nuova DS 7 E-Tense è costruita a partire dalla piattaforma EMP2, elettrificata, ad alte prestazioni a disposizione del Gruppo Stellantis nonché punto di riferimento per le vetture di segmento C e D. E’ anche in grado di accogliere motori endotermici o completamente elettrici oppure ancora ibridi plug-in, come nel nostro caso. Assicura un elevato comfort a bordo, soprattutto in abbinato al powertrain del nostro esemplare in prova: si associa l’1.6 PureTech 4 cilindri turbo benzina da 200 CV a due motori elettrici, uno per ogni asse, così da erogare una potenza complessiva di ben 360 CV e 520 Nm di coppia massima. Vi è anche la trazione integrale on-demand, senza albero di trasmissione, grazie al motore elettrico da 113 CV collocato nel retro. Il tutto è alimentato dal pacco batterie agli ioni di litio da 14,2 kWh, installato nella zona bassa della piattaforma, in grado di ricaricarsi tramite una fonte di energia esterna o con la frenata rigenerativa, quando premiamo sul pedale del freno o lasciamo rallentare l’auto.

In viaggio verso Cernobbio

Siamo partiti da Milano alla volta di Cernobbio, per quella che potrebbe prefigurarsi come la classica “gita” in giornata verso i laghi - tipica dei milanesi, soprattutto nell’arco del week-end. Circa 55 km di strada, per poco più di un’ora di tragitto, a seconda del traffico. Un breve tratto di tangenziale prima di imboccare l’Autostrada A9 in direzione Como, per qualche decina di chilometri. Usciti dall’arteria si percorre per un breve tratto la statale che conduce fino alla località di Cernobbio, iniziando a scorgere il panorama del lago, con le colline e i versanti delle montagne a fare da sfondo. DS 7 E-Tense ha saputo destreggiarsi al meglio sia nelle inziali strade urbane milanesi – sfruttando la completa carica della batteria e la motricità elettrica – che nelle statali che ci hanno condotto fino a Cernobbio. Nei tratti autostradali l’unità termica è subentrata per spingere la vettura ma, qualora si volesse, è possibile forzare il sistema affinchè si preservi un dato livello di carica residua, attivando la modalità E-Save.

In questo modo abbiamo potuto conservare circa 10 km a zero emissioni per poter accedere al comune senza inquinare e cercando, almeno nel nostro piccolo, di sfruttare al massimo le potenzialità di un veicolo ibrido plug-in. Con un pizzico di organizzazione, si è scelto di prenotare il pranzo presso un prestigioso hotel vista lago, così da poter usufruire gratuitamente del punto di ricarica messo a disposizione dalla struttura. L’auto ha così potuto ricaricare interamente la batteria durante il periodo del pranzo e della passeggiata panoramica sul lungolago, così da ottimizzare i tempi e ridurre le spese del tragitto.

Cernobbio: eleganza e prestigio, tra arte e storia

Quasi perfettamente azzeccato il parallelismo tra la nostra DS 7 E-Tense e la ridente località situata sulla sponda occidentale del Lario. Storia, eleganza e innovazione si fondono per accogliere un sempre crescente turismo, alla ricerca delle molteplici mete culinarie presenti in loco, al pari delle suggestive location, i panorami e gli eventi che coinvolgono le innumerevoli ville che impreziosiscono il territorio. La ricerca dell'eleganza e della finezza hanno reso Cernobbio (il cui nome deriva dal concetto di aggregazione, Coenobium) una meta di riferimento per molteplici tipologie di turismo, soprattutto internazionale. Basti pensare alle mostre, ai concerti o alle esposizioni concentrate nelle ville rinascimentali, passando per i ristoranti stellati dei noti Chef quali Davide Caranchini (Materia) o il giovanissimo Andrea Casali (Kitchen) o della tradizione culinaria che ha permesso di innalzare notevolmente la qualità di diverse trattorie e ristoranti da Guida Michelin. Ma Cernobbio è anche relax, comfort e dolce vita, con i prestigiosi hotel vista lago che coccolano i loro clienti con rinomate Spa, trattamenti e molto altro. Una moderna concezione della villeggiatura, ideata dalla borghesia già dei primi dell’Ottocento, che iniziò a popolare la località evadendo dal frastuono delle città industriali, alla ricerca di pace e tranquillità.

