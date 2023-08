Euro 5 Diesel, stop ufficiale dal 15 settembre: ecco dove e cosa cambia

Per limitare il livello di inquinamento del Piemonte, la giunta della Regione ha dato il via allo stop diesel Euro 5, a partire dall’autunno-inverno 2023-2024. La decisione rientra nel piano sviluppato dalla giunta di centro-destra per abbassare le emissioni nocive e rispondere alla condanna inflitta dell’Unione Europea per lo sforamento dei limiti di inquinamento. Il blocco dei veicoli a gasolio euro 5 scatterà ufficialmente il 15 settembre 2023 e riguarderà ben 76 comuni del Piemonte, compreso il capoluogo Torino, secondo quanto riportato nel DGR 26-3694 del 6/8/2021.

Stop ai diesel euro 5, tutti i dettagli

Fino ad oggi, le limitazioni al traffico in vigore nella regione Piemonte prevedevano lo stop tutti i giorni, 24 ore su 24, per le auto diesel e benzina fino a Euro 2 e per i GPL e metano fino a Euro 1. Il divieto di circolazione dalle 8:00 alle 19:00 nei giorni dal lunedì al venerdì, riguarda invece i veicoli diesel Euro 3, Euro 4 , a cui si aggiungono dal 15 settembre anche gli Euro 5 adibiti al trasporto persone (categoria M1, M2, M3), e i veicoli per il trasporto merci (N1, N2, N3). A questi si aggiunge il divieto di circolazione tutti i giorni dalle 0:00 alle 24:00 di ciclomotori e motocicli Euro 0 ed Euro 1 adibiti al trasporto di persone o merci (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7).

Misure emergenziali

Nel momento in cui si registrerà il superamento del livello limite giornaliero di PM10 scatteranno le seguenti misure emergenziali.

Livello arancio: questi primo livello si attiverà con il superamento della soglia di 50 mcg/mc per tre giorni consecutivi e prevede il blocco anche il sabato e nei giorni festivi, dalle 8.00 alle 19.00 dei veicoli diesel omologato Euro 3, Euro 4 ed Euro 5, adibiti al trasporto persone ed Euro 3 ed Euro 4, adibiti al trasporto merci.

Livello rosso: Con il superamento del valore di 75 mcg/mc per tre giorni consecutivi si attiverà il livello rosse che impone lo stop dei veicoli merci con motore diesel Euro 5 anche dalle 8:00 alle 19:00 del sabato e dei festivi.

Come funziona il sistema Move-In per circolare durante i blocchi del traffico

Oltre ad alcune esenzioni alla limitazione della circolazione previste dalla regione, c’è la possibilità di aderire al sistema Move-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti), attivo dallo scorso 15 luglio e disponibile anche per i diesel Euro 5. Il servizio Move-In permette di circolare con le vetture più inquinanti anche se risultano attive le limitazioni del traffico, ma esclusivamente entro un chilometraggio massimo. Tutti gli automobilisti piemontesi che attivano sul proprio veicolo il dispositivo Move-In possono usufruire di un tetto massimo di chilometri da utilizzare durante i blocchi del traffico, che viene assegnato in base alla tipologia di vettura. Questi chilometri possono essere sfruttati annualmente sull’intero territorio dei Comuni che offrono questo servizio, ad esclusione dei periodi di emergenza che vengono attivati con il superamento del limite giornaliero di PM10.

Il conteggio dei chilometri vene effettuata da una scatola nera (black box) installata nella vettura e i chilometri vengono calcolati su tutti i tipi di strada percorsi e durante tutti i giorni dell’anno (24 ore su 24), non solo quindi sulle strade soggette alle limitazioni e nelle ore di attivazione dei blocchi del traffico. Una volta terminato il chilometraggio annuo non sarà più possibile utilizzare il veicolo durante i blocchi fino al termine dell’anno. I chilometri residui possono essere controllati su un apposito sito web o su un’app specifica

Elenco dei comuni dove sarà imposto il blocco ai diesel Euro 5 dal 15 settembre 2023

Torino

Alpignano (TO)

Avigliana (TO)

Baldissero Torinese (TO)

Beinasco (TO)

Borgaro Torinese (TO)

Cambiano (TO)

Candiolo (TO)

Carignano (TO)

Carmagnola (TO)

Caselle Torinese (TO)

Chieri (TO)

Chivasso (TO)

Ciriè (TO)

Collegno (TO)

Druento (TO)

Giaveno (TO)

Grugliasco (TO)

Ivrea (TO)

La Loggia (TO)

Leinì (TO)

Mappano (TO)

Moncalieri (TO)

Nichelino (TO)

Orbassano (TO)

Pecetto Torinese (TO)

Pianezza (TO)

Pinerolo (TO)

Pino Torinese (TO)

Piobesi Torinese (TO)

Piossasco (TO)

Poirino (TO)

Rivalta di Torino (TO)

Rivarolo Canavese (TO)

Rivoli (TO)

San Maurizio Canavese (TO)

San Mauro Torinese (TO)

Santena (TO)

Settimo Torinese (TO)

Trofarello (TO)

Venaria Reale (TO)

Vinovo (TO)

Volpiano (TO)

Alessandria

Acqui Terme (AL)

Casale Monferrato (AL)

Novi Ligure (AL)

Ovada (AL)

Tortona (AL)

Valenza (AL)

Asti

Canelli (AT)

Nizza Monferrato (AT)

Biella

Cossato (BI)

Valdilana (BI)

Cuneo

Alba (CN)

Borgo San Dalmazzo (CN)

Bra (CN)

Busca (CN)

Fossano (CN)

Mondovì (CN)

Savigliano (CN)

Saluzzo (CN)

Novara

Arona (NO)

Borgomanero (NO)

Cameri (NO)

Galliate (NO)

Oleggio (NO)

Trecate (NO)

Verbania

Omegna (VCO)

Vercelli

Borgosesia (VC).