Ferrari trionfa alla 24 Ore di Le Mans danzando sull’acqua e domando gli avversari

La vittoria Ferrari della quarta tappa del mondiale FIA-WEC sul circuito de La Sarthe, conquistata ieri dalla 499P #50 condotta da Nicklas Nielsen in condivisione con Miguel Molina e Antonio Fuoco, e il terzo posto della vettura gemella, la #51, confermano la qualità del progetto Hypercar oltre alla costanza e perseveranza del team capitano da Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti. Nel 2023, l’anno del Centenario, a conquistare la coppa ci avevano pensato, a bordo della #51, Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Quest'anno, la Ferrari ha replicato il successo con una prestazione eccezionale che ha visto la #50 tagliare per prima il traguardo sotto gli applausi dei tifosi. “È stato fantastico! – ha dichiarato Nielsen appena tagliato il traguardo - È davvero un sogno che si avvera. La vittoria sembrava molto difficile per una parte della gara, anche alla fine, quando abbiamo avuto un problema con la portiera. Ma poi tutto è andato bene. Sono senza parole: sono molto orgoglioso di tutti. L'ultimo giro è stato molto lungo, impossibile da immaginare, dove mi sono preoccupato di evitare qualsiasi rischio e arrivare al traguardo il più velocemente possibile. Dovevo solo gestire il vantaggio".

La gara è iniziata in salita per tutti i team, costretti a combattere non solo contro avversari agguerriti, ma anche contro una pioggia battente. Questa situazione ha portato gli organizzatori a introdurre un regime di safety car per circa quattro ore, dalla prima mattina fino al sorgere del sole. Nonostante le difficoltà iniziali, la vittoria della Ferrari non era affatto scontata, specialmente dopo i risultati altalenanti delle prime tre gare della stagione. Antonello Coletta, dopo Spa, è riuscito a infondere al team la calma e la concentrazione necessarie, portando a un altro trionfo storico. Nota di colore: durante la notte, ha raccontato Ryo Hirakawa , pilota della Toyota Gazoo Racing #8, nel sorpassare Antonio Fuoco, ha fatto il segno di “V” di vittoria con la mano… Probabilmente in giappone non hanno il detto “Non vendere la pelle dell’orso prima di averla conquistata!”. Questo successo segna l'undicesima vittoria assoluta della Ferrari nella maratona francese e il secondo trionfo consecutivo, dopo la vittoria dell'11 giugno 2023. Le vittorie precedenti risalgono al 1949, 1954, 1958 e dal 1960 al 1965. Oltre ai trionfi assoluti, la Ferrari vanta anche 29 vittorie di classe, per un totale di 40 successi a Le Mans. A congratularsi con la squadra, attraverso note ufficiali, sono stati John Elkan, presidente di Ferrari, e Angelo Sticchi Damiani, presidente di ACI. Numerose sono state anche le interazioni sui social, che hanno visto la Ferrari protagonista indiscussa del fine settimana. Durante il fine settimana, l’organizzatore del WEC ha comunicato il nuovo calendario per la stagione 2025, che prevede 8 date con Imola riconfermata come unica tappa italiana, mentre Monza è stata scartata.

La prestigiosa vittoria della Ferrari in una gara così importante non solo porta lustro al Paese, ma attira anche maggiore attenzione sul Campionato del Mondo FIA-WEC, che dalla vittoria del Centenario ha attratto nuovi competitor e l’interesse di tantissimi appassionati. Il prossimo appuntamento per il Campionato sarà a San Paolo del Brasile tra 25 giorni.