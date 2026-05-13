E adesso FIAT Grande Panda viaggia anche a benzina

Fuori è la solita FIAT Grande Panda. Un’icona pop, che non passa mai inosservata, con una palette di colori che esclude il grigio e che da luglio potrà avere anche il tetto nero a contrasto, con i fari PXL LED che rimandano ai videogiochi degli anni Ottanta, la scritta PANDA in rilievo 3D sulle portiere e il logo FIAT sul retro. Ma dentro batte un nuovo motore, benzina Turbo 100, ovvero un benzina da 100 CV, 205 Nm di coppia e 1199 di cilindrata, abbinato a un cambio manuale a 6 marce. E cosí si arricchisce la gamma che oggi si articola su tre motorizzazioni, la primogenita elettrica con batteria da 44 kWh e motore elettrico da 83 kW - 113 CV, la secondogenita Ibrida da 110 CV con batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico doppia frizione eDCT ed ora l’ultimogenita, la versione a benzina con cambio manuale, tutti motori adatti anche ai neopatentati.

Una nuova motorizzazione per andare incontro alle esigenze dei clienti che in epoca di automazione a tutti i costi, al cambio automatico preferiscono quello che consente un controllo diretto del veicolo e considerato più semplice e affidabile per l'uso quotidiano. “I dati di mercato dello scorso anno confermano che nel segmento B il cambio manuale rappresenta ancora la preferenza maggioritaria e corrisponde al 55% delle vendite, mentre le motorizzazioni benzina coprono il 45% dell'intero segmento berlina”, spiega Alessio Scuteri FIAT e Abarth Managing Director in Italia. “Numeri che descrivono un pubblico consistente, per cui la configurazione “motore benzina e cambio manuale” rappresenta la scelta più equilibrata per il proprio stile di vita e i costi di utilizzo”. Ma è anche questione di prezzo: Grande Panda con motore a benzina ha un listino che parte da 17900 euro nell’allestimento Pop, e dal prezzo vanno tolti gli sconti previsti da FIAT, un prezzo inferiore delle altre motorizzazioni.

Nel test drive nei dintorni di Milano, Grande Panda benzina Turbo 100 non soltanto si muove agile con un motore reattivo che le consente un’accelerazione da 0 a 100 km in 10,6 secondi e con le consuete misure compatte (lunghezza di 3,99 metri, larghezza di 1,76 e altezza di 1,58 metri), ma il cambio manuale fa anche riscoprire il piacere di guida, tornando protagonisti della strada come poche volte accade quando il cambio è automatico.

La nuova motorizzazione, presentata nelle concessionarie nel prossimo weekend porte aperte, consoliderà il successo di Grande Panda che nel primo quadrimestre di quest’anno 2026 ha registrato 16.900 immatricolazioni, conquistando il primo posto nel segmento B berlina e il terzo nella classifica assoluta italiana.