Non mancano però tutte le attività all’aria aperta, con diversi sentieri per fare del sano trekking sui versanti delle montagne, senza dimenticare gli innumerevoli sport acquatici e le escursioni disponibili dal molo di Piazza Risorgimento. Ultimo ma non meno importante, il celebre Concorso d’Eleganza Villa D’este, la più nota e conosciuta villa del comune, capace di accogliere ogni anno dal 1928 migliaia di collezionisti e personaggi di spicco da tutto il mondo, nei suoi oltre 25 acri di giardino, lasciando sfilare per le vie del borgo alcuni dei veicoli più preziosi e costosi del pianeta. Una località così ricca di interesse non può certo sfuggire anche al grande schermo, facendo così da sfondo a diverse pellicole cinematografiche, da singole scene fino all’intero set di alcuni film come Ocean’s Twelve e Murder Mystery, tra i più noti.

Libertà di movimento in elettrico

DS 7 E-Tense 4x4 360 nasconde una duplice anima, grazie alla dualità del suo powertrain ibrido. Se inserita la modalità Sport è capace di prestazioni notevoli - come testimonia lo 0-100 km/h coperto in soli 5,6 secondi e la velocità massima di 235 km/h – mentre in Electric o Hybrid è in grado di scorrere silenziosamente tra le vie della città o, come nel nostro caso, di un piccolo borgo. Massimo silenzio, per godersi a pieno le finiture e i materiali dell’abitacolo, con pelle Nappa e Alcantara (finitura dedicata all’allestimento Performance Line) a doppie impunture ovunque arrivano le mani. L’assetto a scansione attiva DS, morbido ma sostenuto, aiuta a digerire tutte le buche o i sampietrini presenti nel centro di Cernobbio, mentre gli assistenti ADAS di secondo livello ci supportano nella guida, con la lettura della segnaletica stradale, il monitoraggio dell’angolo cieco e l’indispensabile frenata automatica di emergenza. Molto utile poi, nel caso si scegliesse come optional, la Night View che, grazie ad una telecamera ad infrarossi, proietta sulla strumentazione digitale da 12,3” la ripresa dello spazio frontale, evidenziando pedoni o altri ostacoli della strada anche nell’oscurità della notte.

La marcia in elettrico è, sotto certi aspetti, più appagante di quella a benzina grazie ad una maggior fluidità nell’accelerazione, minor resistenza all’avanzamento e più immediatezza nella risposta alla pressione sul gas. Da non sottovalutare anche l’importanza della frenata rigenerativa - attivabile selezionando la lettera “B” dalla cloche del cambio - che ci permette di forzare il rallentamento della vettura per ricaricare la batteria, così da non utilizzare quasi mai il pedale del freno, a beneficio del comfort, dell’usura delle componenti e dell’efficienza. Da lode anche l’angolo di sterzata di DS 7 che consente di effettuare manovre agili in spazi ristretti, aiutati dai sensori perimetrali e dalle ottime telecamere a 360 gradi ad alta risoluzione. Comparto multimediale poi al massimo della categoria, con il sistema DS Iris System che sfrutta un display HD da 12”, con assistente vocale intelligente, mirroring dello smartphone per dispositivi Android o Apple, anche senza cavo per il massimo della connettività. Non manca la possibilità di equipaggiare l’auto con l’impianto audio Focal Electra da ben 690W e 14 altoparlanti, per un’esperienza audio super immersiva e di qualità.

