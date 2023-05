Nuova Fiat 600, il modello avvistato senza veli a Roma

Attesa per anni e pronta al debutto, negli scorsi giorni è stata avvistata senza veli la Fiat 600, il nuovo crossover compatto della casa italiana che prossimamente sarà svelato al pubblico. Alcuni passanti hanno immortalato il nuovo veicolo a Roma, presumibilmente durante una giornata di riprese video a scopo interno o per il primo spot pubblicitario post lancio. Le scritte “600” nel posteriore e la fisionomia della vettura non lasciano alcun spazio a dubbi.

Fiat 600, come sarà il nuovo crossover italiano?

Piuttosto scontata la somiglianza con Fiat 500X, da cui riprende alcuni dettagli, rivisti però in chiave moderna, seguendo lo stile di nuova Fiat 500 elettrica. Secondo alcuni rumors, dovrebbe essere leggermente più corta di 500X, con i fari posteriori a led di stampo 500 elettrica e con un portellone ampio, proteso verso la zona inferiore. C’è anhce spazio per un piccolo spoiler nero nella zona al termine del tetto. Il perimetro inferiore della carrozzeria sarà interamente percorso da una modanatura nera, rendendola così un piccolo crossover, mentre lateralmente si possono apprezzare delle ruote dalle generose dimensioni (forse fino a 18”) e un buon margine da terra.

A benzina, ma arriverà l’elettrico

Non è un segreto che nuova 600 sarà sviluppata a partire dalla piattaforma CMP, ex PSA, ora racchiusa nell’universo Stellantis con il nome di STLA Small. Si tratta di un’architettura largamente impiegata da diversi modelli, leggera, contemporanea e predisposta per l’alimentazione elettrica. Si tratta dello stesso schema utilizzato anche per Jeep Avenger e come lei sarà costruita nell’impianto polacco di Tichy. Non sarranno differenti neanche le motorizzazioni: al lancio sarà quasi sicuramente disponibile l’1.2 3 cilindri benzina da 100 o 110 CV, mentre più avanti sarà rilasciata anche la versione 100% elettrica.

Sfrutterà un powertrain elettrico a trazione anteriore, per una potenza complessi va di circa 156 CV, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 54 kWh, collocata nella zona bassa del telaio, tra gli assi. L’autonomia massima complessiva dovrebbe aggirarsi sui 390 km, ma aspettiamo conferme ufficiali della casa. Lato prezzi, confrontandola con Jeep Avenger, ci possiamo aspettare un listino a partire da meno di 24.000 euro per la versione endotermica a benzina e da circa 35.000 euro per l’elettrica.