Ecco la nuova generazione della Nissan Qashqai, il crossover più venduto di sempre in Italia

La numero uno. Da sempre. È Nissan Qashqai, un’avanguardista del mondo automotive. Una che nel 2007 ha creato il segmento dei crossover e che oggi con il restyling della terza generazione si prepara a una nuova rivoluzione. Una rivoluzione che parte dalle strade dell’Algarve, sud del Portogallo, per il test drive d’anteprima europea, e qui non passa inosservata già per i suoi colori di gamma, soprattutto il Fuji Red e il nuovo Deep Ocean, che vira dal blu scuro al verde acqua secondo le condizioni di luce. E anche per il frontale rinnovato che sembra sfidare l’oceano e le montagne dell’entroterra, con una nuova griglia che ricorda le antiche armature dei samurai giapponesi, composta da decine di elementi tridimensionali di colore nero lucido e dettagli in cromo satinato, contrasto che riproduce, in modo inedito, la tipica V-Motion frontale dei modelli Nissan. Un motivo stilistico che si ripete sulle luci diurne e che le regala un look ancora più avveniristico.

“Qashqai si conferma leader del segmento con oltre 4 milioni di unità vendute nel mondo, di cui 3 milioni in Europa e oltre 400.000 in Italia. Dal lancio a oggi è il crossover più venduto di sempre in Italia e punto di riferimento nel segmento divenuto il più importante nel mercato con un peso del 50% sul totale vendite vetture. Inoltre è il modello C-SUV più venduto a cliente privato in Italia nel 2023 con circa 11.300 unità”, spiega Marco Toro, presidente e amministratore delegato di Nissan Italia. “Adesso rafforza la sua identità e il suo carattere di pioniere nei crossover con un nuovo design esterno ancora più moderno e dinamico e nuovi contenuti tecnologici per il comfort e la sicurezza”. Design ma anche tanta tecnologia che non ti aspetti per rendere la guida di Qashqai più sicura e facile. E visto che in Algarve non ci sono tante ocean drive insinuandosi nei vicoli di paesi da cartolina come Albufeira viene in aiuto l’innovativa telecamera anteriore grandangolare che permette di affrontare in sicurezza incroci o uscite da spazi stretti con visibilità limitata. Come? Riproduce sullo schermo centrale dell’Infotainment una vista laterale più ampia rispetto a quella che si ha dal posto di guida. E arriva in aiuto anche a chi è abitudinario e percorre sempre le stesse strade perché i posti a bassa visibilità frontale possono essere memorizzati nella memoria GPS che si attiva automaticamente ai nuovi passaggi.

Una funzione memoria disponibile pure per i parcheggi: il Parking Spot Location Memory, sempre tramite il GPS, riconosce automaticamente di aver già parcheggiato lì e facilita le manovre per trovare una posizione perfetta della vettura anche in caso di spazi bonsai. E poi c'è il "grande fratello" ancor più perfezionato. Ovvero l’Around View Monitor con quattro telecamere perimetrali che riproducono sul display centrale dell’Infotainment una vista dall’alto a 360° della vettura, molto utile in fase di manovra a bassa velocità. Adesso il sistema ha in più la funzione 3D, che oltre alla vista dall’alto permette di selezionare singolarmente una delle 8 telecamere tra anteriore, posteriore, 2 laterali e quelle dei 4 angoli della vettura, per individuare con maggiore dettaglio eventuali ostacoli non visibili. Inoltre funziona in abbinamento con il sistema di rilevamento e segnalazione acustica degli oggetti in movimento in prossimità della vettura, per una maggiore sicurezza in fase di manovra. E, ancora, l’Around View Monitor, come una candid camera rende trasparente il cofano consentendo di "guardare" al di là del vano motore la strada sottostante, per effettuare manovre adeguate in presenza di cordoli, gradini o dissuasori stradali in cemento evitando danni a ruote e carrozzeria.

Cinque allestimenti e per tutti un maggiordomo virtuale che a volte sostituisce un navigatore dalla visualizzazione non immediata: nuovo Qashqai è il primo veicolo della gamma europea Nissan con la suite di Google integrata. E dunque senza togliere le mani dal volante basta dirgli Hei Google e domandargli destinazioni, meteo, riscaldare il parabrezza, secondo l’estro e le necessità.

Il motore? È sulle montagne dell’entroterra in un saliscendi di curve e controcurve che questa volta abbiamo messo alla prova l’ e-Power, il collaudatissimo sistema di propulsione brevetto Nissan, scelto dal 50% dei qashqaisti, che con un gioco di equilibrio tra elettrico e termico, con un motore 100% elettrico da 190 CV che muove le ruote della vettura e un motore termico turbo benzina tre cilindri da 158 CV di potenza, che produce l'energia necessaria alla trazione, consente di percorrere 1000 km con un pieno senza perdere brio. Sulle strade da settembre con listìno prezzi non ancora disponibile.