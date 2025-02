Eni e Renault insieme in F1, con il team Alpine parte la sperimentazione della biobenzina nelle corse

Ascolta ora 00:00 00:00

Eni e Renault Group hanno stretto una partnership strategica con il team BWT Alpine Formula One, segnando il ritorno di Eni in F1 dopo oltre vent'anni di assenza. L'accordo pluriennale vede l’azienda italiana diventare Official Energy and Fuel Partner, collaborando con il costruttore francese e la scuderia Alpine per testare nuovi prodotti a base di biobenzina per il mondo delle corse.

Eni torna in F1 per sperimentare la bio-benzina nelle corse

Le aziende esploreranno sinergie negli ambiti della mobilità e dell'energia, con l'obiettivo di offrire soluzioni di trasporto sostenibili e migliorare l'esperienza del cliente. Luca de Meo, CEO di Renault Group, sottolinea l'importanza di unire competenze e talenti per reinventare la mobilità, esprimendo entusiasmo per la partnership con Eni in Formula 1 e per le nuove opportunità di una mobilità condivisa ed efficiente. Claudio Descalzi, CEO di Eni, evidenzia come l'accordo permetta a Eni e Renault Group di unire le proprie forze per aprire nuovi percorsi di sviluppo nella sostenibilità del trasporto, con un focus sulla sperimentazione della biobenzina nella massima categoria automobilistica a ruote scoperte.

In quanto Premium Partner, il brand Eni sarà visibile sulla A525, sulle tute da gara e sui caschi dei piloti. La presenza di Eni si estenderà anche al team di pit-stop e all'ambiente di gara, con una collaborazione futura per valutare le tecnologie dei carburanti e lo sviluppo di biobenzina per le gare. Flavio Briatore, Executive Advisor di BWT Alpine Formula One Team, celebra il ritorno di Eni nel Circus, sottolineando la condivisione degli obiettivi di efficienza energetica, sostenibilità e prodotti a base di biobenzina.

BWT Alpine Formula One Team partecipa al Campionato del Mondo FIA di Formula 1 con Pierre Gasly e Jack Doohan, sotto la direzione di Oliver Oakes e, appunto, di Flavio Briatore. Il team ha una lunga storia, con sette titoli mondiali vinti con Michael Schumacher e Fernando Alonso. Renault ha rilevato la struttura italiana, che fu di Benetton, nel 2000, ribattezzandola successivamente Alpine F1 con il rientro in questa categoria.

L’accordo con Renault per la decarbonizzazione dei trasporti

Eni e Renault Group hanno siglato un accordo per individuare e sviluppare future opportunità di collaborazione per la decarbonizzazione del settore dei trasporti. La collaborazione include lo sviluppo di infrastrutture per la mobilità elettrica, servizi di mobilità smart e soluzioni di fornitura energetica a supporto della transizione. Un primo risultato concreto è l'acquisto di veicoli Renault da parte di Enjoy, il servizio di car sharing di Enilive.

Renault Group si propone come soggetto all'avanguardia nella reinventata mobilità, con quattro marchi (Renault, Dacia, Alpine e Mobilize) che offrono soluzioni sostenibili e innovative. Il Gruppo è presente in oltre 130 Paesi e si impegna a raggiungere l'obiettivo zero emissioni in Europa entro il 2040.

Eni è una global energy tech company presente in 61 Paesi, impegnata nella transizione energetica e con l'obiettivo di raggiungere la

neutralità carbonica entro il 2050. Eni investe nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie per accelerare la transizione verso un'energia sostenibile, includendo rinnovabili, biocarburanti e cattura e stoccaggio della CO2.