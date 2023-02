Elettriche o benzina? Consumi e costi di alimentazione: ecco cosa cambia

In un momento storico nel quale si parla con sempre maggiore frequenza della scelta tra auto tradizionali a combustione e auto elettriche, Assoutenti focalizza la propria attenzione su quelli che sono i costi di gestione derivanti dall'alimentazione.

Il raffronto

In Italia, e questo è un dato innegabile, il mercato delle Bev proprio non decolla, e una delle principali motivazioni è rappresentata dal costo elevato dei modelli full electric, specie nel raffronto con le vetture dotate di motori tradizionali.

L'Associazione nazionale Utenti servizi pubblici si è occupata di effettuare un raffronto tra le spese di ricarica delle auto elettriche e quelle di rifornimento dei veicoli con motore a benzina: stando a questo studio, mediamente, per ricaricare una Bev fino al suo massimo tramite le specifiche colonnine servono tra i 19 e i 39 euro, mentre per un pieno di benzina si può arrivare fino a 93 euro.

Altri elementi di analisi

Non si può, tuttavia, prescindere da un'altra serie di considerazioni per avere un quadro più dettagliato della situazione. "Mediamente le auto elettriche in commercio hanno pacchi batteria compresi tra 30 kWh e 50 kWh" , spiega infatti Assoutenti, "con autonomie reali che vanno da 200 a 400 km con un pieno" . Il costo della ricarica, in realtà, è pertanto un dato estremamente variabile, che può dipendere tanto dalla capacità della batteria stessa quanto dalla fonte di energia utilizzata per la ricarica. "Se si utilizza la presa di corrente di casa serviranno in media 10-12 ore per ricaricare un'auto elettrica di piccola cilindrata" , precisa l'associazione, "e il costo del pieno dipenderà quindi dal proprio piano tariffario per la fornitura di energia elettrica".

Una situazione che cambia nel momento in cui si utilizzano le apposite colonnine installate lungo le strade. "Le tariffe cambiano anche di molto a seconda del gestore e della velocità di ricarica" , dichiara Assoutenti. I costi attuali possono variare da un minimo di 0,49 euro/kWh per quanto concerne le ricariche lente (vale a dire fino a 50 Kw) fino ad arrivare ai 0,99 euro/kWh per quelle ultraveloci (quindi oltre i 150 kw). "Tutte le società però offrono abbonamenti e pacchetti a prezzi scontati" , puntualizza l'associazione. (Qui la nostra guida su come risparmiare).