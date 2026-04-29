Ferrari Purosangue Handling Speciale, il SUV del Cavallino diventa ancora più sportivo

Ferrari alza ulteriormente l’asticella della sportività della sua prima quattro porte e quattro posti con la nuova configurazione Handling Speciale, disponibile su richiesta per la Purosangue. Un pacchetto sviluppato per rendere ancora più coinvolgente la guida, intervenendo su assetto, trasmissione e risposta generale della vettura, senza snaturarne l’anima versatile che l’ha resa un unicum nel panorama delle sportive di lusso.

Assetto più preciso e risposta più diretta

Il cuore della configurazione Handling Speciale è rappresentato da una nuova calibrazione delle sospensioni attive Ferrari, progettata per ridurre del 10% i movimenti della scocca e restituire una sensazione di maggiore compattezza. Il risultato è una risposta più immediata ai comandi del pilota, soprattutto nei cambi di direzione e nelle sequenze di curva, dove la Purosangue guadagna precisione e controllo. Rimane invariata l’architettura tecnica che la contraddistingue, con layout transaxle, motore 6.5 V12 aspirato in posizione centrale-anteriore e cambio al posteriore, a conferma di un’impostazione unica nel segmento.

Cambio e sound: più coinvolgimento ai regimi alti

Accanto al lavoro sull’assetto, Ferrari ha rivisto le logiche di cambiata del cambio a doppia frizione, rendendole più rapide e incisive, in particolare nelle modalità Race ed ESC-Off. In manuale, le cambiate risultano più immediate e secche sopra i 5.500 giri/min, aumentando il coinvolgimento del guidatore nelle fasi più dinamiche. Anche il sound è stato oggetto di una taratura dedicata: più presente all’avviamento e in accelerazione, esalta il carattere del V12 aspirato da 725 cavalli, mantenendo intatta la sua identità.

Dettagli esclusivi e identità invariata

La configurazione Handling Speciale introduce anche elementi estetici distintivi, come cerchi specifici, dettagli in fibra di carbonio e finiture nere opache per scarichi e loghi, oltre a una targhetta identificativa nell’abitacolo. Resta invece immutata la filosofia della Purosangue: un modello capace di unire prestazioni elevate, abitabilità reale a quattro posti e comfort da utilizzo quotidiano, ora con un carattere ancora più orientato al piacere di guida.

Rimane disponibile anche per questa versione il programma Genuine Maintenance che assicura agli acquirenti 7 anni di manutenzione ordinaria inclusa, con intervalli di 20 mila km o annuali senza limiti di chilometraggio.