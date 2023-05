Ecco in anteprima gli interni delle prossime Fiat: si ispirano al Lingotto

Con tutto il tumulto attorno al nuovo gruppo automobilistico di Stellantis è lecito attendersi qualcosa di sorprendente anche da Fiat, attualmente l’ultima insieme a Lancia a proporre delle novità scaturite dalle sinergie della fusione con PSA. Vi abbiamo anticipato qualche giorno addietro le foto dei primi avvistamenti della Fiat 600, il prossimo crossover anche elettrico che debutterà entro la fine dell’anno. In contemporanea si scopre anche uno studio di design che anticipa le linee delle future vetture del brand torinese, ispirate alla forma circolare della celebre pista di collaudo sopra al Lingotto.

Così gli interni delle prossime Fiat

Le immagini si possono scorgere dal video di anteprima lanciato direttamente sulle pagine della casa italiana, intitolato “Shaping the Future”, letteralmente “plasmando il futuro”. Una citazione che rimanda alle forme e alle linee che adotteranno le Fiat dei prossimi anni e tutto porta a pensare che si continuerà sullo stile tondeggiante e privo di spigoli. Nel contenuto video si vede in primis Olivier Fracois, CEO di Fiat, discutere con Ginevra Elkann, presidente della Pinacoteca Agnelli, riguardo alla storia del Lingotto. Il celebre stabilimento fu inaugurato nel 1923 e rappresentò per tutto il secolo la storia del brand torinese, con l’iconica pista di collaudo costruita in cima al palazzo. La tradizionale forma ovale viene così ripresa dai designer come ispirazione per ridisegnare gli interni della nuova generazione di veicoli.

Il passato che ridisegna il futuro, un chiaro messaggio di come le future creazioni del marchio italiano cercheranno di rimanere il più vicine possibili alla storia di Fiat, ai suoi valori e ai principi che l’hanno resa il più grande marchio automobilistico del nostro paese. Riprendendo le stesse parole di Francoise, si evince come leggerezza, stile ed efficienza faranno i drivers che guideranno lo sviluppo dei modelli che vedranno la luce dal 2024 in poi.

I nuovi modelli di Fiat

Oltre al nuovo crossover Fiat 600, che si posizionerà leggermente sotto a 500X in termini di dimensioni, ci si attende anche un restyling o nuovo modello di Panda, probabilmente 100% elettrica e che potrebbe coesistere con la Panda a benzina e ibrida, fino ad oggi conosciuta. Potrebbe essere adottata una strategia similare a quella condotta con 500, per la quale si è scelto di procedere parallelamente con il modello a benzina ed elettrico. Ricollegandoci con il video, le proiezioni di design mostrate potrebbero così anticipare le forme dell’abitacolo che verrà inaugurato con nuova Panda elettrica. Il debutto è atteso tra fine 2024 e inizio 2025. Potrebbe avvicinarsi molto come stile alla concept Fiat Centoventi, vista ormai quattro anni fa al Salone di Ginevra e ancora mai trasformatasi in realtà. Tra i prossimi modelli a marchio Fiat è anche attesa una piccola e compatta micro-car elettrica, al pari della Citroen Ami, guidabile anche a 16 anni e dai modesti costi di gestione.