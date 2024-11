EICMA 2024, Piaggio Liberty 125, Medley 200, Beverly 310 e Vespa GTS 310

Piaggio presenta in occasione di EICMA 2024 i nuovi Liberty 125, Medley 200, Beverly 310 e Vespa GTS 310.

Una serie di novità che riguardano non solo l’adozione del nuovo motore 310, new entry che Piaggio ha introdotto in origine sull’MP3 310 e che ora ha esteso su altri modelli, ma anche una serie di aggiornamenti relativi alla dotazione tecnica e all’estetica di uno dei suoi scooter di maggior successo, il Liberty.

Nuovo Piaggio Liberty

Il nuovo Piaggio Liberty, scooter disponibile nelle versioni da 50 cc, 125 cc e 150 cc, ha uno stile tutto nuovo e una nuova dotazione tecnologica.

Leggero, maneggevole e facile da guidare, a EICMA 2024 il nuovo Liberty debutta con tutta la sua semplicità ma anche con una linea moderna e gradevole. Venduto in oltre un milione di esemplari in tutto il mondo. lo scooter Piaggio si rivolge ai più giovani ma anche a un ampio pubblico femminile.

Sul Model Year 2025, cambia il frontale, ora dotato di un nuovo faro a LED a sviluppo orizzontale, estremamente tecnologico e grintoso. Disegnato dal Centro Stile Piaggio, nella vista laterale il nuovo Liberty ha forme compatte. Le maniglie passeggero presenti sulle precedenti generazioni, lasciano il posto a un nuovo elegante elemento in alluminio che può accogliere anche il bauletto posteriore.

Massima cura per l’ergonomia. L’adozione di un nuovo manubrio posizionato più in alto, consente al pilota di adottare nella guida, una postura più verticale. Totalmente nuova è anche la strumentazione. La dashboard a colori si avvale di un display da 5 pollici. Tramite il pratico computer di bordo è possibile visualizzare diverse informazioni tra cui il consumo istantaneo.

Nuovo è anche il design dei cerchi a tre razze sdoppiate, rispettivamente da 16 pollici all’anteriore e da 14 pollici al posteriore.

La ciclistica del nuovo Piaggio Liberty fa affidamento su di un telaio in tubi d’acciaio ad alta resistenza.

Grazie al generoso interasse da 1.350mm per il 125 cc e 150 cc e da 1.370 mm per il 50 cc, il nuovo Liberty si fa apprezzare per la grande sensazione di stabilità che trasmette al guidatore.

L’impianto frenante si avvale di un disco anteriore da 240 mm con pinza a doppio pistoncino. Al retro è presente un tamburo da 140 mm. Le versioni da 125 cc e 150 cc sono dotate di ABS.

Due le versioni, Piaggio Liberty disponibile nelle colorazioni Bianco Luna e Nero Abisso e Piaggio Liberty S, proposto in quattro colorazioni, Bianco Luna, Nero Meteora, Grigio Materia e Blu Ardesia.

Nuovo Piaggio Medley 200

Stile e tecnologia, ma anche un motore che consente al nuovo Piaggio Medley 200 di entrare in una nuova fascia di mercato.

Performante, stabile e leggero, la nuova motorizzazione da 13 kW e coppia di 16,5 Nm consente al Medley di raggiungere prestazioni brillanti.

La trasmissione si affida a un variatore automatico CVT.

Il Piaggio Medley 200 è equipaggiato con un sistema Start & Stop brevettato Piaggio e denominato RISS (Regulator Inverter Start & Stop). Un sistema che prevede l’eliminazione del classico motorino di avviamento, sostituito da una macchina elettrica installata direttamente sul motore.

Il vantaggio di questa soluzione è innegabile: maggiore leggerezza, affidabilità, consumi ridotti e massima silenziosità in fase di avviamento.

Il telaio è del tipo “monoculla bassa” ed è realizzato con tuoi in acciaio con rinforzi tubolari e in lamiera. La ruota anteriore è da 16 pollici, quella posteriore è da 154 pollici, gli pneumatici sono rispettivamente da 100/80 e da 120/70. L’impianto frenante si avvale di un doppio disco da 260 e 240 mm con pinze flottanti a doppio pistoncino e sistema antibloccaggio ABS a due canali.

Due le versioni del Piaggio Medley 200:

Medley

Medley S.

La versione S si caratterizza per la finitura nera dei cerchi ruota, ammortizzatori, maniglie passeggero e diverse finiture nel frontale.

Nuovo Piaggio Beverly 310

Il Piaggio Beverly nella sua versione di media cilindrata cresce, passando dal precedente 278 all’attuale 310 cc.

Un incremento di cubatura ottenuto aumentando la corsa da 63 a poco più di 70 mm. Il nuovo moderno motore a iniezione raffreddato a liquido, è omologato Euro 5+, per una potenza massima di 27,7 CV.

Il nuovo motore vanta oltre il 70% dei componenti rinnovati rispetto alla versione precedente. La coppia viene fornita alle basse velocità. Nuovi gli iniettori, il sistema d’avviamento, il disegno del carter.

Il nuovo Piaggio Beverly 310 è uno scooter perfetto per essere utilizzato anche negli spostamenti a lungo raggio.

Due le versioni disponibili:

Beverly

Beverly S.

Cambia anche la strumentazione con display LDC da 5,5”. I comandi al manubrio ospitano comandi di ispirazione motociclista. Il gruppo ottico posteriore è a LED.

Di serie oltre all’ABS a due canali è presente il controllo di trazione ASR.

Piaggio Vespa GTS 310

Più potente e scattante che mai, la Vespa GTS 310 è dotata del nuovo motore da 310 cc. Un propulsore che rispetto alla precedente unità da 278 cc, è dotato di oltre il 70% dei componenti completamente nuovi. La corsa del monocilindrico aumenta da 63 a 70 mm, la potenza sale a 25 CV.

Omologata Euro5+, lo stile della nuova Vespa 310 GTS abbina tradizione e modernità. La carrozzeria è in acciaio e funge anche da telaio. Il motore è montato centralmente e ha una funzione portante. I cerchi sono da 12 pollici, presente un impianto frenante a disco su entrambe le ruote.

Oltre a un avanzato sistema ASR, la 310 GTS è dotata di un avanzato sistema antibloccaggio in frenata ABS.

L’estetica della nuova Vespa 310 GTS si avvale di un faro circolare full LED e blocchetti elettrici cromati. Al retro il gruppo ottico integra gli indicatori di direzione a LED.

Tre le versioni disponibili: