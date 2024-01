Ferrari F355, l’iconica supercar compie 30 anni

La Ferrari F355, da molti considerata la prima supercar del Cavallino Rampante “moderna”, ebbe l’arduo compito di portare alla “rinascita” il celebre marchio di Maranello dopo qualche anno di stasi. Presentata al Salone di Ginevra del 1994 e venduta fino al 1999, la F355 Berlinetta doveva sostituire la 348, una vettura a dir poco sfortunata e criticata da molti, compreso l’ex Presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo.

Ferrari F355, una vettura sensazionale

Al contrario, questa “giovane trentenne” venne subito acclamata da pubblico e addetti ai lavori. Ad esempio il noto conduttore inglese, Jeremy Clarkson, in occasione di un test drive la definì: “la più sensazionale vettura... a livello mondiale... di sempre!”.

Design sportivo e raffinato

Per quanto riguarda il design, Pininfarina adottò sulla F355 uno stile che esalta la tradizione del marchio, senza esagerazioni. E’ possibile apprezzare infatti l’armonia delle raffinate prese d’aria gemelle sulle fiancate e una fanaleria posteriore che richiama la 308. Il design del lunotto risulta incorniciato dalle due pinne posteriori, sfoggiando uno stile soprannominato “Flying buttress” dagli inglesi. Questa soluzione confluisce in maniera elegante nel cofano motore, mentre la profonda linea di cintura suddivide visivamente la F355 Berlinetta in due, all’altezza dei cerchi in lega da 18 pollici.

Salto in avanti tecnologico

La Ferrari F355 aveva ricevuto una forte dose di tecnologia derivata strettamente dalla Formula 1, anche se probabilmente le qualità tecniche più apprezzate di questa vettura, rispetto alla 348, sono state una maggiore affidabilità e un migliore comfort di guida che hanno reso questa supercar decisamente più fruibile, soprattutto nella guida di tutti i giorni.

Un V8 da urlo

Montato centralmente, a ridosso dei sedili, troviamo il motore V8 Dino da 3,5 litri in grado di salire fino a 8.500 giri/min. Innovativa l’adozione delle testate a cinque valvole, con rispettivamente tre sul lato di aspirazione e due per i gas di scarico. I dati dichiarati dal Costruttore parlano di una potenza pari a 380 CV, ovvero 109 CV per litro. Grazie a questi numeri, la vettura scatta da 0 a 100 km/h in appena 4,7 secondi e la velocità di punta risulta pari a 295 km/h. Il cambio della F355 è un classico manuale a 6 rapporti, affiancato nel 1997 da un cambio sequenziale "tipo F1", il primo nella storia della Ferrari.

Ferrari F355 GTS e Spider

Nel 1995 venne introdotta la versione F355 GTS, ovvero la versione di tipo “targa” con tettuccio rigido asportabile che permetteva di mantenere inalterata la linea filante della coupé e nello stesso tempo permetteva di godere della guida con il vento tre i capelli. Nel medesimo anno fu lanciata anche la variante F355 spider, dotata di capote in tela a tutta apertura che restò in produzione fino al 2000.

F355 Challenge

La Ferrari F355 si fece largo anche nelle competizioni, infatti la versione da gara F355 Challenge diede vita ad un campionato monomarca dedicato alla clientela più sportiva. Rispetto alla versione di serie, questa variante vantava impianto di scarico e frizione modificati, mentre il propulsore restò invariato.