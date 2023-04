Ecco la Nuova Classe A, prima espressione dell’entry luxury di Mercedes

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quel lontano 1997, anno di nascita della prima Classe A Mercedes. Da allora sono cambiati obiettivi e target di riferimento. Ma non solo. Nel 2012 lo switch che ha modificato l'immagine della compatta e che ha ringiovanito di 13 anni l'età media di riferimento puntando molto sulle donne. Adesso è il momento di un altro switch, con l'orizzonte del lusso. Perché la strada tracciata da Mercedes mira a elevare e ottimizzare. Ecco dunque che sulla scena irrompe la Nuova Classe A, prima espressione dell’entry luxury della Stella.

Ma cosa cambia?

Disponibile sia in versione hatchback che sedan, minuziosa cura dei dettagli nel design, MBUX di ultima generazione e miglioramenti nel design.

A partire dal frontale, la nuova Classe A trasmette potenza e dinamismo con il cofano inclinato in avanti con i suoi due rigonfiamenti e il ripido "shark nose", dalla griglia del radiatore ridisegnata con motivo a stella e dai fari piatti, disponibili come optional in una variante a LED. Il carattere sportivo è sottolineato dal nuovo design dei cerchi con dimensioni fino a 19 pollici, compresi i cerchi in lega leggera opzionali verniciati in nero lucido con design a più razze e con bordino lucido per la AMG Line.

E ancora: nuovo diffusore posteriore e le luci posteriori a LED di serie assicurano un aspetto affascinante ed emotivamente accattivante, sia di giorno che di notte. Vi sono poi nuove verniciature esterne: solide/metallizzate e MANUFAKTUR.

Fiore all'occhiello degli interni il doppio schermo indipendente di serie, con un display da 7 pollici e uno più grande da 10,25 pollici al centro del cockpit. Le tre bocchette d'aria rotonde a forma di turbina, tipiche di Mercedes-Benz, sono un omaggio al mondo dell'aviazione. Il volante rivisto dell'attuale generazione, in pelle nappa di serie, è compatto e si abbina al carattere high-tech della console centrale ridisegnata.

Interni





Mercedes-Benz offre un sedile comfort di alta qualità il cui nuovo rivestimento Artico a rilievo tridimensionale sottolinea ulteriormente la sportività del veicolo. Il livello di allestimento Progressive offre tre diversi colori per gli interni: il nero, il beige dall'aspetto esclusivo e il nuovo grigio salvia, di tendenza. Un nuovo elemento di finitura in fibra di carbonio scura impreziosisce ulteriormente il quadro strumenti e le portiere di questi modelli. La AMG Line è progettata per le prestazioni e presenta finiture in alluminio spazzolato brillante e impunture rosse a contrasto nei sedili ARTICO/MICROCUT.



Un forte upgrade delle dotazioni di serie: anche nelle sue specifiche standard, la nuova Classe A offre molte caratteristiche incluse, come ad esempio la telecamera di retromarcia, il pacchetto USB o il volante in pelle nappa. A partire dal livello di allestimento Progressive, i clienti possono contare anche su fari a LED, sedile con supporto lombare, pacchetto parcheggio e pacchetto specchietti. Nel complesso, Mercedes ha nuovamente semplificato in modo significativo la logica di offerta dei pacchetti di equipaggiamento, al fine di ridurre la lunga selezione di molti singoli optional.

Sicurezza



Un'altra novità è rappresentata dall'integrazione di un sensore di impronte digitali per l'identificazione e l'autorizzazione del conducente. Naturalmente, la connettività con gli smartphone tramite Apple Carplay o Android Auto Wireless è scontata, mentre per un'ulteriore connettività è stata aggiunta una porta USB-C e la potenza di ricarica USB è stata nuovamente aumentata.



La nuova Classe A è stata aggiornata anche in termini di assistenza alla sicurezza. Con il nuovo pacchetto di assistenza alla guida, ad esempio, il sistema di mantenimento della corsia viene controllato in modo molto più confortevole utilizzando il controllo attivo dello sterzo invece della frenata unilaterale. La nuova generazione del pacchetto parcheggio supporta il parcheggio longitudinale e offre, tra lìaltro, una visualizzazione a 360 gradi per il parcheggio assistito da telecamera con immagini 3D.

La gamma di motori è stata interamente elettrificata e comprende unità a quattro cilindri con cambio automatico DCT a 7 o 8 rapporti di serie. Come mild hybrid, sono dotati di un sistema elettrico ausiliario di bordo a 48 volt.





I consumi

Più potenza per gli ibridi plug-in: La nuova Classe A compie un altro grande passo avanti con le unità ibride plug-in (Mercedes-Benz A 250 e Hatchback: Consumo di carburante combinato, ponderato (WLTP) 1,1-0,8 l/100 km, consumo elettrico combinato, ponderato (WLTP) 17,0-15,0 kWh/100 km, emissioni di CO2 combinate, ponderate (WLTP) 25-18g/km; Mercedes-Benz A 250 e Berlina: Consumo di carburante combinato, ponderato (WLTP) 1,0-0,8l/100km, consumo elettrico combinato, ponderato (WLTP) 16,7-14,8 kWh/100km, emissioni di CO2 combinate, ponderate (WLTP) 24-17 g/km). La batteria ad alta tensione è stata nuovamente migliorata, in modo che il maggiore contenuto di energia utilizzabile porti a un aumento dell'autonomia elettrica. La potenza del motore elettrico è stata aumentata di 5 kW e raggiunge ora una potenza di 80 kW. Per quanto riguarda la ricarica, sono ancora disponibili tre opzioni: oltre ai 3,7 kW standard, la batteria migliorata può ora essere caricata anche con corrente alternata e fino a 11 kW, anziché solo 7,4 kW come in precedenza. La nuova Classe A continua a offrire anche la possibilità di caricare la batteria con corrente continua fino a 22 kW. Una carica in corrente continua dal 10% all'80% richiede circa 25 minuti, offrendo un'esperienza di ricarica versatile e adatta all'uso quotidiano.



Mercedes-AMG A 35 4MATIC e A 45 4MATIC+



La nuova Classe A fa il suo debutto anche in versione Mercedes-AMG, disponibile sia in versione hatchback che sedan. Il modello di punta Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ (consumo combinato di carburante 9,2-8,8 l/100 km, emissioni di CO2 combinate 208-200 g/km)1 e soprattutto la Mercedes-AMG A 35 4MATIC (hatchback fuel consumption combined 8.6-8.2 l/100 km, CO2 emissions combined 196-188g/km; sedan fuel consumption combined 8.5-8.1 l/100 km, CO2 emissions combined 192-184g/km)) beneficiano del restyling di Affalterbach. Con il suo look rinnovato, la A 35 si avvicina ancora di più alla famiglia AMG.



I fari anteriori rielaborati, la griglia del radiatore specifica AMG e il nuovo badge rotondo con l'emblema AMG al posto della stella Mercedes con corona d'alloro sono le prime cose che saltano all'occhio guardando la nuova Mercedes-AMG Classe A. Inoltre, una nuova grembiulatura anteriore e i rigonfiamenti di potenza già noti alla A 45 conferiscono alla A 35 un nuovo e coerente volto AMG. Il look AMG è sottolineato dal nuovo design dei cerchi, dal labbro dello spoiler posteriore, dai fari posteriori rivisitati e dai caratteristici terminali di scarico rotondi (a doppio flusso sulla Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+). IlGiornale.it ha potuto provare il modello di punta Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ sulle colline bolognesi apprezzandone tenuta di strada e facilità di guida oltre alle ottime e indiscusse prestazioni.