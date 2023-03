Ecco il nuovo Terminal Audi a Monza: struttura smart e funzionale

Lombarda Motori, il rinomato dealer automotive della zona di Monza e Brianza, ha tagliato il nastro del nuovo Terminal Audi nella città di Monza. Una vetrina all'avanguardia, dedicata all'innovazione e alla sostenibilità, che si estende su una superficie di 1.800 metri quadrati di showroom, 1.850 metri quadrati destinati al post-vendita, 350 posti auto, 34 stazioni di ricarica e oltre 1000 pannelli fotovoltaici.

La concessionaria, fondata nel 1963 da Luigi Zannier, ex calciatore del Milan che vinse lo scudetto nella stagione 1956-1957, prosegue la propria espansione sotto la guida della figlia Elsa Zannier, che dal 2014 ricopre la carica di socio e amministratore unico del gruppo.

Negli ultimi anni, Lombarda Motori ha consolidato la propria presenza sul territorio di Monza e Brianza, operando attraverso otto sedi e rappresentando marchi automobilistici come Audi, Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, Seat e Cupra, oltre ai marchi di auto usate Audi Prima Scelta: plus e Volkswagen Usato Certificato. Nel solo 2022, sono stati consegnati più di 7.000 veicoli nuovi e oltre 2.600 usati.

Oltre alla particolare attenzione prestata all'implementazione di servizi innovativi per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti, Lombarda Motori ha instaurato partnership significative con Assolombarda, Confcommercio, Confartigianato, Confimi e AIDC.

Il Terminal Audi di Monza, situato all'incrocio tra Via Ercolano e Viale Stucchi e inaugurato il 23 marzo, è un moderno edificio funzionale e innovativo. La struttura è stata progettata con una missione precisa: minimizzare l'impatto ambientale e porre il cliente al centro dell'attenzione all'interno di una realtà sostenibile. La gamma di servizi dedicati ai clienti Audi è ampia, personalizzata e sempre più evoluta, rispettando i principi della sostenibilità grazie all'utilizzo di software per gestire il bilanciamento energetico, soluzioni elettriche intelligenti e fonti rinnovabili.

L'edificio è dotato di una superficie complessiva di 13.250 metri quadrati, di cui 1.800 destinati a showroom, 350 posti auto e un'area di assistenza di 1.850 metri quadrati con 22 ponti. Il tutto è supportato da un sistema di 1.008 pannelli solari che coprono una superficie di 1.130 metri quadrati di facciata fotovoltaica e 34 postazioni di ricarica dimmerabili e monitorate centralmente.

Elsa Zannier, responsabile di Lombarda Motori, ha dichiarato: " Negli ultimi dieci anni, Lombarda Motori ha sempre anticipato i tempi, cogliendo le opportunità offerte dal continuo sviluppo tecnologico del mondo automobilistico e non solo. La dedica di sedi specializzate ad ogni marchio che rappresentiamo ci consente di offrire un servizio personalizzato e su misura per i nostri clienti, in base alle loro esigenze e interessi. La nuova sede testimonia la nostra incrollabile fiducia nel futuro e la nostra instancabile ricerca dell'eccellenza ".

Il nuovo Terminal non è solo una nuova sede, ma rappresenta anche l'impegno di Lombarda Motori nel diventare una concessionaria più sensibile alle esigenze delle persone e dell'ambiente, attingendo a tecnologie e strutture rinnovabili con sempre maggior costanza.