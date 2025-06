Ecco le 10 migliori auto per neopatentati del 2025

Dalla fine del 2024, in Italia è entrato in vigore un nuovo limite per la guida da parte dei neopatentati. La normativa ha alzato l’asticella rispetto al passato, permettendo ora di guidare veicoli con potenza massima fino a 142 CV (104 kW), purché il rapporto potenza/tara non superi i 75 kW per tonnellata. Una modifica che amplia significativamente le opzioni disponibili sul mercato, permettendo a chi ha appena conseguito la patente B di scegliere auto più moderne, sicure e performanti, senza dover scendere troppo a compromessi.

In questo contesto, abbiamo selezionato 10 modelli perfetti per i neopatentati, tenendo conto dei limiti di legge, ma anche di design, sicurezza, tecnologia, costi di gestione e valore nel tempo. Ecco le protagoniste.

1. Fiat Grande Panda 1.2 Mild Hybrid

Appena presentata e già al centro dell’attenzione, la nuova Fiat Grande Panda raccoglie l’eredità della Panda e della 600, proponendo una linea rialzata e robusta da piccola crossover urbana. Il motore 1.2 mild hybrid da 110 CV con cambio manuale rientra nei limiti per i neopatentati, grazie a una tara di poco superiore ai 1.200 kg. Costruita sulla piattaforma globale STLA Small (Smart Car), offre più spazio interno rispetto alla Panda tradizionale, interni rivisitati in chiave tecnologica e ADAS di serie. I listini partono da 18.100 euro, rendendola una delle novità più attese tra i giovani.

2. Toyota Yaris Hybrid

Punto di riferimento nel segmento B, la Yaris ha venduto oltre 10 milioni di esemplari dal 1999 a oggi. La versione Hybrid 116 CV rientra nei nuovi limiti grazie a un rapporto potenza/peso favorevole. Spicca per l'efficienza (oltre 25 km/l in media reali), l’affidabilità tipica del marchio giapponese e la guida fluida. Ha anche un’ottima dotazione di ADAS, cosa non scontata. Il listino parte da 24.550 euro.

3. Volkswagen Polo 1.0 TSI

La Polo è sinonimo di solidità tedesca dal 1975. La sesta generazione, lanciata nel 2017 e recentemente ristilizzata, ha portato su strada finiture da categoria superiore e tecnologia avanzata. Il 1.0 TSI da 95 CV è brillante e nei limiti per i neopatentati, con una tara sotto i 1.150 kg. Buona tenuta del valore, consumi contenuti e infotainment completo. Prezzo da 23.500 euro.

4. Hyundai i20

Modello cresciuto tantissimo in termini di qualità negli ultimi anni, l’i20 è oggi un prodotto concreto e ben equipaggiato. Il motore 1.2 da 84 CV è l’ideale per i giovani, con consumi medi reali intorno ai 5,2 l/100 km. Rientra nei limiti anche il più performante 1.0 3 cilindri turbo da 100 CV, più brioso e disponibile anche con cambio automatico a doppia frizione. Si apprezza molto anche per la garanzia di 5 anni senza limiti di chilometraggio e un design dinamico. Prezzi da 19.900 euro.

5. Renault Clio 1.0

Fra le best-seller europee di sempre (oltre 15 milioni di unità vendute dal 1990), la Clio è una scelta equilibrata. Il motore 1.0 TCe da 90 CV è fluido e parco nei consumi, ma c’è anche la versione full hybrid E-Tech da 145 CV che rientra nei limiti grazie a un peso contenuto e alla potenza massima contenuta dell’ibrido. Risulta molto efficace soprattutto in città e negli spazi ristretti, ma non disdegna anche i viaggi. Ottimi i materiali e la silenziosità. Parte da 19.000 euro.

6. Dacia Sandero Stepway

Pratica, spaziosa e dai costi bassi: la Sandero Stepway è una delle auto più acquistate dagli italiani. Si tratta della versione più rialzata da terra, con un allestimento più completo e maggior sfruttabilità. La versione GPL da 100 CV abbina economia di esercizio e buona autonomia. È una delle poche che beneficia di un’unità turbo abbinata all’alimentazione a GPL. Negli anni è diventata un prodotto più robusto e affidabile, con materiali di qualità e più resistenti. Non mancano un design contemporaneo e l’infotainment touchscreen opzionale, comunque adeguato a soddisfare anche i più giovani. Prezzo a partire da 16.250 euro.

7. Peugeot 208 PureTech

Con oltre 22.000 unità vendute in Italia nel 2024, la 208 è tra le più amate dai neopatentati. Il design sportivo e gli interni tecnologici la rendono una delle utilitarie più desiderate. Negli ultimi anni, ha effettuato un salto di qualità diventando una citycar meglio rifinita su tutti gli aspetti, con più tecnologia e accessori rispetto a molte competitor. Il motore 1.2 PureTech da 75 CV è brillante il giusto e permette una guida agile e reattiva, ma per chi ricerca qualcosa in più, risulta anche disponibile il nuovo 1.2 hybrid da 110 CV abbinato di serie all’automatico e-DCS6 a sei rapporti. I prezzi partono da 21.650 euro.

8. Skoda Fabia

Lanciata nel 1999 e oggi alla quarta generazione, la Fabia è una delle auto più spaziose della categoria. La versione 1.0 MPI da 80 CV, pur senza turbo, è affidabile, parca nei consumi e nei limiti per i neopatentati. Per avere maggior brio, è disponibile anche un motore turbo, con lo stesso 1.0 3 cilindri TSI declinato nella versione da 95 CV, che assicura migliori prestazioni. Il rapporto qualità/prezzo è eccellente, e l’abitabilità posteriore sorprende. Prezzi a partire da 20.700 euro.

9. Opel Corsa 1.2

Cugina tecnica della Peugeot 208, la Opel Corsa è una delle scelte più razionali del segmento. Il motore 1.2 Turbo da 100 CV rientra nei limiti e offre buone prestazioni, pur mantenendo consumi sotto i 5,5 l/100 km, disponibile anche con il cambio automatico. Da poco è stato introdotto anche un nuovo motore ibrido, con lo stesso 1.2 ma portato a 110 CV, che rientra comunque nei limiti e assicura un maggior brio e maggiore prontezza all’erogazione. Ha interni sobri ma curati, e una guida stabile e sicura anche in extraurbano. Prezzi a partire da 20.000 euro.

10. MG ZS 1.5 VTi-tech

Un piccolo SUV dalle ambizioni globali: MG ZS ha conquistato il pubblico europeo con il suo prezzo competitivo e un ricco equipaggiamento. Si tratta di un’alternativa alle classiche citycar più piccole, per chi ricerca una vettura più robusta e spaziosa. Il motore 1.

5 da 106 CV, con tara poco sopra i 1.200 kg, è conforme ai limiti. Ottimo rapporto tra dimensioni e abitabilità, e 7 anni di garanzia MG. Risulta essere molto interessante per via del prezzo, a partire da soli