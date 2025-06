Elettrificato, versatile e connesso: il nuovo Kia Sportage è pronto per ogni avventura

Ascolta ora 00:00 00:00

Il SUV di punta della casa coreana torna protagonista nel panorama automobilistico europeo con una nuova generazione pensata per chi cerca una mobilità moderna, efficiente e ricca di contenuti tecnologici. Con oltre 7 milioni di unità vendute nel mondo, il nuovo Kia Sportage si propone in una veste completamente aggiornata, progettata per affrontare le sfide quotidiane, offrendo ampia scelta nei propulsori e grande attenzione al comfort.

Il nuovo modello

Il nuovo modello sarà disponibile con motorizzazioni Mild-Hybrid (MHEV), Full Hybrid (HEV) e, in una fase successiva, anche Plug-in Hybrid (PHEV). Per il mercato italiano, è previsto l’arrivo anche di una versione a GPL, per chi desidera una soluzione più economica e flessibile. “Un’auto in grado di soddisfare una platea ampia e diversificata, grazie a contenuti aggiornati, design distintivo e nuove possibilità di utilizzo”, ha dichiarato Sjoerd Knipping, COO di Kia Europe.



Linee audaci e interni curati nei dettagli

Il nuovo Sportage si ispira alla filosofia stilistica “Opposites United”, che fonde forme dinamiche e superfici pulite per dare vita a un look moderno ma funzionale. I nuovi paraurti e la caratteristica firma luminosa a LED Star Map rendono il frontale riconoscibile, mentre i cerchi da 17, 18 e 19 pollici – con un design esclusivo per la versione GT-Line – completano l’estetica grintosa. L’abitacolo è pensato per offrire comfort e qualità, con un nuovo volante a due razze, materiali ricercati ed elementi eco-sostenibili come il tessuto Dinamica®, una microfibra scamosciata riciclata prodotta da Asahi Kasei, presente su rivestimenti e inserti. Una scelta che rispecchia l’impegno crescente di Kia per soluzioni a minor impatto ambientale. Lo spazio a bordo è generoso, con oltre un metro per le gambe dei passeggeri posteriori e un bagagliaio da 587 litri, ampliabile fino a 1.776 litri abbattendo i sedili posteriori. I modelli MHEV e HEV includono anche un pratico pianale di carico a due livelli, ideale per ottimizzare lo spazio.

Connettività evoluta e soluzioni smart

Sul fronte tecnologico, il nuovo Sportage propone una strumentazione digitale avanzata con due display curvi da 12,3 pollici e un head-up display da 10 pollici, che rendono più immediato l’accesso alle informazioni di guida e ai contenuti multimediali. Apple CarPlay e Android Auto wireless, aggiornamenti OTA tramite Kia Connect, hotspot Wi-Fi, pagamento del parcheggio in auto (In-Car Payment), giochi e video in streaming grazie alla piattaforma WebOS: il SUV si trasforma in una vera e propria estensione digitale della propria vita connessa. Presente anche la Digital Key 2.0, che consente l’accesso e l’avviamento del veicolo tramite smartphone o smartwatch. La sicurezza è rafforzata da sistemi come il Surround View Monitor a 360 gradi e il nuovo touchpad multi-mode, che consente di gestire con semplicità funzioni audio e clima.

Guida efficiente e sicurezza avanzata

Le nuove motorizzazioni elettrificate (MHEV, HEV, PHEV) rispondono all’esigenza di una mobilità più sostenibile, offrendo anche una guida più fluida e dinamica. La futura versione a due ruote motrici con tecnologia plug-in amplia ulteriormente le possibilità di scelta. Il nuovo Sportage include avanzati sistemi di assistenza alla guida come il Forward Collision Avoidance Assist, che rileva veicoli, pedoni e ciclisti, e l’Highway Driving Assist 2, che gestisce velocità, distanza di sicurezza e supporta i cambi di corsia in autostrada.

In arrivo dopo l’estate

Il nuovo Kia Sportage sarà assemblato nello stabilimento di Zilina, in Slovacchia, e sarà disponibile nelle concessionarie italiane a partire dall’autunno 2025.

I prezzi e gli allestimenti definitivi verranno comunicati nelle prossime settimane, ma è già evidente che questa nuova generazione punta a rafforzare la posizione di Kia nel competitivo segmento dei C-SUV, offrendo una combinazione interessante di efficienza, tecnologia e design.