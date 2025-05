Ecco Omoda 9 Super Hybrid, l’ammiraglia premium del marchio cinese

Ascolta ora 00:00 00:00

Ed ecco la numero 9. Omoda 9 Super Hybrid, l’ammiraglia premium del marchio cinese pronta a conquistare le strade italiane con il suo mix di performance, eleganza e tecnologia. Non passa certo inosservata durante il test drive tra i vigneti di Franciacorta e Calepio e il lago d’Iseo. Colpisce per il profilo scolpito della carrozzeria secondo la sezione aurea, (0.618 tra superficie vetrata e metallo), la formula della bellezza universale, che le conferisce proporzioni armoniche nonostante i 4.77 metri di lunghezza e una linea filante con il tetto spiovente da crossover e uno sguardo che ammalia già soltanto con i 134 elementi led per le luci di posizione.

Omoda 9 si insinua scattante e silenziosa con grande maneggevolezza lungo le strade acciottolate delle colline lombarde, tra le cantine e il lungolago, merito del powertrain Super Hybrid, molto più di un Plug-in, caratterizzato dalla presenza di un motore 4 cilindri 1.5 turbo benzina abbinato a due motori elettrici che possono percorrere 150 km in elettrico arrivando non solo a 537 CV ma con un pieno di benzina e di energia a percorrere oltre 1100 km senza fermarsi mai e che le consente super performance come di scattare da 0-100 km in 4,9 secondi e di consumare circa 1,7 litri ogni 100 km.

Ma Omoda 9 non è soltanto apparenza, perché l’abitacolo, dominato da una plancia curvilinea da 24,6 pollici che integra i display della strumentazione digitale e del sistema infotainment, è una Spa su quattro ruote illuminata dalla luce che entra dal grande tetto apribile elettronicamente di 1,3 metri, con sedili di pelle nappa con funzione massaggi quasi à la carte, da scegliere per tipologia e intensità, con poggiatesta anche posteriori che si possono sagomare attorno al capo e quello di chi sta al volante con altoparlanti Sony integrati per rispondere alle chiamate o ascoltare la musica in privato, senza disturbare i compagni di viaggio, mentre l’esperienza sensoriale viene amplificata dall’Intelligent Sound & Design con luci e musica che interagiscono creando un’atmosfera personalizzabile in movimento.

E una volta scesi anche parcheggiare non è uno stress perché è dotata di sistemi che assicurano il parcheggio a guida autonoma anche con funzione memoria.

Disponibile in un unico allestimento full optional, come consuetudine per il marchio del gruppo Chery che in meno di un anno dal lancio in Italia del primo modello, dal luglio del 2024, ha già venduto 6000 vetture, in 4 colori esterni, Matte Gray, Carbon Black, Tech Gray e Khaki white, e in 2 interni, Omoda 9 sarà tra pochi giorni disponibile nei 60 punti vendita, che diventeranno 100 entro fine anno, a 51.

900 euro ma con un prezzo promozionale di lancio che prevede uno sconto fino a 6500 euro in caso di permuta o rottamazione e di un piano finanziario, sempre con 7 anni di garanzia o 150mila km e un servizio postvendita che assicura l’arrivo di pezzi di ricambio in 24 ore, massimo 48 per Calabria e isole, e assistenza stradale gratuita 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Un’attenzione al cliente che permette un viaggio protetto anche in caso del minimo imprevisto.