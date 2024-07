La favolosa Jeep Wrangler del primo Jurassic Park

You Tube

Ascolta ora 00:00 00:00

Quanta gente è sobbalzata sulle poltroncine dei cinema di mezzo mondo. Non c'eravamo abituati, del resto, a vederci T-Rex e Velociraptor ad un palmo di distanza, dall'altra parte dello schermo. Ci sembrava che la scenografia fosse così avanti, all'epoca, da far sembrare tutto così reale. Steven Spielberg aveva colto nel segno: nel 1990, prima ancora che fosse pubblicato, aveva acquistato i diritti di un romanzo di Michael Crichton che gli era piaciuto un mucchio. Si chiamava Jurassik Park.

La storia poi la conosciamo tutti. Il film uscì nelle sale nel 1993, conquistando trasversalmente bambini e adulti. Plot deflagrante, al pari degli effetti speciali: su Isla Nublar, al largo di Costa Rica, un bizzarro tycoon di nome John Hammond si è messo in testa di riportare in vita i dinosauri del giurassico. E ci è pure riuscito. Solo che le cose, poi, sfuggono di mano. Quando invita il paleontologo Alan Grant e la paleobotanica Ellie Sattler sull'incredibile atollo, questi restano sbalorditi. Inizia così un'avventura - per larghi tratti alquanto pericolosa - che spingerà i nostri, affiancati da altri personaggi che bucano lo schermo, in giro per un'ecosistema impazzito, con l'obiettivo di rimettere le cose a posto.

Un viaggio che vede come protagonista un modello di Jeep rimasta poi iconica, la Wrangler YJ Sahara. Iniziarono a costruirla a Brampton, in Ontario, a partire dal 1986. Poi, dal 1992, la produzione si spostò in Ohio. Jeep l'aveva progettata sullo stesso impianto da cui era nata la Willys dopo la seconda guerra mondiale, ma con il chiaro intento di essere più confortevole su strada, così da attirare un maggior numero di potenziali driver. Sfoggiava una carreggiata e un parabrezza più ampi rispetto ai modelli precedenti e singolari fari rettangolari. Le sospensioni erano più performanti rispetto al passato e, in generale, migliorava tutta l'esperienza di guida. Dal 1991 montava un 2.5 L 150 AMC I4 o un opzionale 4.2 L AMC 258 I6. Tutto questo la rendeva seducente esteticamente, meccanicamente ineccepibile e adatta tanto per i più avventurosi, quanto per le famiglie.

Giusto un anno fa Jeep ha reso disponibile negli Stati Uniti il Jurassic Park Package per i suoi modelli Wrangler e Gladiator. Si tratta di un pacchetto di personalizzazioni creato appositamente per celebrare i 30 anni del primo "Jurassic Park".

Jeep Graphic Studio si è ispirato alla livrea della vettura presente nel film per realizzare questo pacchetto di personalizzazioni in edizione limitata: ne sono stati messi a disposizione soltanto 100, in tutto il mondo. I fortunati che sono riusciti ad aggiudicarseli li hanno applicati su Jeep Wrangler 2018-2024, Jeep Wrangler 4xe 2021-2024 e Jeep Gladiator 2020-2023. Quasi come sentirsi su Isla Nublar.