Ecco quali sono le auto più amate dalle donne nel 2023

Funzionalità, estetica e sostenibilità: sono questi i driver principali che orientano le donne nella scelta dell’auto più adatta alle loro esigenze di mobilità. A certificare ogni anno il sentimento del gentil sesso nei confronti di un mercato automobilistico in continua trasformazione ci pensa la giuria del Women’s World Car of the Year, un panel costituito da 63 giornaliste specializzate del settore auto provenienti da 43 paesi diversi selezionati tra tutti i cinque continenti. Attraverso criteri “universali”, non solo femminili, come la sicurezza, la qualità, il prezzo, il design, la facilità di guida, i vantaggi e l'impatto ambientale, sono stati valutati 59 modelli commercializzati in tutto il mondo con l’obiettivo di stabilire la migliore auto degli ultimi 12 mesi. Sei le finaliste sottoposte allo scrutinio finale: a prevalere in modo netto è stata Kia Niro, la nuova generazione del SUV/crossover coreano.

La migliore (anche in città): Kia Niro

La nuova generazione di Kia Niro, un SUV/crossover dallo stile non convenzionale, si aggiudica il “World's Best Car for 2023” ai premi WWCOTY 2023, risultando tra l’altro anche la migliore nella categoria “Urban Car”. Tra gli elementi che ne hanno decretato la vittoria schiacciante, oltre al design, anche la flessibilità offerta in termini di impatto ambientale (con la possibilità di scegliere tra motori full hybrid, plug-in hybrid e 100% elettrici) e la praticità d’uso. Con la seconda generazione, il CUV coreano “nato ibrido” e ora anche elettrico si evolve nei contenuti, proponendo interni spaziosi, una qualità percepita di livello superiore, tecnologie evolute di assistenza alla guida e un comfort elevato. I prezzi per l’Italia di Kia Niro partono dai 31.500 euro della versione full hybrid da 141 CV in allestimento Business.

Il miglior SUV per la famiglia: Jeep Avenger

Non contento di essere stato eletto a inizio anno “European Car of the Year”, il nuovo Jeep Avenger è risultato anche “Best Family SUV” per la giuria tutta al femminile del WWCOTY 2023. Il primo veicolo 100% elettrico del brand americano (anche se in Italia e Spagna è possibile averlo anche a benzina) continua a raccogliere riconoscimenti per via delle sue qualità convincenti, a cominciare dal design riconoscibile che rivela tutta la funzionalità che ci si aspetta da un SUV Jeep. Compatto (solo 4,08 metri di lunghezza) ma spazioso, questo modello “di svolta” si è rivelato la scelta perfetta per le donne alla ricerca di un SUV per la famiglia. Prezzi da 23.500 euro per la versione 1.2 turbo benzina da 100 CV in allestimento Altitude.

La migliore auto di grandi dimensioni: Citroën C5 X

Spazio e comfort su misura per i lunghi viaggi: non per niente, anche noi abbiamo inserito la nuova Citroën C5 X tra le migliori auto per viaggiare in autostrada. Il crossover francese di Stellantis, disponibile con motorizzazioni turbo benzina oppure plug-in hybrid, si è aggiudicato il miglior punteggio nella categoria “Best Large Car” al Women’s World Car of the Year. Tra le caratteristiche sottolineate dalla giuria figurano la combinazione tra l’eleganza di una berlina, la versatilità di una monovolume e la posizione di guida rialzata di un SUV. I prezzi di C5 X in versione 1.2 turbo benzina da 130 CV con allestimento Feel Pack partono da 33.250 euro.

Il miglior SUV di grandi dimensioni: Nissan X-Trail

Al debutto da qualche mese anche in Italia, il nuovo SUV Nissan X-Trail ha conquistato il parere favorevole delle giornaliste del premio WWCOTY 2023 nella categoria “Best Large SUV”. A convincere le giurate lo spazio a disposizione (per cinque o sette occupanti) in rapporto alle dimensioni esterne, nonché la rivoluzionaria soluzione del powertrain e-POWER: l’auto si muove esclusivamente con un motore elettrico che, tuttavia, non ha bisogno di essere alimentato da una tradizionale presa di ricarica in quanto è presente un piccolo generatore a benzina il cui compito è proprio quello di ricaricare il pacco batterie. Nissan X-Trail è disponibile anche con trazione integrale e-4ORCE 4WD, con prezzi a partire da 38.080 euro per l’allestimento Visia a trazione anteriore.

La migliore sportiva: Audi RS 3

Con l’ultima generazione di RS 3, Audi ha migliorato ulteriormente il già leggendario cinque cilindri 2.5 TFSI portandolo a 400 CV di potenza: maggiore coppia, maggiore spinta e un sound ancora più coinvolgente si abbinano a una dinamica di guida inedita, resa possibile dal sistema torque splitter. La perfetta daily car ad alte prestazioni, come testimoniato anche dal premio del WWCOTY 2023 nella categoria “Best Performance Car”. Il prezzo di Audi RS 3 parte da circa 63.400 euro.

Il miglior 4x4: Ford Ranger

Il pick-up più venduto in Europa e tra i più gettonati al mondo (del resto è il fratello minore dell’F-150, il più amato al mondo): Ford Ranger si è rinnovato di recente con un design ancora più robusto e moderno, interni più rifiniti e una tecnologia al passo coi tempi, grazie al sistema di infotainment connesso SYNC 4, ai sistemi di assistenza alla guida avanzati come il cruise control adattivo e al nuovo sistema Terrain Management System per la guida in offroad. Condizioni sufficienti per aggiudicarsi il titolo di “Best 4x4” al Women’s World Car of the Year 2023.