Idrogeno vs Elettrico: quali sono le differenze e quale conviene

Nel dibattito sull'energia del futuro, due contendenti si fanno sempre più strada: l'auto a idrogeno e l'auto elettrica. Entrambe promettono un futuro più pulito e sostenibile, ma differiscono notevolmente nel funzionamento, nell'infrastruttura di ricarica e nei costi associati. In questo articolo, esamineremo le differenze chiave tra queste due tecnologie emergenti e cercheremo di capire quale potrebbe essere la scelta più conveniente per i consumatori.

Come funzionano

Le auto elettriche sono alimentate da batterie (solitamente agli ioni di litio), che forniscono energia a uno o più motori elettrici. Queste batterie possono essere ricaricate tramite una presa elettrica domestica o tramite stazioni di ricarica pubbliche.

D'altra parte, le auto a idrogeno utilizzano celle a combustibile che convertono idrogeno gassoso e ossigeno in acqua, generando energia elettrica per alimentare il motore dalle fattezze simili a quello dell’auto elettrica. L'unico sottoprodotto è l'acqua, rendendo le auto a idrogeno una opzione molto “green” dal punto di vista ambientale.

Infrastruttura di ricarica

Uno dei principali ostacoli all'adozione delle auto elettriche è l'infrastruttura di ricarica ancora in fase di sviluppo. Sebbene stazioni di ricarica veloce siano sempre più comuni, è necessario un ulteriore sviluppo per rendere la ricarica più rapida e accessibile. Il vero scoglio da superare, però, è la diffusione di punti di ricarica a bassa e media potenza in ogni angolo, parcheggio o punto di sosta della città: solo a quel punto, si potranno sfruttare i tempi “morti” dell’auto per la ricarica intelligente.

Le auto a idrogeno affrontano sfide simili per quanto riguarda l'infrastruttura. Attualmente, le stazioni di rifornimento di idrogeno sono molto meno diffuse rispetto alle stazioni di ricarica per auto elettriche (2 ad oggi, Bolzano e Mestre). Tuttavia, alcune aziende stanno investendo in reti di distribuzione di idrogeno per espandere la disponibilità di queste stazioni, che dovrebbero diventare 38 entro il 2026. Le vere sfide dell’idrogeno risultano la produzione e lo stoccaggio, richiedendo ancora troppa energia per gestire temperature e pressioni fin troppo sfidanti.

Costi

Uno dei fattori determinanti nella scelta tra auto elettriche e auto a idrogeno sono i costi associati. Le auto elettriche hanno tradizionalmente un prezzo iniziale più basso rispetto alle auto a idrogeno, principalmente a causa del costo più elevato delle celle a combustibile e dell'infrastruttura di rifornimento. La maggior diffusione (seppur marginale a livello nazionale) permette una riduzione dei costi all’acquisto.

Tuttavia, i costi operativi delle auto a idrogeno potrebbero essere inferiori a lungo termine. Le auto a idrogeno hanno tempi di ricarica più veloci rispetto alle auto elettriche e offrono un'autonomia simile a quella dei veicoli a combustibile tradizionali. Inoltre, i prezzi dell'idrogeno stanno gradualmente (ma lentamente) diminuendo, e ci si aspetta che con ulteriori sviluppi tecnologici e un aumento della domanda, i costi continueranno a contrarsi.

Conclusioni

Sia le auto elettriche che le auto a idrogeno offrono vantaggi significativi in termini di sostenibilità e riduzione delle emissioni. Tuttavia, la scelta tra le due dipenderà da vari fattori, tra cui l'infrastruttura di ricarica disponibile, i costi iniziali e operativi e le esigenze individuali dei conducenti.

Al momento attuale, le auto elettriche sono più diffuse e generalmente più convenienti da acquistare e mantenere. Tuttavia, le auto a idrogeno potrebbero diventare più competitive in termini di costo nel lungo periodo, soprattutto se l'infrastruttura di rifornimento di idrogeno continuerà a espandersi e i costi dell'idrogeno diminuiranno ulteriormente. In ultima analisi, entrambe le tecnologie giocano un ruolo importante nel futuro della mobilità sostenibile e saranno cruciali per ridurre l'impatto ambientale del settore dei trasporti.