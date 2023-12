Ecco la nuova Opel Corsa ibrida: prezzi, caratteristiche e autonomia

La notizia è che dal 2028 Opel produrrà solo vetture Bev ma, in attesa di quella fatidica data, ecco che arriva l’ultimo “mattoncino” che mancava a un lavoro cominciato quarant’anni fa che ha portato, generazione dopo generazione, a tagliare il traguardo dei 14,6 milioni di unità vendute. Ebbene, quel lavoro si chiama Opel Corsa che, per festeggiare l’arrivo del 2024, aggiunge alla sua costruzione commerciale la motorizzazione ibrida a 48 volt. Già, perché, se è ancora fresca l’entrata in gamma della propulsione completamente elettrica, la notizia di queste ore è che l’Opel Corsa, proposta con il nuovo anno, sarà il primo modello della Casa che verrà arricchita da una batteria agli ioni di litio, motori a benzina da 1,2 litri di due differenti potenze, 100 CV e 136 CV, abbinati a un cambio automatico elettronico a doppia frizione e a un motore elettrico.

Risultato? Rispetto alle altre versioni non elettrificate, la nuova Opel Corsa ibrida, assicurano i tecnici di Russelsheim, porterà una riduzione dei consumi pari a circa il 15% con buona pace della circolazione nelle aree urbane, dove il 50% degli spostamenti potranno venire effettuati a zero emissioni. Invariate le dimensioni, con una lunghezza di 4,06 metri, l’attenzione di Opel si è concentrata ancora una volta sul brevetto “IntelliLux”, caratterizzato dalla “L” rovesciata nei fari a matrice di Led ulteriormente migliorati con 14 diodi, 7 per lato, che garantiscono un fascio di luci più potente del 30 per vedere meglio anche nelle ore notturne e, più in generale, nelle situazioni di scarsa visibilità. In plancia due monitor: il cruscotto digitale di 7 pollici e lo schermo centrale a sfioramento da 10 pollici con il riconoscimento vocale, per gestire alcune funzioni, attivabile pronunciando la frase “Ehi Opel”. A questo punto è il caso di fare un piccolo ripasso. La versione elettrica con la batteria da 50 kWh di Opel Corsa Electric da 100kW/136 CV garantisce fino a 357 chilometri di autonomia. La versione da 115 kW/156 CV, con una batteria da 51 kW di ultima generazione può percorrere fino a 405 km. Resta in servizio però anche la motorizzazione termica con propulsori a benzina da 1,2 litri fino a 130 CV di potenza. I prezzi: un ventaglio che racchiude tutte le motorizzazioni che si apre a 19.450 euro e si chiude a 38.650