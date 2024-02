Ecco la prima auto a idrogeno che si ricarica in 5 secondi. Autonomia da 1500 km

NAMX confida moltissimo nella sua HUV, un SUV a idrogeno parzialmente alimentato da capsule rimovibili. Si tratta della prima automobile al mondo che utilizza un sistema brevettato di serbatoio rimovibile che promette di cambiare il paradigma della mobilità ecologica e di rendere disponibile il carburante a idrogeno in modo più trasversale.

In nome della mobilità verde

L'HUV e la sua tecnologia sono tra i primi prodotti a usare questo approccio unico. Offrendo nuovi modi per fornire idrogeno ai clienti finali e una flessibilità di ricarica eccezionale, aiuta la mobilità a diventare verde. Il cambio del serbatoio in pochi secondi, cambia l’esperienza della mobilità pulita fornendo fluidità, flessibilità e accessibilità. L'HUV e la sua tecnologia permettono di rilanciare la libertà legata all'automobile e di collocarla in un futuro sostenibile, nel quale la mobilità si svolge nel contesto ambientale in modo armonioso. La sua forza risiede nella capacità di essere ricaricata in circa 5 secondi, mentre l'autonomia è di 1.500 km.

Pininfarina firma l'auto a idrogeno

Frutto di una collaborazione tra NAMX e Pininfarina, il design dell'auto riflette una ferma attenzione ai dettagli e alla purezza. L'atelier di origine italiana ha portato nel design l'eleganza del Belpaese e un senso delle proporzioni e dei dettagli molto raffinato, come si evince dalla X effige del marchio incisa sulle porte e ripetuta sulla griglia.

Due le sue versioni: una entry-level a trazione posteriore da 300 CV per una velocità massima autolimitata di 200 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi; e una GTH a trazione integrale da 550 cavalli per una velocità massima autolimitata di 250 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. L'HUV sarà commercializzato a partire dal quarto trimestre del 2025 con una fascia di prezzo compresa tra 65.000 euro e 95.000 euro a seconda delle opzioni selezionate.

NAMX, un design fuori dal comune

Il progetto è iniziato progettando i serbatoi di idrogeno rimovibili e comprendendo il modo migliore per integrarli nell'auto dal punto di vista funzionale, ergonomico e dell'esperienza dell'utente. Tenendo presente la posizione degli occupanti e l'intricata disposizione dei serbatoi e della parte posteriore, il volume complessivo del veicolo ha iniziato a prendere forma. Di conseguenza, la NAMX HUV potrebbe probabilmente essere la prima vettura nella storia di Pininfarina progettata da dietro a davanti. Avvicinandosi all'HUV lateralmente non si può non notare la silhouette alta e cuneiforme dell'auto. L'HUV vanta un muso deciso, una fiancata ascendente che culmina in un volume posteriore estremamente potente e muscoloso.

Sempre sulla fiancata, due linee che si intersecano creano una “X”, un tentativo voluto di leggere visivamente il nome del marchio NAM”X” sulla superficie dell'auto. I potenti parafanghi delle ruote si allargano verso l'esterno partendo dalla "X" e avvolgono l'estremità del veicolo per creare l'intero volume. Questo gesto semplice e iconico lega insieme l'intera vettura ed è inconfondibilmente Pininfarina nella sua filosofia.

La “X” è anche il cuore della grafica di questo veicolo. L'imponente griglia anteriore massimizza il fabbisogno di raffreddamento delle celle a combustibile, mentre il suo profilo e quello della lampada di carica strizzano l'occhio alla “X”. Gli ampi fari orizzontali da lato a lato ricoprono la fascia anteriore. Un design fuori dal comune.