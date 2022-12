Ferrari 365 P Berlinetta, l'esemplare unico di Gianni Agnelli

Rara come l'unicorno, bella come un tramonto sul mare, la Ferrari 365 P Berlinetta Speciale è stata esibita con tutta la sua grazia al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, in occasione di un evento organizzato da Kidston. Questa vettura è un esemplare unico appartenuto al patron della Fiat, il compianto avvocato Gianni Agnelli, che la acquistò nel 1966 proprio quando salì al timone del gruppo industriale torinese, succedendo a Vittorio Valletta.

In esposizione al MAUTO

Sarà in esposizone al MAUTO fino al 18 febbraio del 2023 insieme a una piccola rassengna di foto in bianco e nero originali dell'epoca. Per tutti gli appassionati si tratta di un chance incredibile di poter osservare dal vivo un pezzo unico della storia di Maranello. La 365 P Berlinetta Speciale è un concentrato di purissima eleganza e raffinatezza, ed è stata concepita secondo le esigenze di Agnelli. La carrozzeria non sfoggia il classico rosso Ferrari, ma un altrettanto seducente grigio-argento. Inoltre, la particolarità di questa vettura è la presenza di un sedile di guida in posizione centrale, come su una Formula 1, mentre sul retro ci sono altre due sedute sfalsate. Praticamente una triposto studiata in questa maniera perché Agnelli, amante delle auto sportive e in particolare quelle del Cavallino, subì un grave incidente stradale e ne uscì con una gamma malconcia. Per agolvare la sua guida delegò alla Pininfarina questa soluzione particolare con posto centrale, per potersi accomodare al posto di comando con maggiore scioltezza.

Un cambio Porsche

Altra unicità di questo esemplare è il suo cambio semiautomatico derivante da Porsche, che non aveva bisogno dell'uso della frizione: in questo modo Gianni Agnelli non avrebbe usato la gamba acciaccata, tuttavia, la scelta si rivelò un po' complessa dal punto di vista meccanico, dato che questa trasmissione era concepita per gestire vetture dalla potenza minore.

Ferrari nella collezione Kidston

A ritrovare questa nobile fuoriserie dal valore incalcolabile ci ha pensato Simon Kidston, proprietario dell'omonima società svizzera d’intermediazione nella compravendita di automobili d’alta collezione. Kidston rimase colpito dalla grazia e dalla raffinatezza della Ferrari 365 P Berlinetta Speciale tre posti fin da quando aveva 19 anni, poi, scoccati i 30 anni decise di acquistarla negli Stati Uniti, dove era sbarcata per nobilitare il garage di un altro collezionista. Per riportarla nelle condizioni in cui giace odiernamente ci sono voluti quattro anni e i migliori professionisti italiani in circolazione.