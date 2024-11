FIA WEC 2025: Mercedes-AMG torna alla 24 Ore di Le Mans con due LMGT3

Ascolta ora 00:00 00:00

Mercedes-AMG segna il suo atteso ritorno nelle gare di durata, annunciando la partecipazione al FIA World Endurance Championship 2025. Dopo 26 anni di assenza dalla 24 Ore di Le Mans, la casa di Stoccarda sarà al via nella classe LMGT3, collaborando con un team italiano. La stagione 2024 si è chiusa con il trionfo di Porsche Penske Motorsport nella classifica piloti, grazie alla loro 963 #6 guidata da Kevin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor. Toyota GAZOO Racing, pur non vincendo il titolo piloti, ha dominato la classifica costruttori. Ferrari AF Corse ha invece regalato ai tifosi italiani emozioni indimenticabili, vincendo per il secondo anno consecutivo la 24 Ore di Le Mans con la 499P, consolidando il prestigio del Cavallino Rampante nelle gare di durata. La stagione 2025 del WEC si preannuncia ancora più competitiva, con un record di 13 costruttori al via.

La Casa della Stella gareggerà nella LMGT3 con due Mercedes-AMG GT3 Evo, schierate da un team italiano che porterà in pista una formazione composta da piloti esperti e giovani talenti emergenti. Nella stessa categoria si sfideranno Ferrari, Porsche, Aston Martin, Corvette, Lexus e McLaren, in quella che promette di essere una battaglia serrata e spettacolare. Nella classe Hypercar, Ferrari, Toyota, Porsche, Aston Martin, Peugeot, Cadillac, BMW e Alpine si preparano a una stagione entusiasmante. Aston Martin punta a un ritorno al vertice con la Valkyrie, mentre Cadillac raddoppierà il suo impegno con due vetture gestite in collaborazione con Hertz Team JOTA.

Il calendario del FIA WEC 2025, recentemente ufficializzato, include otto tappe distribuite in tutto il mondo, con circuiti iconici che promettono di offrire gare emozionanti e di alto livello.

- 21-22 febbraio: Prologo Qatar

- 28 febbraio: Qatar 1812 km (Losail International Circuit)

- 20 aprile: 6 Ore di Imola (Italia)

- 10 maggio: 6 Ore di Spa-Francorchamps (Belgio)

- 14-15 giugno: 24 Ore di Le Mans (Francia)

- 13 luglio: Rolex 6 Ore di São Paulo (Brasile)

- 7 settembre: Lone Star Le Mans (Circuit of the Americas, USA)

- 28 settembre: 6 Ore di Fuji (Giappone)

- 8 novembre: 8 Ore del Bahrain (Bahrain International Circuit)

Con la partecipazione di Mercedes-AMG nella LMGT3, il FIA WEC 2025 si prepara a offrire una stagione di altissimo livello, unendo tradizione, innovazione e spettacolo. Per i costruttori, il campionato rappresenta molto più di una semplice competizione: è una piattaforma globale per sviluppare tecnologie avanzate, promuovere il proprio marchio e dimostrare la propria eccellenza tecnica. Il FIA WEC è una delle competizioni più prestigiose del motorsport. Gare impegnative come la 24 Ore di Le Mans rappresentano il culmine della sfida ingegneristica, dove prestazioni, affidabilità ed efficienza vengono messe alla prova in condizioni estreme. Il campionato è anche un laboratorio ideale per lo sviluppo di tecnologie innovative, con ricadute dirette sulle auto stradali. L’elettrificazione, la gestione dei consumi e l’affidabilità sono solo alcuni dei settori in cui i costruttori affinano le proprie competenze durante le gare di durata. Inoltre, il WEC offre una vetrina globale per mostrare il proprio impegno verso la sostenibilità, un tema sempre più centrale nell’automotive. Per molti marchi, come Ferrari, Porsche e Aston Martin, il WEC rappresenta anche un ponte tra passato e futuro, rafforzando il legame con una tradizione sportiva che ha definito la loro identità.

Partecipare significa affermare il proprio prestigio, innovare e affascinare milioni di appassionati in tutto il mondo. Il FIA WEC 2025 si preannuncia così come una delle stagioni più emozionanti nella storia delle gare di durata, capace di unire spettacolo, innovazione e passione per il motorsport.