Il rientro verso Milano

Dopo una giornata passata in quel di Cernobbio, ammirando i fantastici giardini di Villa Erba e Villa Bernasconi, è tempo di rientrare verso il capoluogo lombardo. Con il pieno di carica della nostra DS 7 E-Tense ci dirigiamo verso l’imbocco dell’autostrada, attivando l’unità a benzina solamente quando le velocità iniziano a superare gli 80 km/h. Il powertrain ibrido si mostra perciò consistente soprattutto quando è richiesta potenza e reattività, sommando i 200 CV del benzina turbo con gli oltre 200 CV dei due motori elettrici. La spinta è poderosa e, alle volte, quasi sovradimensionata rispetto alle caratteristiche fisiche dell’auto. E’ un attimo raggiungere i limiti di velocità, avvolti sempre e comunque dal silenzio e dal comfort della vettura. Ottimo anche il funzionamento dell’automatico EAT8, il noto convertitore di coppia ad otto rapporti che il Gruppo Stellantis impiega da svariate generazioni di veicoli, perciò ben collaudato e affidabile. Qui risulta ottimizzato per il funzionamento con le unità elettriche, snocciolando agilmente i rapporti senza far quasi mai avvertire la transizione e sfruttando sempre al meglio il picco di coppia dei motori a zero emissioni.

Quanto consuma DS 7 E-Tense 4x4 360?

Dopo circa 130 km in sua compagnia per una gita fuori porta, ci troviamo perciò ad analizzare anche l’aspetto economico dello spostamento. Il computer di bordo ci mostra un consumo medio sull’intera tratta di circa 19,5 km al litro, considerando perciò anche i circa 40 km a zero emissioni, effettuati nelle fasi di ingresso e uscita da Milano e Cernobbio. Siamo riusciti a massimizzare il funzionamento della meccanica plug-in, utilizzando l’elettrico nei frangenti urbani e il benzina nei tratti autostradali, a velocità costante. La spesa complessiva è stata perciò inferiore a 15 euro, considerando meno di due cariche domestiche e poco più di 12 euro di benzina. A batteria scarica poi, DS 7 E-Tense diventa una vettura full-hybrid, che alterna i motori al meglio lasciando sempre un margine di carica di sicurezza, per effettuare manovre e ripartenze a zero emissioni. L’1.6 turbo da 200 CV fa invece segnare delle medie complessive di 14 km al litro a batteria scarica, un valore decisamente positivo se raffrontato alla potenza e alla mole dell’auto. Da qui come sempre il nostro consiglio: se scegliete di acquistare un’auto ibrida plug-in, assicuratevi di poter ricaricare frequentemente, magari dal vostro box di casa o, in alternativa, da una colonnina vicino al vostro domicilio o al luogo di lavoro, per massimizzare l’efficienza e l’efficacia di questi sistemi, riducendo consumi, emissioni e beneficiando della migliore esperienza possibile a bordo.

Considerazioni finali

Dopo una decina di giorni in compagnia di nuova DS 7 E-Tense non possiamo che apprezzarne, in primis, il senso di qualità complessiva che sembra avvolgere ogni aspetto dell’auto. Dalla tecnologia, al design, alla messa a punto su strada, passando per il powertrain e le finiture degli interni. Tutto è stato sviluppato al meglio, senza lasciare nulla al caso, come si evince anche dalle lavorazioni dedicate al tasto di accensione e ai pulsanti per alzare i vetri di guidatore e passeggeri. DS 7 vuole coccolare i suoi passeggeri, ponendosi come alternativa originale e di personalità alle molteplici competitor teutoniche di questo segmento. Ha carisma, eleganza e richiama a gran voce l’artigianalità in un settore, quello delle auto, che sempre più sta perdendo questa importante componente. La soluzione ibrida plug-in è vincente per chiunque abbia la possibilità di sfruttare delle sorgenti di ricarica comode, che esse siano domestiche o pubbliche. Ma in alternativa sono disponibili anche le motorizzazioni endotermiche, con il Diesel automatico da 130 CV. Listini a partire da 42.000 euro per un’auto che, concretamente, sfiora i vertici di ogni possibile area di investigazione durante un test drive. La conferma finale quale potrebbe essere? Nientemeno che la reazione dei passanti: quando inizi a notare diversi occhi seguire l’auto che stai provando, significa solamente che, almeno come design, il prodotto è perfettamente azzeccato.